Apple ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ມີການສາກໄຟ USB-C

Apple ກໍາລັງຈະປ່ອຍ iPhone 15 ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງ, ໂດຍມີຂ່າວລືວ່າມັນຈະປະຖິ້ມເຄື່ອງຊາດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຕົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟ USB-C. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການສາກໄຟແບບທົ່ວໆໄປ ແລະປັບປຸງຂະບວນການສາກໄຟໃນທົ່ວອຸປະກອນ ແລະຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ.
ໃນປີກາຍນີ້, ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຜ່ານກົດຫມາຍທີ່ກໍານົດໃຫ້ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ແລະອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍອື່ນໆເພື່ອຮອງຮັບການສາກໄຟ USB-C ໃນປີ 2024. ກົດຫມາຍນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເຄື່ອງຊາດແລະສາຍທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງການຈັດການກັບເມື່ອຊື້ອຸປະກອນໃຫມ່, ເຊັ່ນດຽວກັນ. ເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າສໍາຄັນສໍາລັບ iPhones, Apple ໄດ້ປ່ຽນ iPads ແລະ MacBooks ຂອງຕົນໄປສູ່ການສາກໄຟ USB-C ແລ້ວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດໄດ້ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນ iPhone. ຮອງປະທານອາວຸໂສດ້ານການຕະຫຼາດທົ່ວໂລກຂອງ Apple, Greg Joswiak, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງມູນຄ່າແລະສະຖານທີ່ຂອງເຄື່ອງສາກໄຟ Lightning ແຕ່ຍອມຮັບວ່າບໍລິສັດຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງ EU.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ EU ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂສິ່ງເສດເຫຼືອທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເຄື່ອງສາກ USB-C ໃນເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຄົນຢຸດໃຊ້ສາຍ Lightning. ເບິ່ງຄືວ່າ Apple ຈະຕ້ອງພັດທະນາໂຄງການລີໄຊເຄີນສາຍ Lightning ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ມີເຫດຜົນທາງດ້ານການເງິນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຕໍ່ຕ້ານຂອງ Apple ຕໍ່ການປ່ຽນແປງເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຄື່ອງສາກໄຟ Lightning ໄດ້ເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີກໍາໄລສໍາລັບ Apple, ທັງການຂາຍສາຍ Lightning ແລະອຸປະກອນເສີມຂອງພາກສ່ວນທີສາມແລະສາຍທີ່ຜ່ານໂຄງການ Made For iPhone ຂອງຕົນ. ການຍ້າຍໄປໃຊ້ USB-C ຈະເປັນການຍົກເລີກການຄວບຄຸມບາງຢ່າງນີ້ ແລະປ່ຽນໄປສູ່ລະບົບນິເວດທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະເປັນສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າການປ່ຽນເປັນ USB-C ຈະຖືກປະຕິບັດໃນທົ່ວທຸກຮຸ່ນຂອງ iPhone 15 ຫຼືຈໍາກັດພຽງແຕ່ອຸປະກອນ Pro. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການສາກໄຟ USB-C ບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າຈະເປັນແຮງຈູງໃຈດຽວສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຍົກລະດັບ. ອຸປະກອນມືຖືຫຼາຍອັນ, ລວມທັງ iPads ແລະ MacBooks ຂອງ Apple ເອງ, ໃຊ້ USB-C ຢູ່ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນການເຂົ້າເຖິງສາຍສາກບໍ່ຄວນຈະເປັນເລື່ອງຍາກ ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
ໃນໄລຍະຍາວ, ລະບົບການສາກໄຟທົ່ວໄປມີຂໍ້ດີທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະວິດນີ້ຍັງຈະຈັດວາງ iPhone ກັບແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການນໍາໃຊ້ USB-C ໃນອຸປະກອນອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບການສາກໄຟໄຮ້ສາຍໃນອະນາຄົດ, ມັນໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມໄວການສາກໄຟທີ່ຊ້າລົງເມື່ອທຽບກັບການສາກໄຟແບບມີສາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
"Apple ຕັ້ງຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ມີການສາກໄຟ USB-C, ເປັນຈຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສິ້ນສຸດຂອງຍຸກສາຍ Lightning" (CNN)
– ຄໍານິຍາມຂອງສາຍສາກ Lightning: ສາຍສາກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ສໍາລັບອຸປະກອນຂອງມັນ.
- ຄໍານິຍາມຂອງເຄື່ອງສາກ USB-C: ເປັນມາດຕະຖານການສາກໄຟແບບສາກົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສາກໄວຂຶ້ນ ແລະເຂົ້າກັນໄດ້ໃນທົ່ວອຸປະກອນ ແລະຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ.