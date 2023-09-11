ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ໃນເຫດການ Keynote ປະຈໍາປີ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ໃນເຫດການ Keynote ປະຈໍາປີ

Apple ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍອຸປະກອນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, ລວມທັງ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ໃນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີໃນວັນທີ 12 ກັນຍານີ້. ນັກວິເຄາະ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກກຳລັງລໍຖ້າເຫດການດັ່ງກ່າວຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການສະເໜີນະວັດຕະກໍາຂອງຍີ່ຫໍ້ເຕັກໂນໂລຢີ.

Phillip Shoemaker, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Apple App Store ແລະຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງ Identity.com, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ Apple ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບນິເວດຂອງຕົນໂດຍການເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບ App Store. Shoemaker ແນະນໍາການຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງ App Store ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເພດໃຫມ່ຂອງແອັບຯທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຍອມຮັບວ່າ Apple ໄດ້ລັງເລທີ່ຈະເຮັດການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໃນອະດີດ.

App Store ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງມາດົນນານສໍາລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພແຕ່ຖືກວິພາກວິຈານສໍາລັບວິທີການ "ລະບົບປິດ" ຂອງມັນ. ນັກວິຈານໂຕ້ຖຽງວ່າວິທີການນີ້ຈໍາກັດປະເພດຂອງແອັບຯທີ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ແລະປ່ອຍໃຫ້ຫ້ອງຫນ້ອຍສໍາລັບການປະດິດສ້າງ. Shoemaker ເຊື່ອວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ທີ່ຈະຮັບເອົາຮູບແບບໃຫມ່ຂອງການເຮັດວຽກແລະພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າພາຍໃນ App Store.

ນອກເຫນືອຈາກການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ App Store, Shoemaker ຍັງແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາທີ່ຄາດໄວ້ສໍາລັບອຸປະກອນ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດສະເພາະແມ່ນຂາດແຄນ, ມີການຄາດເດົາວ່າ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຈະໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງອາດຈະມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງກວ່າ.

ໃນຂະນະທີ່ເຫດການສໍາຄັນປະຈໍາປີຂອງ Apple ໃກ້ເຂົ້າມາ, ຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ອ້ອມຮອບການເປີດເຜີຍຂອງ iPhone 15 ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ບໍລິສັດມີຢູ່ໃນຮ້ານແລະຖ້າມັນຈະສະຫນອງການປະດິດສ້າງແລະການປັບປຸງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ໂດດເດັ່ນ.

ນິຍາມ:
- ລະບົບນິເວດ: ໃນແງ່ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ລະບົບນິເວດຫມາຍເຖິງການລວບລວມຊອບແວ, ຮາດແວ, ແລະການບໍລິການທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສ້າງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ປະສົມປະສານ.
– App Store: ແພລດຟອມແຈກຢາຍດິຈິຕອນຂອງ Apple ສໍາລັບແອັບຯມືຖືທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ iOS.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສໍາພາດ Yahoo Finance Live ກັບ Phillip Shoemaker.

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ