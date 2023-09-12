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ແອັບ iPhone ຟຣີ ແລະເສຍເງິນຍອດນິຍົມໃນສະຫະລັດ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ແອັບ iPhone ຟຣີ ແລະເສຍເງິນຍອດນິຍົມໃນສະຫະລັດ

ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສໍາ​ຫຼວດ​ເທິງ​ກິດ iPhone ຟຣີ​ແລະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​. ແອັບເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະຕອບສະໜອງຄວາມສົນໃຈ ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນ​ບັນ​ດາ​ກິດ iPhone ຟຣີ​ອັນ​ດັບ​ຕົ້ນ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​, ຫນຶ່ງ​ໃນ app ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ແມ່ນ Temu​: Shop Like a Billionaire​. Temu ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊື້ສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍແລະປະສົບການຊີວິດຂອງເສດຖີ. ແອັບຍອດນິຍົມອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນ YouTube TV, ເຊິ່ງສະໜອງເນື້ອຫາສະຕຣີມມິງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເພີດເພີນ. TikTok, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບວິດີໂອສັ້ນ viral, ຍັງເຮັດໃຫ້ບັນຊີລາຍຊື່.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແອັບ iPhone ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສູງສຸດໃນສະຫະລັດລວມມີ Minecraft, ເປັນເກມທີ່ມີຄວາມນິຍົມສູງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງໂລກຂອງຕົນເອງ. Geometry Dash ເປັນແອັບທີ່ຈ່າຍເງິນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ລວມເອົາດົນຕີ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມທີ່ອີງໃສ່ທັກສະ. ເກມກະດານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ, MONOPOLY, ຍັງມີສະບັບດິຈິຕອນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ iPhone.

ແອັບທີ່ຈ່າຍເງິນອື່ນໆທີ່ສ້າງລາຍຊື່ລວມມີ Heads Up!, ເກມງານລ້ຽງມ່ວນໆ ແລະ Plague Inc., ເກມຈຳລອງຍຸດທະສາດທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຊື້ອພະຍາດເພື່ອຕິດເຊື້ອ ແລະ ທຳລາຍລ້າງມະນຸດ.

ແອັບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທາງເລືອກການບັນເທີງຕ່າງໆ, ຈາກເກມຈົນເຖິງປະສົບການຊີວິດ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາປະສົບການຊື້ເຄື່ອງທີ່ຫຼູຫຼາ ຫຼືເກມທີ່ໜ້າຈັບໃຈທີ່ຈະຫຼິ້ນ, ມີທາງເລືອກໃນ App Store.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Temu: ຊື້ເຄື່ອງຄືກັບມະຫາເສດຖີ, Temu
– YouTube TV, Google LLC
- TikTok, TikTok Ltd
- Minecraft, Mojang
– Geometry Dash, RobTop Games AB
- MONOPOLY, Marmalade Game Studio
– ລະວັງ!, Warner Bros.
– Plague Inc., Ndemic Creations

ຫມາຍເຫດ: URLs ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກແຫຼ່ງ.

By Robert Andrew

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