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Andrew Flintoff ກັບຄືນສູ່ Cricket ປະຕິບັດຕາມການຂັດຂ້ອງຂອງເກຍສູງສຸດ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Andrew Flintoff ກັບຄືນສູ່ Cricket ປະຕິບັດຕາມການຂັດຂ້ອງຂອງເກຍສູງສຸດ

Andrew Flintoff, ອະດີດນັກກິລາ cricketer ແລະ presenter ໃນ Top Gear, ໄດ້ກັບຄືນສູ່ cricket ຫຼັງຈາກການບາດເຈັບທີ່ຍືນຍົງໃນອຸປະຕິເຫດຄວາມໄວສູງໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍຮູບເງົາສໍາລັບລາຍການ. ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Dunsfold Park Aerodrome ໃນເມືອງ Surrey, ບ່ອນທີ່ Flintoff ໄດ້ຂັບລົດສາມລໍ້ Morgan Super 3 ດ້ວຍຄວາມໄວ 130 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ທີ່​ໃບ​ໜ້າ ​ແລະ ກະດູກ​ຫັກ ​ແຕ່​ໄດ້​ຫາຍ​ດີ​ແລ້ວ.

Flintoff, ຜູ້ທີ່ເຊົາຈາກກິລາ cricket ໃນປີ 2009, ປະຈຸບັນເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ບໍ່ມີຄ່າຈ້າງກັບທີມຊາຍຂອງອັງກິດໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ One-Day International ຂອງພວກເຂົາກັບ New Zealand. ລາວໄດ້ຖືກພົບເຫັນການຝຶກຊ້ອມຊັ້ນນໍາໃນການກະກຽມສໍາລັບການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ທີ່ສວນ Sophia ຂອງ Cardiff. ຮອຍແປ້ວທີ່ເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງໃບຫນ້າຂອງລາວແລະ tape ເທິງດັງຂອງລາວແມ່ນສັງເກດເຫັນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Flintoff ກັບ Top Gear ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ດ້ວຍການຕັດສິນໃຈຂອງລາວທີ່ຈະເຊົາຕິດຕາມອຸປະຕິເຫດ. ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ, ດັ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຄີຍ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ໃນ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ ແລະ​ຕົກ​ຈາກ​ລົດ​ສາມ​ລໍ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ. BBC ໄດ້ຢຸດການຖ່າຍທຳຊົ່ວຄາວສຳລັບລາຍການສະແດງ ແລະຈະດຳເນີນການກວດກາສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ.

ເວົ້າກ່ຽວກັບການຕົກ, ແຫຼ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກັບ Flintoff ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງທາງດ້ານຈິດໃຈແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ. ອະດີດນັກສະແດງ Top Gear Angela Rippon ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຂອງນາງ, ໂດຍສັງເກດວ່າຜູ້ນໍາສະເຫນີບໍ່ແມ່ນຄົນຂັບລົດມືອາຊີບແລະມັກຈະຖືກຂໍໃຫ້ເຮັດຫນ້າທີ່ທ້າທາຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທີມສໍາລັບເຕະບານໂລກທີ່ຈະມາເຖິງໃນປະເທດອິນເດຍ, ການກັບຄືນຂອງ Flintoff ກັບ cricket ແມ່ນການພັດທະນາໃນທາງບວກສໍາລັບ fans ແລະກິລາ. ປະສົບການແລະຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງລາວແນ່ນອນຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທີມງານຂອງອັງກິດໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາກັບນິວຊີແລນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Philip Brown / Popperfoto ຜ່ານ Getty Images

– ເວ​ລາ

- ຕາ​ເວັນ

By Gabriel Botha

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