Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Series 9 ໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງ

Apple ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາທີ່ຄາດຫວັງຫຼາຍຂອງຕົນໃນມື້ນີ້, ການນໍາສະເຫນີລະດັບຂອງການສະເຫນີຮາດແວໃຫມ່. ຈຸດເດັ່ນຂອງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນການເປີດເຜີຍຕົວເຄື່ອງໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຊຸດເຄື່ອງສວມໃສ່, Apple Watch Series 9.
smartwatch ໃຫມ່ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ S9 ທີ່ມີການຕັດແຂບ, ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ແລະ GPU ໄວກວ່າ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ. Deidre Caldbeck, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ Apple Watch, ໄດ້ກ່າວເຖິງມັນເປັນ "ຊິບໂມງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ."
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸດ 9 ແມ່ນການປັບປຸງ dictation, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຖິງ 25%. ການປັບປຸງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງສຽງ ແລະການໂຕ້ຕອບກັບ Siri ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້.
ຊຸດ 9 ແນະນຳຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍອັນ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບດ້ວຍ Siri, ຊ່ວຍໃຫ້ການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງແລະສະຫວັດດີພາບຂອງພວກເຂົາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຄຸນສົມບັດອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Name Drop ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກັບຜູ້ໃຊ້ໃກ້ຄຽງອື່ນໆທີ່ມີ Apple Watch Series 9. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດ Double Tap ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມການທໍາງານຂອງໂມງໂດຍການແຕະໃສ່ນິ້ວມືຊີ້ແລະໂປ້ມືໃສ່ມືທີ່ເຂົາເຈົ້າໃສ່. ສັງເກດເບິ່ງ.
Apple ຍັງໄດ້ເພີ່ມຄວາມສະຫວ່າງຂອງການສະແດງຜົນເປັນສອງເທົ່າ, ການຮັບປະກັນການປັບປຸງການສັງເກດເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນແສງແດດສົດໃສ. ອີກປະການຫນຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການ ping iPhone ຂອງທ່ານໂດຍກົງຈາກໂມງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ມັນຫາຍໄປ.
ໃນຂ່າວອື່ນໆ, ມີການຄາດເດົາແລະຄໍາແນະນໍາວ່າ iPhone ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດຈະມາພ້ອມກັບອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ, ແຫຼ່ງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະປົດລັອກຄວາມໄວການສາກໄຟທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນ USB-C ອື່ນໆ.
ການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຈາກເຫດການຂອງ Apple ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ການສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະວັດກໍາທີ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple Watch Series 9: [ແຊກແຫຼ່ງ]
– USB-C ສໍາລັບ iPhone ຂ່າວລື: [ເພີ່ມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]