Andrew Flintoff ກັບຄືນສູ່ Cricket ປະຕິບັດຕາມການຂັດຂ້ອງຂອງເກຍສູງສຸດ

Andrew Flintoff, ອະດີດນັກກິລາ cricketer ແລະ presenter ໃນ Top Gear, ໄດ້ກັບຄືນສູ່ cricket ຫຼັງຈາກການບາດເຈັບທີ່ຍືນຍົງໃນອຸປະຕິເຫດຄວາມໄວສູງໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍຮູບເງົາສໍາລັບລາຍການ. ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Dunsfold Park Aerodrome ໃນເມືອງ Surrey, ບ່ອນທີ່ Flintoff ໄດ້ຂັບລົດສາມລໍ້ Morgan Super 3 ດ້ວຍຄວາມໄວ 130 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ໃບໜ້າ ແລະ ກະດູກຫັກ ແຕ່ໄດ້ຫາຍດີແລ້ວ.
Flintoff, ຜູ້ທີ່ເຊົາຈາກກິລາ cricket ໃນປີ 2009, ປະຈຸບັນເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຈ້າງກັບທີມຊາຍຂອງອັງກິດໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ One-Day International ຂອງພວກເຂົາກັບ New Zealand. ລາວໄດ້ຖືກພົບເຫັນການຝຶກຊ້ອມຊັ້ນນໍາໃນການກະກຽມສໍາລັບການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ທີ່ສວນ Sophia ຂອງ Cardiff. ຮອຍແປ້ວທີ່ເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງໃບຫນ້າຂອງລາວແລະ tape ເທິງດັງຂອງລາວແມ່ນສັງເກດເຫັນ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Flintoff ກັບ Top Gear ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງລາວທີ່ຈະເຊົາຕິດຕາມອຸປະຕິເຫດ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນອຸປະຕິເຫດຄັ້ງທຳອິດຂອງລາວໃນງານວາງສະແດງ, ດັ່ງທີ່ລາວເຄີຍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃນຕະຫຼາດ ແລະຕົກຈາກລົດສາມລໍ້ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. BBC ໄດ້ຢຸດການຖ່າຍທຳຊົ່ວຄາວສຳລັບລາຍການສະແດງ ແລະຈະດຳເນີນການກວດກາສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ.
ເວົ້າກ່ຽວກັບການຕົກ, ແຫຼ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບ Flintoff ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງທາງດ້ານຈິດໃຈແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ. ອະດີດນັກສະແດງ Top Gear Angela Rippon ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງນາງ, ໂດຍສັງເກດວ່າຜູ້ນໍາສະເຫນີບໍ່ແມ່ນຄົນຂັບລົດມືອາຊີບແລະມັກຈະຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດຫນ້າທີ່ທ້າທາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມສໍາລັບເຕະບານໂລກທີ່ຈະມາເຖິງໃນປະເທດອິນເດຍ, ການກັບຄືນຂອງ Flintoff ກັບ cricket ແມ່ນການພັດທະນາໃນທາງບວກສໍາລັບ fans ແລະກິລາ. ປະສົບການແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງລາວແນ່ນອນຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທີມງານຂອງອັງກິດໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາກັບນິວຊີແລນ.
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