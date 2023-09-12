ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ Giant X ເປີດຕົວປຸ່ມຄ້າຍຄືໃຫມ່ກ່ອນເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

ສື່ສັງຄົມຍັກໃຫຍ່ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter, ໄດ້ປັບປຸງປຸ່ມ Like ຂອງມັນທັນທີສໍາລັບເຫດການ Wonderlust ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂອງ Apple. ພາຍໃນງານມີກຳນົດທີ່ຈະວາງສະແດງສິນຄ້າອັນດັບຕົ້ນໆ, ລວມທັງ iPhone 15 series, Apple Watch ລຸ້ນໃໝ່ ແລະ AirPods Pro ທີ່ມີ USB-C.
ປຸ່ມ Like ທີ່ຖືກດັດແປງໃນປັດຈຸບັນແຍກອອກເປັນຕ່ອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ອນທີ່ຈະສ້າງເປັນຮູບຫົວໃຈທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ອະນິເມຊັນນີ້ຄ້າຍຄືກັບວິດີໂອຕົວຢ່າງທີ່ອອກມາໂດຍ Apple ສໍາລັບເຫດການ Wonderlust, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງສອງຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Macrumors, ຮູບແບບໂລຫະທີ່ສະແດງຢູ່ໃນວິດີໂອຕົວຢ່າງຂອງ Apple ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນເປັນວັດສະດຸ titanium ສໍາລັບ iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Apple ໄດ້ໃຊ້ພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄື Twitter ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ເມື່ອມັນຖືກນໍາສະເຫນີຄັ້ງທໍາອິດໃນລະຫວ່າງເຫດການ 'Time Flies'. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄືກັນກັບ WWDC 2023, Apple ໄດ້ລວມເອົາ hashtag Twitter ແບບກຳນົດເອງທີ່ມີໂລໂກ້ລາຍເຊັນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບເຫດການ Wonderlust.
ງານ Apple ໃນມື້ນີ້ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ລຸ້ນໃຫມ່: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ iPhone 15 Pro Max. ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ກັບກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, Apple ມີຂ່າວລືວ່າຈະປ່ຽນເປັນ USB Type-C ກັບ iPhone 15 series. ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 ຮຸ່ນມາດຕະຖານອາດມີຄວາມໄວໃນການສາກໄຟທີ່ຈຳກັດດ້ວຍສາຍທີ່ Apple ຮັບຮອງສະເພາະ, iPhone XNUMX Pro ແລະ Pro Max ຈະໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກສາຍຂອງ iPhone, Apple ຍັງມີແຜນທີ່ຈະປ່ອຍການອັບເດດສອງສາຍໂມງຂອງຕົນ, ຄື Apple Watch Series 9 ແລະ Apple Watch Ultra. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາກໄຟ USB-C ສໍາລັບ AirPods ແລະ AirPods Max ປົກກະຕິໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Macrumors