ແອັບ iPhone ຟຣີ ແລະເສຍເງິນຍອດນິຍົມໃນສະຫະລັດ

ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດເທິງກິດ iPhone ຟຣີແລະຈ່າຍເງິນໃນສະຫະລັດ. ແອັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມສົນໃຈ ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນບັນດາກິດ iPhone ຟຣີອັນດັບຕົ້ນໃນສະຫະລັດ, ຫນຶ່ງໃນ app ທີ່ຫນ້າສັງເກດແມ່ນ Temu: Shop Like a Billionaire. Temu ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊື້ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍແລະປະສົບການຊີວິດຂອງເສດຖີ. ແອັບຍອດນິຍົມອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນ YouTube TV, ເຊິ່ງສະໜອງເນື້ອຫາສະຕຣີມມິງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເພີດເພີນ. TikTok, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບວິດີໂອສັ້ນ viral, ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແອັບ iPhone ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງສຸດໃນສະຫະລັດລວມມີ Minecraft, ເປັນເກມທີ່ມີຄວາມນິຍົມສູງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງໂລກຂອງຕົນເອງ. Geometry Dash ເປັນແອັບທີ່ຈ່າຍເງິນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ລວມເອົາດົນຕີ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມທີ່ອີງໃສ່ທັກສະ. ເກມກະດານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ, MONOPOLY, ຍັງມີສະບັບດິຈິຕອນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone.
ແອັບທີ່ຈ່າຍເງິນອື່ນໆທີ່ສ້າງລາຍຊື່ລວມມີ Heads Up!, ເກມງານລ້ຽງມ່ວນໆ ແລະ Plague Inc., ເກມຈຳລອງຍຸດທະສາດທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຊື້ອພະຍາດເພື່ອຕິດເຊື້ອ ແລະ ທຳລາຍລ້າງມະນຸດ.
ແອັບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທາງເລືອກການບັນເທີງຕ່າງໆ, ຈາກເກມຈົນເຖິງປະສົບການຊີວິດ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາປະສົບການຊື້ເຄື່ອງທີ່ຫຼູຫຼາ ຫຼືເກມທີ່ໜ້າຈັບໃຈທີ່ຈະຫຼິ້ນ, ມີທາງເລືອກໃນ App Store.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Temu: ຊື້ເຄື່ອງຄືກັບມະຫາເສດຖີ, Temu
– YouTube TV, Google LLC
- TikTok, TikTok Ltd
- Minecraft, Mojang
– Geometry Dash, RobTop Games AB
- MONOPOLY, Marmalade Game Studio
– ລະວັງ!, Warner Bros.
– Plague Inc., Ndemic Creations
ຫມາຍເຫດ: URLs ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກແຫຼ່ງ.