Apple ແນະນໍາ iPhone 15 ທີ່ມີພອດ USB-C ແລະລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງ

Apple ໄດ້ເປີດໂຕສະມາດໂຟນລຸ້ນລ່າສຸດ, iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus, ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການລວມເອົາພອດ USB-C. ນີ້ຫມາຍເຖິງການອອກຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Apple, ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນໄປປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ຈະມາເຖິງ. iPhone 15 ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $799 ສໍາລັບຮຸ່ນ 128GB, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Plus ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $899 ສໍາລັບຄວາມຈຸດຽວກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການອອກແບບຂອງ iPhone ໃນປີນີ້ໃກ້ຊິດຄ້າຍຄືກັບ iPhone 14, ມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ທຸກຮຸ່ນໃນປັດຈຸບັນມີ Dynamic Island, ແຜ່ນຕັດຮູບເມັດທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ iPhone 14 Pro ແລະ Pro Max. ມັນສະຫນອງວິທີການໃຫມ່ເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນແລະໂຕ້ຕອບກັບແອັບຯ. ນອກຈາກນັ້ນ, iPhone 15 ຍັງມີຈໍສະແດງຜົນ OLED Super Retina ທີ່ສາມາດສະແດງເນື້ອຫາ Dolby Vision ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງ 1,600 nits. ຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດຂອງຈໍສະແດງຜົນນີ້ຮອດ 2,000 nits ໃນແສງແດດ, ເຊິ່ງເປັນສອງເທົ່າຂອງລຸ້ນກ່ອນ.
ການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນກັບ iPhone 15 ແມ່ນລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງມັນ. ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕົ້ນຕໍໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບເປັນ 48 ລ້ານພິກເຊລຈາກ 12 ລ້ານພິກເຊລທີ່ຜ່ານມາທີ່ພົບໃນ iPhone 14. ໂທລະສັບຍັງປະກອບດ້ວຍເລນ telephoto 12 ລ້ານພິກເຊລແລະການປັບປຸງຮູບແບບຮູບຄົນ. ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະຫຼັບກັບຮູບແບບຮູບຄົນດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະມີການປັບປຸງຮູບແບບໃນຕອນກາງຄືນ, ຮູບພາບສົດ, ແລະຮູບແບບການດໍາເນີນການ.
ພາຍໃນ iPhone 15, Apple ໄດ້ຍົກລະດັບຊິບເຊັດເປັນ A16, ເຊິ່ງເປັນໂປເຊດເຊີດຽວກັນທີ່ໃຊ້ໃນ iPhone 14 Pro ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ບໍລິສັດສັນຍາວ່າແບດເຕີລີ່ຕະຫຼອດມື້, ຍ້ອນແບດເຕີຣີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ. iPhone 15 ຍັງປະກອບມີຊິບ ultra-wideband ລຸ້ນທີສອງສໍາລັບການປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ແລະຄວາມຊັດເຈນໃນ Find My.
ຄຽງຄູ່ກັບ iPhone 15, Apple ກໍາລັງເປີດຕົວ Apple Watch Series 9 ລຸ້ນ ໃໝ່, ເຊິ່ງມີຊິບອັບເກດທີ່ມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບ GPU ແລະຊິບ ultra-wideband ລຸ້ນທີສອງ. ໂມງຍັງແນະນຳຄຸນສົມບັດ “ແຕະສອງເທື່ອ” ແລະ ອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
The Verge