Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ໃນເຫດການ Keynote ປະຈໍາປີ

Apple ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍອຸປະກອນລຸ້ນລ່າສຸດຂອງຕົນ, ລວມທັງ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ໃນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີໃນວັນທີ 12 ກັນຍານີ້. ນັກວິເຄາະ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກກຳລັງລໍຖ້າເຫດການດັ່ງກ່າວຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການສະເໜີນະວັດຕະກໍາຂອງຍີ່ຫໍ້ເຕັກໂນໂລຢີ.
Phillip Shoemaker, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Apple App Store ແລະຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງ Identity.com, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງ Apple ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບນິເວດຂອງຕົນໂດຍການເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບ App Store. Shoemaker ແນະນໍາການຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກຂອງ App Store ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເພດໃຫມ່ຂອງແອັບຯທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຍອມຮັບວ່າ Apple ໄດ້ລັງເລທີ່ຈະເຮັດການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໃນອະດີດ.
App Store ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງມາດົນນານສໍາລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະມາດຕະການຄວາມປອດໄພແຕ່ຖືກວິພາກວິຈານສໍາລັບວິທີການ "ລະບົບປິດ" ຂອງມັນ. ນັກວິຈານໂຕ້ຖຽງວ່າວິທີການນີ້ຈໍາກັດປະເພດຂອງແອັບຯທີ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ແລະປ່ອຍໃຫ້ຫ້ອງຫນ້ອຍສໍາລັບການປະດິດສ້າງ. Shoemaker ເຊື່ອວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ Apple ທີ່ຈະຮັບເອົາຮູບແບບໃຫມ່ຂອງການເຮັດວຽກແລະພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າພາຍໃນ App Store.
ນອກເຫນືອຈາກການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ App Store, Shoemaker ຍັງແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາທີ່ຄາດໄວ້ສໍາລັບອຸປະກອນ iPhone 15 ທີ່ຈະມາເຖິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດສະເພາະແມ່ນຂາດແຄນ, ມີການຄາດເດົາວ່າ iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຈະໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງອາດຈະມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງກວ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ເຫດການສໍາຄັນປະຈໍາປີຂອງ Apple ໃກ້ເຂົ້າມາ, ຄວາມຄາດຫວັງແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ອ້ອມຮອບການເປີດເຜີຍຂອງ iPhone 15 ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງ Apple ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຫັນສິ່ງທີ່ບໍລິສັດມີຢູ່ໃນຮ້ານແລະຖ້າມັນຈະສະຫນອງການປະດິດສ້າງແລະການປັບປຸງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງຈາກຍີ່ຫໍ້ທີ່ໂດດເດັ່ນ.
ນິຍາມ:
- ລະບົບນິເວດ: ໃນແງ່ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ, ລະບົບນິເວດຫມາຍເຖິງການລວບລວມຊອບແວ, ຮາດແວ, ແລະການບໍລິການທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສ້າງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ປະສົມປະສານ.
– App Store: ແພລດຟອມແຈກຢາຍດິຈິຕອນຂອງ Apple ສໍາລັບແອັບຯມືຖືທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ iOS.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການສໍາພາດ Yahoo Finance Live ກັບ Phillip Shoemaker.