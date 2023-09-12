ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

ຜູ້ສະໜອງ Apple Foxconn ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ ພາຍໃນອາທິດຫຼັງຈາກສະມາດໂຟນຖືກນຳໄປຜະລິດຈາກໂຮງງານຂອງຈີນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Apple ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼາຍປີເພື່ອສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. ການປະກອບ iPhone ໃນປະເທດອິນເດຍບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ Apple ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການຄ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງ.
ສະຖານທີ່ Foxconn ໃນ Sriperumbudur, Tamil Nadu, ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ iPhone ລຸ້ນລ້າສຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜະລິດ iPhone 15 ໃນປະເທດອິນເດຍຈະຂຶ້ນກັບການມີສ່ວນປະກອບ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການນໍາເຂົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຂະຫຍາຍສາຍການຜະລິດຢູ່ໂຮງງານ Foxconn ໃກ້ Chennai.
ນອກເໜືອໄປຈາກ Foxconn ແລ້ວ, ຜູ້ສະໜອງ Apple ອື່ນໆທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ໃນອິນເດຍ, ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ Pegatron ແລະ ບໍລິສັດ Wistron Corp. ທີ່ຈະຖືກຊື້ໂດຍກຸ່ມ Tata, ຄາດວ່າຈະເລີ່ມປະກອບ iPhone 15 ໃນໄວໆນີ້. ນີ້ຈະເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດຂອງ Apple ໃນປະເທດອິນເດຍຕື່ມອີກ.
iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນມື້ນີ້ໃນງານ Wonderlust, ພ້ອມກັບການປະກາດອື່ນໆລວມທັງ Apple Watch ຮຸ່ນໃຫມ່ແລະ Apple AirPods. iPhone 15 ແລະ 15 Plus ຄາດວ່າຈະມີດ້ານແກ້ວດ້ານຫຼັງແລະດ້ານອະລູມິນຽມ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ່ນ Pro ສູງຈະມີລາຍງານວ່າມີການປ່ຽນເປັນການອອກແບບ titanium, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນທົນທານແລະເບົາກວ່າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ໃນການຜະລິດ iPhones ໃນປະເທດອິນເດຍ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຂອງຈີນ. ໂດຍການຂະຫຍາຍການຜະລິດອອກໄປນອກປະເທດຈີນ, Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົນທີ່ມີຄວາມທົນທານແລະປອດໄພກວ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15
- LiveMint: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html