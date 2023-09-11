ຮັບເອົາລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ Apple Days ແລະຕະຫຼາດທີ່ຈະໄປຢູ່ໃນຮ່ອມພູ Lehigh

ກຽມພ້ອມເພື່ອຕ້ອນຮັບລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນໃນຮ່ອມພູ Lehigh ໃນງານບຸນ Apple Days ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງທີ່ຈັດໂດຍພິພິທະພັນ & ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ Bethlehem. ງານບຸນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສວນດອກໄມ້ Burnside ໃນວັນເສົາແລະວັນອາທິດຈາກ 10 ໂມງເຊົ້າຫາ 5 ໂມງແລງ
Apple Days ສະໜອງກິດຈະກໍາ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກເພດທຸກໄວ. ຈາກອາຫານແຊບໆ ແລະຂອງຫວານຈົນເຖິງດົນຕີສົດ ແລະການສະແດງປະຫວັດສາດ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບທຸກຄົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງສາມາດເພີດເພີນກັບການຂີ່ມ້າ ແລະກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງເດັກນ້ອຍ.
ໃນປີນີ້, Apple Days ແນະນໍາການເພີ່ມໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກັບງານບຸນ. ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ພວກເຂົາຈະເປັນເຈົ້າພາບການແຂ່ງຂັນ Cornhole ໃນວັນເສົາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດປະກອບເປັນທີມສອງຄົນແລະແຂ່ງຂັນສໍາລັບໂອກາດທີ່ຈະຊະນະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຮັກສັດສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນແລະເບິ່ງຫມູທີ່ຫນ້າຮັກສ້າງວຽກງານສິລະປະທີ່ມີສີສັນ. ຮູບແຕ້ມ "Pigcasso", ມີໃຫ້ຊື້, ເຮັດເປັນຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 275 ປີຂອງ Burnside. ຊ່ວຍກະກຽມງານວັນເກີດໃນຫົວຂໍ້ Colonial ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນໜ້າວຽກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຊັກເສື້ອຜ້າ, ການແຕ່ງອາຫານວັນເກີດ, ແລະ ການຈັດໂຕະ.
ນອກເໜືອໄປຈາກກິດຈະກຳງານບຸນ, ພິພິທະພັນ & ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ Bethlehem ຍັງໄດ້ສະເໜີໂອກາດໃຫ້ນັກສິລະປິນໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດອອກແບບໂລໂກ້ Apple Days. ການອອກແບບຊະນະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 3-6 ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນທຸກໂປຣໂມຊັນການຕະຫຼາດສຳລັບ Apple Days 2024.
ປີ້ເຂົ້າຊົມ Apple Days ມີໃຫ້ຊື້, ມີສ່ວນຫຼຸດສຳລັບການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າ. ຄ່າເຂົ້າຊົມທົ່ວໄປແມ່ນ $10 ກ່ອນວັນເສົາ ແລະ $12 ໃນມື້ເຫດການ. ເດັກນ້ອຍ (4-17) ສາມາດເຂົ້າໄດ້ໃນລາຄາ 5 ໂດລາ. ຊອງຄອບຄົວຍັງມີໃຫ້, ໂດຍຊອງມື້ດຽວລາຄາ 25 ໂດລາ (ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ 30 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍສອງຄົນ) ແລະ ຊອງມື້ລະ 25 ໂດລາ (ສຳລັບວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ). ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນລົດຊາດເບຍທ້ອງຖິ່ນ, Apple Brewery Tent passes ສາມາດຊື້ໄດ້ໃນລາຄາ 27 ໂດລາກ່ອນວັນເສົາແລະ XNUMX ໂດລາໃນມື້ຂອງກິດຈະກໍາ.
ຖ້າເຈົ້າຢາກກິນຂອງຫວານ, ເຈົ້າສາມາດສັ່ງກ່ອນໄດ້ແລ້ວມາຮັບໃນວັນສຸກທີ່ Market to Go. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານເອົາຂອງຫວານທີ່ສັ່ງລ່ວງຫນ້າໃນວັນເສົາຫຼືວັນອາທິດ, ການເຂົ້າຊົມງານບຸນແມ່ນຈໍາເປັນ.
ການຈອດລົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ງານບຸນແມ່ນມີຈໍາກັດ, ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ຈອດຢູ່ທີ່ Moravian University Lot ທາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງ Monocacy Creek ແລະໃຊ້ເວລາຍ່າງສັ້ນໆເພື່ອໄປງານບຸນ. ມີບໍລິການລົດຮັບສົ່ງຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ Nitschmann ໄປຫາສວນປູກ Burnside ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມັກຂັບລົດ.
ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ Apple Days, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າຈະມີເວລາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນພິພິທະພັນ & ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຂອງເມືອງ Bethlehem ໃນພາລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັກສາ 20 ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດໃນເມືອງ Bethlehem. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນ Lehigh Valley ແລະທຸລະກິດພາກພື້ນ.
ສໍາລັບປີ້ ແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງ historicbethlehem.org.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ພິພິທະພັນ & ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດເມືອງເບັດເລເຮັມ.