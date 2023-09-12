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ລຸ້ນ iPhone 15 ໃໝ່ ເປີດຕົວໂດຍ Apple ດ້ວຍການຫຼຸດລາຄາສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໄອແລນ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ລຸ້ນ iPhone 15 ໃໝ່ ເປີດຕົວໂດຍ Apple ດ້ວຍການຫຼຸດລາຄາສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໄອແລນ

Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍ iPhone ແລະໂມງ smart watch ລຸ້ນລ້າສຸດຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ, ດ້ວຍການປະກາດຂອງ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັກໃຫຍ່ໄດ້ເພີ່ມລາຄາຂອງ iPhones ໃນສະຫະລັດ, ຜູ້ໃຊ້ໄອແລນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ. iPhone 15 Pro ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ €1,239, ຫຼຸດລາຄາ 100 € ຈາກຮຸ່ນປີທີ່ຜ່ານມາ. iPhone 15 ຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ €979, ທຽບກັບ €1,029 ປີກ່ອນ. iPhone 15 Plus ຍັງໄດ້ຫຼຸດລາຄາລົງເປັນ €1,129 ຈາກ €1,179.

Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍລວມກັບອຸປະກອນໃຫມ່ຂອງຕົນ, ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກວິກິດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາລົງຊີວິດໃນປະຈຸບັນ. iPhones ໃໝ່ ສັນຍາວ່າການປັບປຸງຄຸນນະພາບການໂທ, ການຖ່າຍຮູບ, ແລະການຮັບຮອງເອົາຊ່ອງສຽບ USB ມາດຕະຖານ. ຮຸ່ນ iPhone 15 Pro ຈະມີປຸ່ມປະຕິບັດທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Pro ຈະມີການອອກແບບ titanium ທີ່ທົນທານກວ່າແລະລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຊ່ວງ iPhone 15 ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍຊິບ A16, ໃນຂະນະທີ່ລຸ້ນ Pro ຈະມີຊິບ A17 ທີ່ຍົກລະດັບ. iPhone 15 ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ USB C ສໍາລັບການສາກໄຟແລະການໂອນຂໍ້ມູນ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມເສັ້ນຕາຍຂອງ EU ເພື່ອມາດຕະຖານການສາກໄຟໃນປີ 2024. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງດາວທຽມສຸກເສີນຂອງ iPhone, ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຖະຫນົນຜ່ານດາວທຽມ.

Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ Apple Watch Series 9, ເຊິ່ງມີລັກສະນະການຄວບຄຸມ gesture, ການປະມວນຜົນການຮ້ອງຂໍ Siri ໃນໂມງຕົວມັນເອງ, ແລະປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງກັບ HomePod. ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມຍືນຍົງ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກໍາຈັດພາດສະຕິກຈາກການຫຸ້ມຫໍ່, ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃຫມ່ 100% ແລະອີງໃສ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ທົດແທນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກວິເຄາະ PP Foresight Paolo Pascatore
– ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Apple

ນິຍາມ:
– USB C: ເປັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລົດ​ເມ serial ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສາກ​ໄຟ​ແລະ​ການ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​.
– ຊິບ A16 ແລະ A17: ຫມາຍເຖິງໂປເຊດເຊີທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນ Apple, ໂດຍ A17 ເປັນລຸ້ນທີ່ໃໝ່ກວ່າ ແລະມີປະສິດທິພາບກວ່າ.
– ຄວາມສາມາດຂອງດາວທຽມສຸກເສີນ: ຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍດາວທຽມເພື່ອການສື່ສານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສະຖານະການສຸກເສີນ.

By Gabriel Botha

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