ລຸ້ນ iPhone 15 ໃໝ່ ເປີດຕົວໂດຍ Apple ດ້ວຍການຫຼຸດລາຄາສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໄອແລນ

Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍ iPhone ແລະໂມງ smart watch ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ, ດ້ວຍການປະກາດຂອງ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ໄດ້ເພີ່ມລາຄາຂອງ iPhones ໃນສະຫະລັດ, ຜູ້ໃຊ້ໄອແລນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ. iPhone 15 Pro ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ €1,239, ຫຼຸດລາຄາ 100 € ຈາກຮຸ່ນປີທີ່ຜ່ານມາ. iPhone 15 ຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ €979, ທຽບກັບ €1,029 ປີກ່ອນ. iPhone 15 Plus ຍັງໄດ້ຫຼຸດລາຄາລົງເປັນ €1,129 ຈາກ €1,179.
Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍລວມກັບອຸປະກອນໃຫມ່ຂອງຕົນ, ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກວິກິດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາລົງຊີວິດໃນປະຈຸບັນ. iPhones ໃໝ່ ສັນຍາວ່າການປັບປຸງຄຸນນະພາບການໂທ, ການຖ່າຍຮູບ, ແລະການຮັບຮອງເອົາຊ່ອງສຽບ USB ມາດຕະຖານ. ຮຸ່ນ iPhone 15 Pro ຈະມີປຸ່ມປະຕິບັດທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Pro ຈະມີການອອກແບບ titanium ທີ່ທົນທານກວ່າແລະລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຊ່ວງ iPhone 15 ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຊິບ A16, ໃນຂະນະທີ່ລຸ້ນ Pro ຈະມີຊິບ A17 ທີ່ຍົກລະດັບ. iPhone 15 ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ USB C ສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມເສັ້ນຕາຍຂອງ EU ເພື່ອມາດຕະຖານການສາກໄຟໃນປີ 2024. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງດາວທຽມສຸກເສີນຂອງ iPhone, ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຖະຫນົນຜ່ານດາວທຽມ.
Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ Apple Watch Series 9, ເຊິ່ງມີລັກສະນະການຄວບຄຸມ gesture, ການປະມວນຜົນການຮ້ອງຂໍ Siri ໃນໂມງຕົວມັນເອງ, ແລະປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງກັບ HomePod. ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມຍືນຍົງ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກໍາຈັດພາດສະຕິກຈາກການຫຸ້ມຫໍ່, ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃຫມ່ 100% ແລະອີງໃສ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ທົດແທນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກວິເຄາະ PP Foresight Paolo Pascatore
– ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple
ນິຍາມ:
– USB C: ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ລົດເມ serial ທົ່ວໄປທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.
– ຊິບ A16 ແລະ A17: ຫມາຍເຖິງໂປເຊດເຊີທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນ Apple, ໂດຍ A17 ເປັນລຸ້ນທີ່ໃໝ່ກວ່າ ແລະມີປະສິດທິພາບກວ່າ.
– ຄວາມສາມາດຂອງດາວທຽມສຸກເສີນ: ຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍດາວທຽມເພື່ອການສື່ສານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສະຖານະການສຸກເສີນ.