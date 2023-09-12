Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ທີ່ມີສາຍສາກ USB-C

Apple ມີກຳນົດທີ່ຈະປະກາດສາຍສາກ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ຂອງຕົນໃນມື້ນີ້, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນຈາກສາຍສາກ Lightning ໄປເປັນພອດສາຍສາກ USB-C. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການຂັດແຍ້ງກັບສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ເຊິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍທັງໝົດ ລວມທັງໂທລະສັບຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສາຍສາກ USB-C ໃນທ້າຍປີໜ້າ. EU ໂຕ້ຖຽງວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອແລະປະຢັດເງິນໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ Apple ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າສາຍ Lightning ຂອງມັນປອດໄພກວ່າສາຍສາກ USB-C, ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ແລ້ວໂດຍບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Samsung. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດກໍາລັງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ EU. iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນງານ Wonderlust ຂອງ Apple, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນເວລາຂອງປີທີ່ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຖືກ ນຳ ສະ ເໜີ.
ການປະກາດນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ Apple ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຂາຍ iPhone ທີ່ຫຼຸດລົງຍ້ອນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ລູກຄ້າກໍາລັງເລືອກທີ່ຈະຊັກຊ້າການອັບເກຣດແບບໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດກໍາລັງຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນ. ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ລັດຖະບານຈີນໄດ້ຫ້າມພະນັກງານລັດຖະກອນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບ Apple.
ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າການສະຫຼັບກັບ USB-C ຈະເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການປະກາດຂອງ Apple. Yory Wurmser, ນັກວິເຄາະຫຼັກຂອງ Insider Intelligence, ເຊື່ອວ່າເຫດການໃນມື້ນີ້ຍັງຈະມີ Apple Watch ແລະ AirPod ຮຸ່ນໃຫມ່, ແຕ່ iPhone 15 ຈະເປັນການປ່ອຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບບໍລິສັດ. ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເຊື່ອວ່າການນໍາເຄື່ອງຊາດທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊາວເອີຣົບງ່າຍດາຍແລະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຊາດທີ່ລ້າສະໄຫມ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ 250 ລ້ານເອີໂຣຕໍ່ປີ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກບາງຄົນອາດຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສາຍເຄເບີນ, ນັກວິເຄາະເຊັ່ນ Avi Greengart ຈາກ Techsponential ຄາດຄະເນວ່າພາຍໃນຫນຶ່ງລຸ້ນ, ຜູ້ບໍລິໂພກຈະຍອມຮັບແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບມາດຕະຖານໃຫມ່. ມັນຍັງຄາດຫວັງວ່າ Apple ຈະຂຶ້ນລາຄາໃນຮຸ່ນ Pro ຂອງຕົນພ້ອມກັບການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະຊິບ iPhone.
ການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍ iPhone ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງກວມເອົາເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງລາຍໄດ້ທັງຫມົດຂອງ Apple, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ. ຂໍ້ຈຳກັດຂອງລັດຖະບານຈີນກ່ຽວກັບ iPhone ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຸ້ນຂອງ Apple ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກວິເຄາະເຊັ່ນ Dan Ives ຈາກ Wedbush ເຊື່ອວ່າ Apple ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດຈີນແລະຄາດວ່າການເກືອດຫ້າມທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງການຂາຍ iPhone ໃນປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- AFP
ນິຍາມ:
– ຮູສຽບສາຍສາກໄຟ: ຮູສຽບສາຍສາກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ໃຊ້ໂດຍອຸປະກອນ Apple.
– USB-C: ເປັນພອດສາກໄຟທົ່ວໄປທີ່ກາຍເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຈໍານວນຫຼາຍ.
– ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU): ສະຫະພາບການເມືອງແລະເສດຖະກິດຂອງ 27 ປະເທດສະມາຊິກຕັ້ງຢູ່ໃນເອີຣົບ.
– ສາຍສາກ USB-C: ສາຍ USB-C, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ USB Type-C, ເປັນສາຍສາກແບບປີ້ນກັບກັນ ທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ທັງພະລັງງານ ແລະຂໍ້ມູນ.