ເຫດການ iPhone ຕົກຂອງ Apple: ຂ່າວລືແລະການຮົ່ວໄຫຼ

ເຫດການ iPhone ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple, ມີຊື່ວ່າ “Wonderlust,” ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ. ຄາດວ່າຈະວາງສະແດງ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ XNUMX ລຸ້ນ ແລະ Apple Watch ສອງລຸ້ນ. ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການເນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນຈາກສາຍ Lightning ເປັນ USB-C, ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.
iPhone ລຸ້ນໃໝ່, ຄາດວ່າຈະມີຊື່ວ່າ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຂະຫນາດຫນ້າຈໍທີ່ຄ້າຍຄືກັບລຸ້ນກ່ອນ. ຮຸ່ນຊັ້ນນໍາ, iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max, ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະມີຈໍສະແດງຜົນ ProMotion ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 120Hz. ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາພອດ USB-C, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຂ່າວລືວ່າພຽງແຕ່ຮຸ່ນທີ່ສູງກວ່າຈະມີຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄວກວ່າ.
ເກາະໄດນາມິກ, ການຕັດອອກຈໍສະແດງຜົນທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ iPhone 14 Pro, ຄາດວ່າຈະຖືກປະຕິບັດກັບທັງສີ່ຮຸ່ນຂອງ iPhone 15 series. ພາກສ່ວນຮູບເມັດສີດຳທີ່ລອຍຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍບໍ່ພຽງແຕ່ເຊື່ອງກ້ອງໜ້າ ແລະເຊັນເຊີ Face ID ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສະແດງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆອີກດ້ວຍ.
ໃນດ້ານການອອກແບບ, iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ອາດຈະປ່ຽນຈາກກອບສະແຕນເລດເປັນເຟຣມ titanium, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂັ້ມແຂງແລະເບົາກວ່າ. ຄາດວ່າຈະມີ bezels ອ່ອນກວ່າ, ບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຜະລິດໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າຄວາມກົດດັນຕ່ໍາການສັກຢາ over- molding. ຊີຣີ Pro ອາດຈະໃຊ້ປຸ່ມ Action, ຄ້າຍຄືກັບ Apple Watch Ultra, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແທນການປິດສຽງແບບດັ້ງເດີມ.
ການອັບເກຣດກ້ອງໃນຊຸດ iPhone 15 ຄາດວ່າຈະລວມເອົາເລນ periscope ໃໝ່ສະເພາະກັບລຸ້ນ Pro Max, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຊູມ optical ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນຕ່າງໆອາດຈະມີຊິບລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ໄວກວ່າ, ເຊັ່ນຊິບ 3nm A17 Bionic ທີ່ມີຂ່າວລືສໍາລັບຮຸ່ນ Pro ແລະ Pro Max.
ສໍາລັບ Apple Watch Series 9, ການປ່ຽນແປງຂອງຮາດແວຕົ້ນຕໍແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນການນໍາສະເຫນີຂອງຊິບ S9, ການຍົກລະດັບໂປເຊດເຊີທີ່ແທ້ຈິງຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ສະເຫນີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ, Apple Watch Series 9 ຍັງຄາດວ່າຈະເປັນ. ການຍົກລະດັບທີ່ແຂງສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກ Apple Watch.
ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າສຳລັບ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລີ່ມໃນວັນສຸກຫຼັງຈາກງານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຈະມີການວາງຈຳໜ່າຍທົ່ວໄປໃນອາທິດຕໍ່ມາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຮູບແບບໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "Engadget" ໂດຍ Cherlynn Low
- "Bloomberg" ໂດຍ Mark Gurman