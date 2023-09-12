iPhone 15 Series: ລາຄາ, ການຍົກລະດັບ ແລະຂ່າວລື

Apple ກໍາລັງຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງຕົນໃນງານ "Wonderlust" ໃນມື້ນີ້, ແລະການຮົ່ວໄຫລແລະຂ່າວລືຈໍານວນຫລາຍໄດ້ອອກມາກ່ຽວກັບລາຄາຂອງ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້, iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ຮຸ່ນຈະເຫັນລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຮຸ່ນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. iPhone 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີລາຄາສູງທີ່ສຸດ.
ຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຮຸ່ນ vanilla ຈະເປີດຕົວໃນລາຄາດຽວກັນກັບລຸ້ນກ່ອນ, ແຕ່ບາງລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, iPhone 15 Pro Max ມີຂ່າວລືວ່າຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາຄາທີ່ສູງທີ່ສຸດຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງລວມມີເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບ periscope ແລະຕົວຖັງ titanium.
ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກ Macrumors ແນະນຳວ່າ ຈະບໍ່ມີການຂຶ້ນລາຄາສຳລັບ iPhone 15 ລຸ້ນທີ່ບໍ່ແມ່ນໂປຣໂມຊັນ. ຮູບແບບພື້ນຖານຂອງ iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 799, ລາຄາດຽວກັນກັບ iPhone 14 ປີກາຍນີ້. ໃນປະເທດອິນເດຍ, ລາຄາຂອງຕົວແບບພື້ນຖານໄດ້ຖືກກໍານົດຢູ່ທີ່ Rs 79,900, ແລະມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ຄືກັນໃນປີນີ້.
ຮຸ່ນ iPhone 15 Pro ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າຈະມີການຍົກລະດັບການອອກແບບເຊັ່ນ bezels ບາງລົງແລະໂຄ້ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກອບ titanium ໃຫມ່ເພື່ອທົດແທນ chassis ສະແຕນເລດ. ມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບປຸ່ມ "ປິດສຽງ" ທີ່ຖືກອອກແບບໃຫມ່ທີ່ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປຸ່ມປະຕິບັດງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Apple Watch Ultra. ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະປ່ຽນແທນປຸ່ມສະຫຼັບຂ້າງທີ່ເຫັນໃນ iPhone ລຸ້ນກ່ອນໜ້າ.
iPhone 15 Pro ຄາດວ່າຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ໂດລາ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1099 ໂດລາໃນສະຫະລັດ. ນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂຶ້ນລາຄາຢ່າງຫນ້ອຍ 10,000 Rs ໃນປະເທດອິນເດຍ. iPhone 15 Pro Max ຍອດນິຍົມມີຂ່າວລືກັນວ່າຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດ, ໂດຍມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1299 ໂດລາໃນສະຫະລັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Macrumors
- ຜູ້ຜະລິດກໍລະນີ iPhone ທີ່ມີຊື່ສຽງ Spigen