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Apple ຈະຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ USB-C ສໍາລັບການປ່ອຍ iPhone ໃນອະນາຄົດ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
Apple ຈະຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ USB-C ສໍາລັບການປ່ອຍ iPhone ໃນອະນາຄົດ

ຫຼັງຈາກປີຂອງການຕໍ່ຕ້ານ, Apple Inc. ໃນທີ່ສຸດໄດ້ capitulated ກັບມາດຕະຖານ USB-C ແລະຈະໃຊ້ມັນສໍາລັບການອອກ iPhone ໃນອະນາຄົດທັງຫມົດ. ບໍລິສັດໄດ້ນໍາໃຊ້ພອດ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຕົນສໍາລັບການສາກໄຟອຸປະກອນຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ໃນຂະນະທີ່ພອດ Lightning ເປັນຈຸດຂາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບ Apple, ມັນຍັງເປັນພາລະຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງສາຍໄຟທົດແທນ.

ການຕັດສິນໃຈປ່ຽນເປັນ USB-C ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ໄດ້ລົງນາມໃນຄໍາສັ່ງຂອງເຄື່ອງສາກທົ່ວໄປໃນເດືອນຕຸລາ 2022. ອີງຕາມການມອບຫມາຍ, ໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບທັງຫມົດທີ່ຂາຍໃນ EU ຕ້ອງມີສາຍສາກ USB Type-C. ທ່າເຮືອ. ແລັບທັອບຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມເຫມາະສົມໃນປີ 2026. ຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກວາງໄວ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊື້ເຄື່ອງສາກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະມາດຕະຖານການສາກໄຟໃນທົ່ວອຸປະກອນ.

Apple ໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງເຄື່ອງສາກທົ່ວໄປ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າມັນຂັດຂວາງການປະດິດສ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດໄດ້ຍອມຮັບນັບຕັ້ງແຕ່ມັນບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກປະຕິບັດຕາມ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Apple ໄດ້ລວມເອົາ USB-C ໃນ iPad Air ຂອງຕົນໃນປີ 2020 ແລະ iPad ຮຸ່ນທີ 10 ໃນປີ 2022. ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດຈະຂະຫຍາຍມາດຕະຖານນີ້ໄປສູ່ພື້ນທີ່ iPhone.

ການຍ້າຍໄປໃຊ້ USB-C ຈະນໍາເອົາຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາສາຍສາກຫຼາຍອັນສໍາລັບອຸປະກອນຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາຍໄຟທົດແທນ, ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍ USB-C ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍກວ່າແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລາຄາແພງກວ່າສາຍ Lightning.

ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ໃນການຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ USB-C ສໍາລັບການເປີດຕົວ iPhone ໃນອະນາຄົດຈະຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 12 ກັນຍາດ້ວຍການເປີດຕົວ iPhone 15. ນີ້ເປັນການສິ້ນສຸດຂອງຍຸກຂອງ Apple ແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປະສົບການການສາກໄຟແບບທົ່ວໆໄປສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– BBC
- ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ

By Mampho Brescia

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