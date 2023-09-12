ແນະນຳ iPhone 15: ການປ່ຽນແປງ ແລະ ອັບເກຣດ

ເຫດການເປີດຕົວ iPhone ຂອງ Apple ສະເຫມີສ້າງສຽງດັງແລະຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ແລະການເປີດຕົວ iPhone 15 ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. iPhone ຍັງຄົງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງທຸລະກິດຂອງ Apple, ເຊິ່ງກວມເອົາສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດໃນແຕ່ລະປີ. ໃນການປ່ອຍຫລ້າສຸດນີ້, Apple ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສົ່ງອຸປະກອນທີ່ລວມເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະນະວັດກໍາທັງຫມົດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາຕັ້ງແຕ່ iPhone ຕົ້ນສະບັບໃນປີ 2007.
ການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງກັບ iPhone 15 ແມ່ນການຫັນປ່ຽນຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການສາກໄຟ Lightning ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ Apple ໄປສູ່ພອດ USB-C ທີ່ຍອມຮັບທົ່ວໂລກ. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໂດຍຄໍາຕັດສິນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດໃຊ້ສາຍດຽວກັນເພື່ອສາກ iPhone ຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຸປະກອນອື່ນໆເຊັ່ນ: ຫູຟັງ ແລະລໍາໂພງ.
ໃນດ້ານການອອກແບບ, Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີສີໃຫມ່ສໍາລັບ iPhone 15, ລວມທັງສີບົວ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ແລະສີດໍາ. ຮຸ່ນ Pro ຂອງ iPhone 15 ມີໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງ titanium, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນທັງເບົາກວ່າແລະທົນທານຫຼາຍ. ຂອບຂອງຫນ້າຈໍໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂະຫນາດຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ iPhone 15 Pro ຮຸ່ນແມ່ນການປ່ຽນປຸ່ມປິດສຽງດ້ວຍປຸ່ມປະຕິບັດການທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການໄດ້. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບປຸ່ມນີ້ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການປິດສຽງ / unmuting, ເປີດກິດ, ຫຼືເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກສຽງ.
ໃນແງ່ຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, Apple ໄດ້ຕິດຕັ້ງ iPhone 15 ຮຸ່ນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີກ້ອງຖ່າຍຮູບດຽວກັນກັບ iPhone 14 Pro ທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັກ 48 ລ້ານພິກເຊລທີ່ບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ດີຂຶ້ນແລະປັບປຸງຈຸດສຸມ. ການຖ່າຍຮູບແບບຄອມພີວເຕີຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຮູບແບບ Pro.
ລຸ້ນ iPhone 15 Pro ຍັງມີຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ພ້ອມກັບຕົວເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມຍາວໂຟກັສທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ຄວາມສາມາດຊູມຂັ້ນສູງ, ປັບປຸງການສັ່ນສະເທືອນຂອງຮູບພາບ, ແລະປັບປຸງການຖ່າຍຮູບໃນແສງໜ້ອຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທັງສອງແບບ Pro ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຖ່າຍຮູບ “Spacial Videos”, ຮູບແບບວິດີໂອ 3D ທີ່ຮອງຮັບໂດຍຊຸດຫູຟັງ Apple Vision Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ.
iPhone 15 Pro Max, Pro, ແລະລຸ້ນອື່ນໆໃຫ້ຄຸນສົມບັດແລະການອັບເກຣດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Apple ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງອຸປະກອນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ແຕ່ຍັງເປັນຕາດຶງດູດໃຈແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມ: "ເປັນຫຍັງບໍລິສັດເຊັ່ນ Apple ສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນທີ່ງ່າຍດາຍ?" (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)
– ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Apple