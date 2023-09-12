Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Ultra 2 ໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ

Apple, ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຍີ, ນຳສະເໜີຊຸດ Apple Watch ລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດດ້ວຍການເປີດຕົວ Apple Watch Ultra 2. smartwatch ໃໝ່ນີ້ມີແບັດເຕີຣີທີ່ໂດດເດັ່ນເຖິງ 36 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກຄັ້ງດຽວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນໂຫມດພະລັງງານຕ່ໍາ, ຊີວິດຫມໍ້ໄຟຂະຫຍາຍອອກໄປທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ 72 ຊົ່ວໂມງ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Apple Watch Ultra 2 ແມ່ນຫນ້າໂມງພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ 'modular ultra' ທີ່ Apple ໄດ້ພັດທະນາໂດຍສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, smartwatch ມາພ້ອມກັບຊິບ S9, ສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບ.
ດ້ວຍລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $799 (₹66,200), Apple Watch Ultra 2 ສະຫນອງຫນ້າທີ່ແລະຄຸນສົມບັດນະວັດຕະກໍາຫຼາຍຢ່າງ. ໃນລະຫວ່າງເຫດການເປີດຕົວ, Apple ຍັງໄດ້ປະກາດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ລວມເອົາຫນັງເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນ Apple ໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, Apple ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງໂດຍກ່າວວ່າ Apple Watch Series 9 ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທໍາອິດທີ່ມີຄາບອນທີ່ເປັນກາງຂອງພວກເຂົາ. ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ການຜະລິດໂມງ Apple ທັງໝົດຈະຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ສະອາດທັງໝົດ.
Apple ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີ Series 9 Watch ໃໝ່, ເຊິ່ງມີໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າ. ການປະກາດນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ຄາດວ່າຈະມີພອດສາກໄຟໃຫມ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ແລະລາຄາທີ່ອາດຈະສູງຂຶ້ນສໍາລັບຮຸ່ນທີ່ນິຍົມ. ໃນແງ່ຂອງການເຮັດວຽກ, Series 9 Watch ໃນປັດຈຸບັນປະກອບມີຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າ "ແຕະສອງຄັ້ງ." ໂດຍການແຕະໂປ້ໂປ້ ແລະ ນິ້ວມືຂອງເຂົາເຈົ້າສອງເທື່ອ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຮັດວຽກຕ່າງໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະໃສ່ໂມງ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການ, Jeff Williams, ຫົວຫນ້າຝ່າຍປະຕິບັດການຂອງ Apple, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄຸນສົມບັດ "ແຕະສອງເທົ່າ" ນໍາໃຊ້ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອກວດພົບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນການໄຫຼຂອງເລືອດໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຕະນິ້ວມືຂອງພວກເຂົາຮ່ວມກັນ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຍ່າງຫມາຫຼືຖືຈອກກາເຟ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງພົວພັນກັບ smartwatch ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, CEO Tim Cook ຂອງ Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບໍລິສັດຍັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະປ່ອຍຊຸດຫູຟັງ Vision Pro ປະສົມປະສານທີ່ແທ້ຈິງໃນຕົ້ນປີ 2024. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄາດວ່າຈະມີເປົ້າຫມາຍສູງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະປ່ຽນແປງໄດ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປະກາດຫຼ້າສຸດຂອງ Apple ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອຸທິດຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. Apple Watch Ultra 2 ແລະ Series 9 Watch, ພ້ອມກັບຊຸດຫູຟັງ Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Apple ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດເຕັກໂນໂລຢີແລະການສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ທັນສະໄຫມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
(ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ.)
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. (2023, 12 ກັນຍາ). Apple ເປີດຕົວ Apple Watch Ultra 2 ໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ສົດ Mint.
- ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. (2023, 12 ກັນຍາ). Apple Watch Series 9 ເປີດຕົວດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ. ສົດ Mint.