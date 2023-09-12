Apple ເປີດຕົວ iPhone 15 Lineup ໃນງານ Wonderlust

Apple ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວ iPhone 15 series ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຢູ່ໃນງານ Wonderlust. ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະຖືກຖ່າຍທອດຈາກຫ້ອງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ Cupertino ຂອງ Apple, ໄດ້ນໍາສະເຫນີ iPhone 15 ລຸ້ນໃຫມ່ - iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ iPhone XNUMX Pro Max.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຊຸດ iPhone 15 ແມ່ນການປ່ຽນໄປສູ່ການສະຫນັບສະຫນູນ USB Type-C. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປັນຍ້ອນກົດລະບຽບຂອງ EU ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 ຮຸ່ນມາດຕະຖານອາດມີຄວາມໄວໃນການສາກໄຟທີ່ຈຳກັດດ້ວຍສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ Apple, iPhone 15 Pro ແລະ Pro Max ຈະໃຫ້ຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ.
ໃນດ້ານການອອກແບບ, iPhone 15 ແລະ 15 Plus ຄາດວ່າຈະມີດ້ານຫຼັງແກ້ວ ແລະດ້ານອາລູມີນຽມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລຸ້ນ Pro ທີ່ມີລະດັບສູງກວ່າຈະມາພ້ອມກັບການອອກແບບ titanium, ເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານແລະເບົາກວ່າ. ລຸ້ນ Pro ຍັງຈະໃຊ້ຊິບເຊັດ A17 ໃໝ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸແບັດເຕີຣີດີຂຶ້ນ.
Apple ຍັງຕັ້ງທີ່ຈະປ່ອຍອັບເດດສາຍໂມງຂອງຕົນ, ລວມທັງ Apple Watch Series 9 ແລະ Apple Watch Ultra. ໂມງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີລັກສະນະການປ່ຽນແປງການອອກແບບພື້ນຖານບາງຢ່າງໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາລັກສະນະໂດຍລວມຄືກັບຮຸ່ນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນແຜນການຂອງ Apple ທີ່ຈະປ່ຽນອຸປະກອນເສີມທີ່ໃຊ້ Lightning ເປັນ USB-C. AirPods Pro ທີ່ນິຍົມຈະເປັນຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທໍາອິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງນີ້. Apple ຍັງຕັ້ງໃຈຈະນຳສະເໜີການສາກ USB-C ສຳລັບ AirPods ແລະ AirPods Max ປົກກະຕິຂອງຕົນໃນປີໜ້າ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ຍັງຈະເປີດເຜີຍຕາຕະລາງການປ່ອຍ iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, ແລະ tvOS 17, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນງານ WWDC 23 ຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple ສັນຍາຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການສະເຫນີ iPhone, ໂມງ, ແລະອຸປະກອນເສີມ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງແກ້ໄຂຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບແລະການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ນິຍາມ:
– USB Type-C: ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ ແລະສ່ວນຕິດຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນຂໍ້ມູນ ແລະສົ່ງພະລັງງານໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
- ກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ: ກົດລະບຽບທີ່ກໍານົດໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະມາດຕະຖານໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
– ຊິບເຊັດ A17: ຊິບປະມວນຜົນທີ່ໃຊ້ໃນ iPhone 15 Pro series, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະພະລັງງານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1: ກ່າວເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2: ກ່າວເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]