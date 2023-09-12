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Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ມີສາຍສາກ USB-C

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ມີສາຍສາກ USB-C

Apple ມີກຳນົດທີ່ຈະປະກາດສາຍສາກ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ຂອງຕົນໃນມື້ນີ້, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນຈາກສາຍສາກ Lightning ໄປເປັນພອດສາຍສາກ USB-C. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການຂັດແຍ້ງກັບສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ເຊິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍທັງໝົດ ລວມທັງໂທລະສັບຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສາຍສາກ USB-C ໃນທ້າຍປີໜ້າ. EU ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນີ້​ຈະ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ແລະ​ປະຢັດ​ເງິນ​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ Apple ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າສາຍ Lightning ຂອງມັນປອດໄພກວ່າສາຍສາກ USB-C, ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ແລ້ວໂດຍບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Samsung. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດກໍາລັງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ EU. iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນງານ Wonderlust ຂອງ Apple, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນເວລາຂອງປີທີ່ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ.

ການປະກາດນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຂາຍ iPhone ທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ລູກຄ້າກໍາລັງເລືອກທີ່ຈະຊັກຊ້າການອັບເກຣດແບບໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດກໍາລັງຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ລັດຖະບານ​ຈີນ​ໄດ້​ຫ້າມ​ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ​ບໍ່​ໃຫ້​ໃຊ້​ໂທລະສັບ Apple.

ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າການສະຫຼັບກັບ USB-C ຈະເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການປະກາດຂອງ Apple. Yory Wurmser, ນັກວິເຄາະຫຼັກຂອງ Insider Intelligence, ເຊື່ອວ່າເຫດການໃນມື້ນີ້ຍັງຈະມີ Apple Watch ແລະ AirPod ຮຸ່ນໃຫມ່, ແຕ່ iPhone 15 ຈະເປັນການປ່ອຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບບໍລິສັດ. ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເຊື່ອວ່າການນໍາເຄື່ອງຊາດທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊາວເອີຣົບງ່າຍດາຍແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຊາດທີ່ລ້າສະໄຫມ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ 250 ລ້ານເອີໂຣຕໍ່ປີ.

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກບາງຄົນອາດຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສາຍເຄເບີນ, ນັກວິເຄາະເຊັ່ນ Avi Greengart ຈາກ Techsponential ຄາດຄະເນວ່າພາຍໃນຫນຶ່ງລຸ້ນ, ຜູ້ບໍລິໂພກຈະຍອມຮັບແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບມາດຕະຖານໃຫມ່. ມັນຍັງຄາດຫວັງວ່າ Apple ຈະຂຶ້ນລາຄາໃນຮຸ່ນ Pro ຂອງຕົນພ້ອມກັບການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະຊິບ iPhone.

ການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍ iPhone ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງລາຍໄດ້ທັງຫມົດຂອງ Apple, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ. ຂໍ້​ຈຳກັດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຈີນ​ກ່ຽວ​ກັບ iPhone ຢູ່​ສຳນັກງານ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ຫົວໜ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຈາກ​ລັດ ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ຫຸ້ນ​ຂອງ Apple ​ແລະ ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິເຄາະເຊັ່ນ Dan Ives ຈາກ Wedbush ເຊື່ອວ່າ Apple ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດຈີນແລະຄາດວ່າການເກືອດຫ້າມທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງການຂາຍ iPhone ໃນປະເທດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- AFP

ນິຍາມ:
– ຮູສຽບສາຍສາກໄຟ: ຮູສຽບສາຍສາກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ໃຊ້ໂດຍອຸປະກອນ Apple.
– USB-C: ເປັນພອດສາກໄຟທົ່ວໄປທີ່ກາຍເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຈໍານວນຫຼາຍ.
– ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU): ສະ​ຫະ​ພາບ​ການ​ເມືອງ​ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ 27 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເອີ​ຣົບ​.
– ສາຍສາກ USB-C: ສາຍ USB-C, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ USB Type-C, ເປັນສາຍສາກແບບປີ້ນກັບກັນ ທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ທັງພະລັງງານ ແລະຂໍ້ມູນ.

By Mampho Brescia

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