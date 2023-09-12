Apple Event 2023: iPhone 15 Series ໃໝ່ ແລະອື່ນໆອີກທີ່ຈະເປີດຕົວ

Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ຊຸດທີ່ຄາດວ່າຈະສູງໃນງານ Wonderlust ໃນມື້ນີ້. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Apple ໃນ Cupertino ແລະຄາດວ່າຈະມີການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ, ລວມທັງ Apple Air Pods ແລະໂມງລຸ້ນໃຫມ່.
ຄໍາວ່າ "ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ" ຫມາຍເຖິງຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອີງຕາມວັດຈະນານຸກົມ Urban. ມັນເບິ່ງຄືວ່າ Apple ຕ້ອງການຮັກສາຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນຢູ່ໃນສະຖານະຄົງທີ່ຂອງສິ່ງມະຫັດທີ່ມີ plethora ຂອງການປ່ອຍໃຫມ່ທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບປີນີ້.
ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງຈະເປີດເຜີຍວັນທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບ iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, ແລະ tvOS 17, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະກາດກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນງານ WWDC 23 ຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ຕາມປະເພນີ, ເຫດການເດືອນກັນຍາຂອງ Apple ແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການເປີດຕົວຮາດແວທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດ. ປີນີ້, iPhone 15 ຊຸດຈະປະກອບມີ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone 15 Pro Max.
ການຄາດເດົາທີ່ອ້ອມຮອບ iPhone 15 Pro Max
ບາງການຄາດເດົາໄດ້ແນະນໍາວ່າ Apple ອາດຈະປ່ຽນຊື່ iPhone 15 Pro Max ເປັນຮຸ່ນ "Ultra" ເນື່ອງຈາກການລວມເອົາຊ່ອງສຽບ USB-C. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະກົດວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີນີ້. Apple ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມແປກໃຈຂອງມັນແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປະກາດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງເຫດການ.
ວິທີການເບິ່ງ iPhone 15 ເປີດຕົວສົດ?
ເພື່ອເບິ່ງເຫດການພິເສດ Wonderlust ຂອງ Apple, ວິທີການຕົ້ນຕໍແມ່ນຜ່ານແອັບ Apple TV. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍຊື່ເຫດການອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນແອັບຯກ່ອນ, Apple ມັກຈະເພີ່ມມັນໃນມື້ຂອງເຫດການ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກວດເບິ່ງລາຍການເຫດການໃນມື້ຂອງເຫດການ. ແອັບ Apple TV ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນສະຕີມທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ.
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ວັດຈະນານຸກົມຕົວເມືອງ (ຄຳນິຍາມຂອງ 'ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ')
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