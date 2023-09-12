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Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Series 9 ໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Series 9 ໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງ

Apple ໄດ້​ຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ທີ່​ຄາດ​ຫວັງ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ມື້​ນີ້​, ການ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ການ​ສະ​ເຫນີ​ຮາດ​ແວ​ໃຫມ່​. ຈຸດເດັ່ນຂອງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນການເປີດເຜີຍຕົວເຄື່ອງໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຊຸດເຄື່ອງສວມໃສ່, Apple Watch Series 9.

smartwatch ໃຫມ່ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບ S9 ທີ່ມີການຕັດແຂບ, ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ແລະ GPU ໄວກວ່າ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລຸ້ນກ່ອນ. Deidre Caldbeck, ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ Apple Watch, ໄດ້ກ່າວເຖິງມັນເປັນ "ຊິບໂມງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ."

ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸດ 9 ແມ່ນການປັບປຸງ dictation, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຖິງ 25%. ການປັບປຸງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງສຽງ ແລະການໂຕ້ຕອບກັບ Siri ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້.

ຊຸດ 9 ແນະນຳຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍອັນ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບດ້ວຍ Siri, ຊ່ວຍໃຫ້ການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງແລະສະຫວັດດີພາບຂອງພວກເຂົາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຄຸນສົມບັດອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Name Drop ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກັບຜູ້ໃຊ້ໃກ້ຄຽງອື່ນໆທີ່ມີ Apple Watch Series 9. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດ Double Tap ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມການທໍາງານຂອງໂມງໂດຍການແຕະໃສ່ນິ້ວມືຊີ້ແລະໂປ້ມືໃສ່ມືທີ່ເຂົາເຈົ້າໃສ່. ສັງເກດເບິ່ງ.

Apple ຍັງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ການ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ​, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ແສງ​ແດດ​ສົດ​ໃສ​. ອີກປະການຫນຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການ ping iPhone ຂອງທ່ານໂດຍກົງຈາກໂມງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ມັນຫາຍໄປ.

ໃນຂ່າວອື່ນໆ, ມີການຄາດເດົາແລະຄໍາແນະນໍາວ່າ iPhone ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດຈະມາພ້ອມກັບອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ, ແຫຼ່ງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Apple ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະປົດລັອກຄວາມໄວການສາກໄຟທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນ USB-C ອື່ນໆ.

ການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຈາກເຫດການຂອງ Apple ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ການສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະວັດກໍາທີ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple Watch Series 9: [ແຊກແຫຼ່ງ]
– USB-C ສໍາ​ລັບ iPhone ຂ່າວ​ລື​: [ເພີ່ມ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Mampho Brescia

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