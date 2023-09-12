Apple Watch Series 9: ຄຸນສົມບັດ ແລະການປັບປຸງໃໝ່

ໂດຍ Jay Peters
ບໍ່ດົນມານີ້, Apple ໄດ້ເປີດຕົວ smartwatch ລຸ້ນລ້າສຸດ, Apple Watch Series 9, ໃນງານ Wonderlust ຂອງຕົນ. ຊີຣີ 9 ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປັບປຸງໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງທີ່ປັບປຸງການເຮັດວຽກ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.
ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ S9 SiP (ລະບົບໃນຊຸດ), ເຊິ່ງມີ CPU ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ມີ 5.6 ຕື້ transistors, GPU ທີ່ໄວກວ່າ 30%, ແລະເຄື່ອງຈັກ neural ສີ່ແກນ. ການອັບເກຣດນີ້ເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຂໍ Siri ຖືກປະມວນຜົນໂດຍກົງໃນອຸປະກອນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບປຸງການຕອບສະໜອງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, smartwatch ໃນປັດຈຸບັນປະກອບມີຊິບ ultra-wideband ຮຸ່ນທີສອງ, ປັບປຸງການຊອກຫາຄວາມຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ iPhone.
Apple Watch Series 9 ຍັງມີຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະຫວ່າງກວ່າ, ມີຄວາມສາມາດສູງເຖິງ 2000 nits, ເຊິ່ງເປັນສອງເທົ່າຂອງຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດຂອງລຸ້ນກ່ອນ, Series 8. ຈໍສະແດງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງນີ້ຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງທີ່ສົດໃສ.
ການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Series 9 ແມ່ນທ່າທາງ “ແຕະສອງເທື່ອ”, ຄ້າຍຄືກັບຄຸນສົມບັດການແຕະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ວຍ Apple Vision Pro. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັບສາຍໂທລະສັບ ຫຼືໂຕ້ຕອບກັບໂມງໂດຍການແຕະນິ້ວຊີ້ ແລະໂປ້ມືຂອງເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນ. ຄຸນສົມບັດການແຕະສອງເທື່ອຈະມີໃຫ້ຜ່ານການອັບເດດຊອບແວໃນເດືອນຕຸລາ.
ໃນແງ່ຂອງທາງເລືອກໃນການອອກແບບ, Series 9 ຈະມີຢູ່ໃນອາລູມິນຽມໃນຫຼາຍໆສີ, ລວມທັງສີບົວ, ແສງດາວ, ສີເງິນ, ເວລາທ່ຽງຄືນ, ແລະສີແດງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຮຸ່ນສະແຕນເລດຈະມີຢູ່ໃນຄໍາ, ເງິນ, ແລະ graphite. ສາມາດສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນອັງຄານ, ໂດຍມີກຳນົດວາງຈຳໜ່າຍໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້. ຮູບແບບພື້ນຖານເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 399.
Apple ຍັງໄດ້ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ວຍ Series 9. ເມື່ອຈັບຄູ່ກັບວົງ Sport Loop ໃໝ່, Apple Watch Series 9 ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທຳອິດຂອງ Apple. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຂະຫນາດນ້ອຍເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
Apple Watch Series 9 ປະຕິບັດຕາມ Series 8 ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເຫນີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະການກວດສອບການຂັດຂ້ອງ. ມັນຍັງມີມູນຄ່າການກ່າວເຖິງ Apple Watch Ultra, ຮູບແບບທີ່ແຂງແຮງກວ່າທີ່ມີຫນ້າຈໍຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປຸ່ມປະຕິບັດແຍກຕ່າງຫາກ. ຊຸດ 9 ຈະມາພ້ອມກັບ watchOS 10, ລະບົບປະຕິບັດການ smartwatch ຫລ້າສຸດຂອງ Apple ທີ່ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫມ່ແລະສະບັບປັບປຸງຂອງແອັບຯຫຼັກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Apple Watch Series 9 ສະຫນອງການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການປະຕິບັດ, ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຈໍສະແດງຜົນ, ແລະລັກສະນະໃຫມ່ໆ. ມັນຍັງສືບຕໍ່ເປັນທາງເລືອກ smartwatch ຊັ້ນນໍາສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊອກຫາການຜະສົມຜະສານຂອງແບບ, ການທໍາງານ, ແລະສະຕິສິ່ງແວດລ້ອມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Jay Peters (ຜູ້ຂຽນ)
- The Verge (ຮູບພາບ)
- Apple (ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ)
- Unicode Consortium (ບົດສະເຫນີຂອງອີໂມຈິ)