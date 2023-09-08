ເມື່ອໃດອຸປະກອນ Pixel ຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດ Android 14?

Google ກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະປ່ອຍອັບເດດ Android ຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ, Android 14, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຄຸນສົມບັດເລັກນ້ອຍເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະການປ່ຽນແປງ UI ເປັນ Android 12, ມັນຍັງເປັນການອັບເດດທີ່ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.
ຖ້າເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງອຸປະກອນ Pixel, ເຈົ້າຍິນດີທີ່ຮູ້ວ່າການອັບເດດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ Android 14 ໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4 ຕຸລາ, ອຸປະກອນ Pixel ທັງໝົດ, ລວມທັງ Pixel 4a 5G, ຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດ. ຫນ້າສົນໃຈ, ນີ້ແມ່ນມື້ເປີດຕົວຊຸດ Pixel 8.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບຜູ້ຜະລິດ Android ອື່ນໆ, ມີບັນຊີລາຍຊື່ຂອງອຸປະກອນ Android 14 ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ລາຍຊື່ນີ້ລວມມີ OEMs ທັງໝົດ ແລະອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດ Android 14 ໃນອະນາຄົດ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າວັນທີປ່ອຍສໍາລັບ Android 14 ໄດ້ຖືກຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄາດວ່າຈະປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກກົດດັນກັບຄືນໄປບ່ອນເດືອນຕຸລາ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຈາກຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ OnePlus ແລະ Samsung, ເຊິ່ງໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະປ່ອຍສະບັບປັບປຸງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນດຽວກັນກັບ Google, ອາດຈະຕ້ອງເລື່ອນການອັບເດດຂອງພວກເຂົາໄປເດືອນຕຸລາເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຖ້າທ່ານກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະທົດລອງໃຊ້ Android 14 ກ່ອນການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອຸປະກອນ Pixel ຂອງທ່ານໃນໂຄງການເບຕ້າໄດ້. ເວີຊັນເບຕ້າໄດ້ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເວທີ ແລະຄວນຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂ້ອນຂ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼີກເວັ້ນການພົບກັບແມງໄມ້ທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ມັນອາດຈະເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະລໍຖ້າຈົນກ່ວາວັນທີເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Android 14 ແມ່ນໃກ້ກັບເຈົ້າຂອງອຸປະກອນ Pixel. ມັນສັນຍາວ່າຈະນໍາເອົາການປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະລັກສະນະເລັກນ້ອຍເພື່ອເພີ່ມປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນ Android ອື່ນໆ, ວັນທີປ່ອຍອາດຈະຊັກຊ້າເລັກນ້ອຍ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລືອກທີ່ຈະລົງທະບຽນໃນໂຄງການເບຕ້າຫຼືລໍຖ້າການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ, Android 14 ແມ່ນແນ່ນອນວ່າສິ່ງທີ່ຕ້ອງລໍຖ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: [ໃສ່ຊື່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ]
- ບັນຊີລາຍຊື່ອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ Android 14: [ແຊກລິ້ງ]
- Tweet ຈາກ Mishaal Rahman: [ໃສ່ເນື້ອໃນ tweet]