Apple ສະໜັບສະໜູນຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລາຍງານອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ

Apple ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆລາຍງານການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະປີ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ສະເໜີໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງ Scott Wiener ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງຕົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ໃນຈົດຫມາຍທີ່ລົງນາມໂດຍຜູ້ອໍານວຍການ Apple ສໍາລັບລັດແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ, D. Michael Foulkes, ບໍລິສັດໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວັດແທກແລະການລາຍງານໃນການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. Apple ເຂົ້າຮ່ວມບໍລິສັດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ລວມທັງ Adobe, Ikea, ແລະ Microsoft, ໃນການສະຫນັບສະຫນູນບັນຊີລາຍການ.
ຖ້າຫາກຜ່ານໄປ, ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດສາທາລະນະລັດ ແລະເອກະຊົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳປີຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ແລະປະຕິບັດງານຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກກວດສອບແລ້ວກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດຂອງດາວເຄາະຮ້ອນ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການກະທຳຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບັນຊີລາຍການແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສົນທະນາທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຄາລິຟໍເນຍທີ່ມີລາຍໄດ້ 500 ລ້ານໂດລາເພື່ອລາຍງານຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ. ນີ້ຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາໄດ້ງົບປະມານສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະກັນໄພເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
Apple ໂດຍສະເພາະການຊົມເຊີຍການລວມເອົາຂອບເຂດ 3 ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງບັນຊີລາຍການ, ເຊິ່ງລວມມີການປ່ອຍອາຍພິດທາງອ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງບໍລິສັດແລະຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ພວກເຂົາຍັງແນະນໍາການໃຫ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບການເກັບຂໍ້ມູນ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ແລະການທົບທວນຄືນຂອງພາກສ່ວນທີສາມກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດຂອບເຂດ 1 ແລະຂອບເຂດ 2, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການດໍາເນີນງານແລະການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ.
ການຮັບຮອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຂອງ Apple ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການຮັບຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການລາຍງານແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍການເປີດເຜີຍການປ່ອຍອາຍພິດຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປີດເຜີຍ, ບໍລິສັດສາມາດດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນຄວາມຍືນຍົງທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Reuters: [link]
- ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວ Ceres: [link]