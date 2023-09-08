Apple ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດຕົວ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງເຫດການສໍາຄັນ "Wonderlust" ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານເວລາ 10 AM PT, ແລະຜູ້ທີ່ມັກ Apple ທົ່ວໂລກຈະສາມາດເບິ່ງການປະກາດສົດໄດ້.
ອີງຕາມຂ່າວລື, ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີຄາດວ່າຈະນໍາສະເຫນີ iPhone 15 ຮຸ່ນໃຫມ່: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ແລະ iPhone XNUMX Pro Max. ໂດຍສະເພາະ, ມີການຄາດເດົາວ່າຕົວແບບ "Pro" ອາດຈະມີກອບ titanium ແທນທີ່ຈະເປັນສະແຕນເລດ. ການປ່ຽນແປງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ອ່ອນກວ່າ ແລະອາດຈະເປັນ bezels ຈໍບາງລົງ, ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການ iPhone ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງສາຍຕາ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Apple ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ EU ໂດຍການປ່ຽນພອດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງດ້ວຍພອດ USB-C ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າ. ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ Apple ຈະນໍາສະເຫນີການປ່ຽນແປງນີ້ແນວໃດແລະລູກຄ້າຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງແນວໃດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກສາຍຂອງ iPhone ແລ້ວ, Apple ຍັງອາດຈະເປີດໂຕ Apple Watch ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມກັນໃໝ່. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບໍລິສັດຈະອັບເດດອຸປະກອນທີ່ໃສ່ໄດ້ທຸກປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ Apple Watch ໃໝ່ແມ່ນຂາດແຄນໃນເວລານີ້.
ເຫດການສໍາຄັນຍັງອາດຈະສະຫນອງເວທີສໍາລັບ Apple ເພື່ອສົນທະນາສັ້ນໆກ່ຽວກັບ Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຕົນ, ຊຸດຫູຟັງ virtual reality (VR) ທີ່ຄາດວ່າຈະອອກມາໃນປີຫນ້າ.
ເພື່ອເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຂອງເຫດການ, ຜູ້ຊົມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໂດຍກົງໃນຫນ້ານີ້ຍ້ອນວ່າ Apple ຈະຖ່າຍທອດກອງປະຊຸມຢູ່ໃນ YouTube. ຜູ້ໃຊ້ Apple TV ສາມາດເຂົ້າເຖິງແອັບ TV ແລະໄປຫາພາກສ່ວນ “Apple Special Event” ເພື່ອຖ່າຍທອດເຫດການສົດໆ ຫຼືເບິ່ງຄືນເຫດການທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ Apple TV ຫຼືຜູ້ທີ່ບໍ່ມັກໃຊ້ YouTube ສາມາດຖ່າຍທອດສົດໄດ້ຜ່ານພາກສ່ວນ Apple Events ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Apple. ຟີດວີດີໂອນີ້ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບທຸກບຣາວເຊີໃຫຍ່, ລວມທັງ Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ແລະ Google Chrome.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: Apple ກໍານົດທີ່ຈະປະກາດ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງການ "Wonderlust" Keynote ຂອງຕົນໃນວັນອັງຄານ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: TechCrunch
– ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: Apple ສາມາດທົດແທນເຫຼັກສະແຕນເລດໃນ iPhone ຂອງທ່ານດ້ວຍ Titanium
ທີ່ມາ: The Verge
- ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມ: Apple ກໍາລັງຈະປ່ຽນພອດ Lightning ໃນ iPhone ໃນອະນາຄົດດ້ວຍ USB-C
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CNBC