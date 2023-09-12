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ຊິບຂອງ Apple ຜະລິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ແຕ່ການຫຸ້ມຫໍ່ຍັງເຮັດຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ຊິບຂອງ Apple ຜະລິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ແຕ່ການຫຸ້ມຫໍ່ຍັງເຮັດຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນ, ຊິບຂອງ Apple, ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດໄຕ້ຫວັນ Semiconductor Manufacturing (TSMC), ຈະຖືກຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານໃຫມ່ໃນ Phoenix, Arizona, ຕາມການປະກາດໂດຍ CEO Tim Cook ຂອງ Apple. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຊິບເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປໄຕ້ຫວັນເພື່ອປະກອບເຄື່ອງເພາະວ່າໂຮງງານໃນ Arizona ຂາດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ຊິບທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ.

ການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການຜະລິດຊິບ, ບ່ອນທີ່ອົງປະກອບໄດ້ຖືກປະກອບຢູ່ໃນເຮືອນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມໄວແລະພະລັງງານ. ໃນຂະນະທີ່ຊິບສໍາລັບ iPad ແລະ Mac ສາມາດຖືກຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ນອກໄຕ້ຫວັນ, ຊິບຂອງ iPhone ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບໃນປະເທດ. ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ Apple ນັບຕັ້ງແຕ່ 2016.

ນອກຈາກ Apple, TSMC ຍັງມີລູກຄ້າອື່ນໆເຊັ່ນ NVIDIA, AMD, ແລະ Tesla, ເຊິ່ງຊິບຮຸ່ນ, ລວມທັງ NVIDIA's H100, ຍັງຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປໄຕ້ຫວັນສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່. ການຫຸ້ມຫໍ່ຂັ້ນສູງທີ່ໃຊ້ໃນ iPhone ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກໃຊ້ໂດຍ Google ສໍາລັບໂທລະສັບ Pixel ໃນອະນາຄົດຂອງມັນເຊັ່ນກັນ.

ລັດຖະບານສະຫະລັດ, ໂດຍຜ່ານກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ CHIPS, ໄດ້ກໍານົດເງິນທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດຊິບໃນສະຫະລັດແລະຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຈາກຜູ້ສະຫນອງໃນຕ່າງປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ສະຫະລັດທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຈີນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ.

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຄງການການຜະລິດບັນຈຸພັນແບບພິເສດແຫ່ງຊາດເພື່ອນໍາເອົາການຫຸ້ມຫໍ່ຊິບໄປສະຫະລັດ, ມັນໄດ້ຮັບທຶນຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການຜະລິດຊິບ. ສະຖາບັນຂອງວົງຈອນພິມໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດການບູລິມະສິດສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່. TSMC ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະອາດຈະສະເຫນີວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ໃນອະນາຄົດໃດໆໃນໄຕ້ຫວັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

By Mampho Brescia

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