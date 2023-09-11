Apple ຈະປະກາດ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ແລະການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ Apple Watch ແລະ Vision Pro ໃນເຫດການ Keynote

Apple ກໍາລັງຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງເຫດການສໍາຄັນ "Wonderlust" ທີ່ຈະມາເຖິງ. ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີມີຂ່າວລືວ່າຈະນໍາສະເຫນີ iPhone ລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ລວມທັງ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone 15 Pro Max. ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, Apple ອາດຈະເລືອກເຟຣມ titanium ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດສໍາລັບແບບ "Pro" ຂອງມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີອຸປະກອນທີ່ອ່ອນກວ່າແລະມີ bezels ຫນ້າຈໍບາງລົງ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ກອງປະຊຸມ Apple ຈະສະຫນອງການເບິ່ງເຫັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການອອກແບບໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງ EU, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະປ່ຽນພອດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຕົນດ້ວຍພອດ USB-C ມາດຕະຖານກວ່າ. ການປ່ຽນແປງນີ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບ Apple ເພື່ອແກ້ໄຂວິທີທີ່ມັນວາງແຜນທີ່ຈະນໍາທາງການປ່ຽນແປງນີ້ແລະວິທີທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງນີ້.
ຄຽງຄູ່ກັບລຸ້ນ iPhone, Apple ອາດຈະໃຊ້ໂອກາດທີ່ຈະແນະ ນຳ ການ ໃໝ່ ຂອງ Apple Watch. ໃນປະຫວັດສາດ, ບໍລິສັດໄດ້ປັບປຸງສາຍໂມງ smartwatch ຂອງຕົນເປັນປະຈໍາປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ Apple Watch ໃນປີນີ້ຍັງຂາດແຄນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ອາດຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບ Vision Pro ໃນລະຫວ່າງເຫດການສໍາຄັນ. ໃນຂະນະທີ່ມີຂໍ້ມູນຈໍາກັດ, ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະເປີດຕົວຊຸດຫູຟັງ virtual reality, Vision Pro, ໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ. ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສົນໃຈອັນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍເຫດການ iPhone ຂອງ Apple, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃດໆທີ່ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບ Vision Pro ແນ່ນອນວ່າຈະເພີ່ມຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເບິ່ງເຫດການ, Apple ຈະຖ່າຍທອດສົດຫົວຂໍ້ສໍາຄັນໃນ YouTube, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າເຖິງການຖ່າຍທອດສົດໂດຍກົງໃນຫນ້ານີ້. ຜູ້ໃຊ້ Apple TV ຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໂດຍການເປີດຕົວ app TV ແລະຊອກຫາພາກສ່ວນ "Apple Special Event" ເພື່ອເບິ່ງເຫດການສົດຫຼືທົບທວນຄືນຄໍາສໍາຄັນທີ່ຜ່ານມາ. ອີກທາງເລືອກ, ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີ Apple TV ຫຼືຄວາມມັກສໍາລັບ YouTube ສາມາດອີງໃສ່ພາກເຫດການ Apple ຂອງເວັບໄຊທ໌ Apple ເພື່ອຖ່າຍທອດສົດເຫດການໃນຕົວທ່ອງເວັບທີ່ຕ້ອງການ, ລວມທັງ Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ແລະ Google Chrome.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການສໍາຄັນຂອງ Apple ສັນຍາວ່າຈະສົ່ງມອບການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ການສະແດງ iPhone ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ, ການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ Apple Watch, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ Vision Pro ທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ.
ນິຍາມ:
– ພອດຟ້າຜ່າ: ເປັນພອດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ສໍາລັບອຸປະກອນມືຖືຂອງຕົນ.
– ພອດ USB-C: ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
– ກອບ Titanium: ອົງປະກອບໂຄງສ້າງທີ່ອ້ອມຮອບຂອບຂອງ iPhone, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍ titanium, ສະຫນອງຄວາມທົນທານແລະການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຊື່ແຫຼ່ງ]
- ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ [ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຊ່ວຍ]