Apple ປະກາດວັນປ່ອຍ iOS 17

ໃນທີ່ສຸດ Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍວັນປ່ອຍ iOS 17 ໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ຜ່ານມາ. ຊອບແວເວີຊັ່ນລ່າສຸດຈະມີໃຫ້ອັບເກຣດຟຣີໃນວັນຈັນທີ 18 ກັນຍານີ້. ການປະກາດນີ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄວາມຄາດຫວັງຈາກຜູ້ໃຊ້ Apple ນັບຕັ້ງແຕ່ຊອບແວໄດ້ຖືກປະກາດຄັ້ງທໍາອິດໃນງານ WWDC ໃນເດືອນມິຖຸນາ. iOS 17 ຄາດວ່າຈະປ່ຽນປະສົບການ iPhone ຢ່າງສົມບູນ.
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ, iOS 17 ລຸ້ນ beta ໄດ້ມີໃຫ້ຜູ້ທົດສອບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະບັບເຕັມໃນປັດຈຸບັນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກັບທຸກຄົນ. ມີຫຼາຍລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຍົກລະດັບ FaceTime, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກຈາກຂໍ້ຄວາມສຽງວິດີໂອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງມືທີ່ເອີ້ນວ່າ NameDrop ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍໂດຍພຽງແຕ່ຖືໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃກ້ໆກັນ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກອົງການຈັດຕັ້ງ, app ວາລະສານໃຫມ່ຍັງໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ.
ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຈັບຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຄໍາສັນຍາຂອງຄຸນນະສົມບັດການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດທີ່ປັບປຸງ. ການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດທີ່ປັບປຸງນີ້ໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້, ລົບລ້າງຄວາມອຸກອັ່ງຂອງການທົດແທນຄໍາທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ.
ໃນມື້ເປີດຕົວຂອງເດືອນກັນຍາ 18, iOS 17 ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການອັບເດດຊອບແວ. ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີດເພີນກັບຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການປັບປຸງທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ. Apple ຍັງສືບຕໍ່ສະຫນອງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.
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- ປະກາດເຫດການ Apple