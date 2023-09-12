Apple ຈະປະກາດ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ແລະອື່ນໆອີກໃນເຫດການ Keynote

Apple ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດເຜີຍ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງເຫດການສໍາຄັນທີ່ຄາດວ່າຈະມີຫົວຂໍ້ "Wonderlust." ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບວັນອັງຄານເວລາ 10 AM PT ແລະຈະໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກ. ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone ລຸ້ນໃໝ່, Apple ຍັງອາດຈະເປີດຕົວ Apple Watch ໃໝ່ ແລະໃຫ້ອັບເດດກ່ຽວກັບຊຸດຫູຟັງ Vision Pro VR ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຂ່າວລືວ່າ Apple ຈະນຳສະເໜີ iPhone ລຸ້ນຕໍ່ໄປ 15 ລຸ້ນຄື: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone XNUMX Pro Max. ໂດຍສະເພາະ, ຮູບແບບ "Pro" ຄາດວ່າຈະມີລັກສະນະປ່ຽນຈາກກອບສະແຕນເລດໄປສູ່ກອບ titanium ທີ່ອ່ອນກວ່າແລະບາງກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຄາດເດົາວ່າມັນຈະມີລັກສະນະແນວໃດ, ລາຍລະອຽດຈະຖືກເກັບໄວ້ພາຍໃຕ້ການຫໍ່ຈົນກ່ວາກອງປະຊຸມ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ Apple ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະກາດແມ່ນການປ່ຽນຈາກພອດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຕົນໄປສູ່ພອດ USB-C ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍກົດລະບຽບຂອງ EU ແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີການທີ່ຜູ້ຊື້ iPhone ໃນອະນາຄົດມີສ່ວນຮ່ວມກັບອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ. ມັນຍັງຄົງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ Apple ຈະນໍາສະເຫນີແນວໃດແລະປັບປຸງການປ່ຽນແປງນີ້ໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.
ນອກເຫນືອຈາກການເປີດເຜີຍ iPhone, Apple ອາດຈະໃຊ້ໂອກາດທີ່ຈະເປີດຕົວ Apple Watch ໃໝ່. ບໍລິສັດມີບັນທຶກການຕິດຕາມການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນອຸປະກອນ wearable ທີ່ນິຍົມຂອງຕົນໃນແຕ່ລະປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ Apple Watch ໃຫມ່ແມ່ນຍັງຂາດແຄນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ອາດຈະສໍາຜັດກັບ Vision Pro ໃນໄລຍະສັ້ນໆ, ຊຸດຫູຟັງສະເໝືອນຈິງທີ່ຄາດວ່າຈະມີ. ດ້ວຍເຫດການ iPhone ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມັນຈະບໍ່ແປກໃຈຖ້າ Apple ສະຫນອງການອັບເດດກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງ Vision Pro ກ່ອນການເປີດຕົວທີ່ຄາດວ່າຈະໃນປີຫນ້າ.
ເພື່ອເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຂອງເຫດການສໍາຄັນ, ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າເຖິງມັນໄດ້ໂດຍກົງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple ຫຼືຜ່ານ YouTube. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະມີຢູ່ໃນການຖ່າຍທອດສົດຂອງ YouTube, ແລະແອັບ Apple TV ຈະສະແດງເຫດການສົດເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກໃຊ້ Apple TV.
ດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນໃໝ່, ການອັບເດດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບ Apple Watch, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການພັດທະນາຊຸດຫູຟັງ Vision Pro VR, ເຫດການສຳຄັນຂອງ Apple ສັນຍາວ່າຈະເປັນການສະແດງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງນະວັດຕະກໍາ ແລະຂໍ້ສະເໜີຫຼ້າສຸດຂອງບໍລິສັດ.
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