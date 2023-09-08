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Apple ສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລາຍງານອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Apple ສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລາຍງານອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ

Apple ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆລາຍງານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະປີ. ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ນີ້​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ Scott Wiener ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ໃຫ້​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

ໃນຈົດຫມາຍທີ່ລົງນາມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການ Apple ສໍາລັບລັດແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, D. Michael Foulkes, ບໍລິສັດໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວັດແທກແລະການລາຍງານໃນການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. Apple ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ລວມທັງ Adobe, Ikea, ແລະ Microsoft, ໃນການສະຫນັບສະຫນູນບັນຊີລາຍການ.

ຖ້າ​ຫາກ​ຜ່ານ​ໄປ, ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ແລະ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 1 ຕື້​ໂດ​ລາ ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເພື່ອ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ກວດ​ສອບ​ແລ້ວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ​ຮ້ອນ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນີ້​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສ ​ແລະ ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບັນຊີລາຍການແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສົນທະນາທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຄາລິຟໍເນຍທີ່ມີລາຍໄດ້ 500 ລ້ານໂດລາເພື່ອລາຍງານຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ. ນີ້ຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາໄດ້ງົບປະມານສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະກັນໄພເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

Apple ໂດຍສະເພາະການຊົມເຊີຍການລວມເອົາຂອບເຂດ 3 ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງບັນຊີລາຍການ, ເຊິ່ງລວມມີການປ່ອຍອາຍພິດທາງອ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງບໍລິສັດແລະຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ພວກເຂົາຍັງແນະນໍາການໃຫ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບການເກັບຂໍ້ມູນ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ແລະການທົບທວນຄືນຂອງພາກສ່ວນທີສາມກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດຂອບເຂດ 1 ແລະຂອບເຂດ 2, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການດໍາເນີນງານແລະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ.

ການຮັບຮອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຂອງ Apple ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການຮັບຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການລາຍງານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍການເປີດເຜີຍການປ່ອຍອາຍພິດຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ບໍລິສັດສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນຄວາມຍືນຍົງທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Reuters: [link]
- ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວ Ceres: [link]

By Gabriel Botha

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