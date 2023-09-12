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Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro ໃໝ່ ໃນງານ Wonderlust

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro ໃໝ່ ໃນງານ Wonderlust

ບໍ່ດົນມານີ້, Apple ໄດ້ປະກາດການເພີ່ມ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດ, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro, ໃນເຫດການ "Wonderlust" ທີ່ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນຄາລິຟໍເນຍ. ຄຽງຄູ່ກັບສະມາດໂຟນລຸ້ນ ໃໝ່ ເຫຼົ່ານີ້, Apple ຍັງໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ Apple Watch Series 9 ລຸ້ນ ໃໝ່ ແລະໂມງສະຫຼາດພິເສດພິເສດທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງໃນ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ແມ່ນການປ່ຽນສາຍ Lightning ແບບດັ້ງເດີມຂອງ Apple ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ USB-C ສຳລັບການສາກໄຟ. ການປ່ຽນແປງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການການສາກໄຟທີ່ສະດວກ ແລະຫຼາກຫຼາຍກວ່າ.

ນອກເຫນືອໄປຈາກນີ້, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro ໂອ້ອວດການປັບປຸງກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະໂປເຊດເຊີທີ່ປັບປຸງ, ສັນຍາວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການຖ່າຍຮູບແລະການປະຕິບັດອຸປະກອນໂດຍລວມ.

ໄລຍະເວລາຂອງເຫດການນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ Apple, ຍ້ອນວ່າມັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍເຊັ່ນການຫ້າມພະນັກງານຂອງລັດຖະບານໃນປະເທດຈີນເມື່ອໄວໆມານີ້ຈາກການນໍາໃຊ້ iPhone. ການເກືອດຫ້າມນີ້, ຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການໂທລະສັບສະຫຼາດທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ, ສະເຫນີຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ເພື່ອພິສູດຄວາມທົນທານແລະນະວັດກໍາຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ.

ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Pro, Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຜູ້ບໍລິໂພກດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດແລະຄຸນສົມບັດທີ່ທັນສະໄຫມ. ເຫດການ Wonderlust ເປັນເວທີສໍາລັບ Apple ໃນການສະແດງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນໃນການສະຫນອງປະສົບການຜູ້ໃຊ້ພິເສດ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນຫຼ້າສຸດຂອງ Apple ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈສໍາລັບຜູ້ໃຊ້, ສັນຍາວ່າມີການປັບປຸງການເຮັດວຽກແລະປະສິດທິພາບໃນທັງໂທລະສັບສະຫຼາດແລະອຸປະກອນ wearable. ໃນຂະນະທີ່ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງນະວັດຕະກໍາ, ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະເຫັນວ່າການເພີ່ມໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງລະບົບນິເວດ Apple.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ປະກາດເຫດການ Apple Wonderlust

By Vicky Stavropoulou

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