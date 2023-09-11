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Dao ໂດຍ Dorsett AMTD ສິງກະໂປໄດ້ຮັບລາງວັນອຸດສາຫະກໍາສອງ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
Dao ໂດຍ Dorsett AMTD ສິງກະໂປໄດ້ຮັບລາງວັນອຸດສາຫະກໍາສອງ

ບໍລິສັດ AMTD Digital Inc., ເຊິ່ງເປັນແພລດຟອມການແກ້ໄຂບັນຫາດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດວ່າບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນ, Dao ໂດຍ Dorsett AMTD Singapore, ໄດ້ຮັບກຽດສອງລາງວັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ໂຮງແຮມບໍລິການອາພາດເມັນ, ເຊິ່ງ AMTD Digital ຖືຫຸ້ນ 51%, ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ອາພາດເມັນບໍລິການໃໝ່ຊັ້ນນໍາຂອງອາຊີ 2023” ຈາກ World Travel Awards ແລະ “ລາງວັນການອອກແບບພາຍໃນທີ່ດີທີ່ສຸດ 2023” ຈາກ AltoVita Singapore.

ລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວໂລກແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຊື່ສຽງສູງໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະການຊະນະລາງວັນນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງຄວາມເປັນເລີດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, AltoVita ເປັນຜູ້ປະຕິບັດການຂອງເວທີທີ່ພັກຂອງບໍລິສັດອອນໄລນ໌ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຊອບແວວິສາຫະກິດຂອງຕົນທີ່ສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍທາງເລືອກທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ.

ການຮັບຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ Dao ໂດຍ Dorsett AMTD ສິງກະໂປໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າ, ແຂກ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມ AMTD, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງ L'Officiel Inc. SAS, ບໍລິສັດສື່ແຟຊັ່ນທົ່ວໂລກ, AMTD Digital ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສະຫນອງການຕ້ອນຮັບພິເສດແລະປະສົບການ VIP.

AMTD Digital Inc. ເປັນແພລະຕະຟອມການແກ້ໄຂດິຈິຕອນທີ່ສົມບູນແບບທີ່ດໍາເນີນການໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ລວມທັງການບໍລິການການແກ້ໄຂດິຈິຕອນ, ສື່ດິຈິຕອນ, ການບໍລິການເນື້ອຫາແລະການຕະຫຼາດ, ການລົງທຶນດິຈິຕອນ, ແລະການຕ້ອນຮັບແລະການບໍລິການ VIP. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫຼັກຂອງລະບົບນິເວດ AMTD SpiderNet, ປະສົມປະສານແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດດິຈິຕອນຕ່າງໆພາຍໃນລະບົບນິເວດຂອງມັນ.

AMTD Assets Group, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ AMTD Digital, ສຸມໃສ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບ, ຊ່ຽວຊານໃນແນວຄວາມຄິດການຕ້ອນຮັບແລະການດໍາລົງຊີວິດໃນທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິທີການທີ່ເນັ້ນລູກຄ້າເປັນໃຈກາງ, ໃຫ້ບໍລິການສະມາຊິກ VIP ໃນທົ່ວໂຮງແຮມ ແລະອາພາດເມັນທີ່ທັນສະໄໝ, ການໃຫ້ເຊົ່າຊັບສິນ, ອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ, ແລະການບໍລິການສະມາຊິກສະໂມສອນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ລາງວັນທີ່ຜ່ານມາຂອງ Dao by Dorsett AMTD ສິງກະໂປ ຢືນຢັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສະໜອງການບໍລິການ ແລະປະສົບການພິເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບນິເວດ AMTD Digital Inc., ບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມເປັນເລີດໃນການຕ້ອນຮັບແລະການແກ້ໄຂດິຈິຕອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສາຍທຸລະກິດ: https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/
– AMTD Digital Inc.: https://ir.amtdigital.net/investor-news
– ກຸ່ມຊັບສິນ AMTD: ບໍ່ມີ URL ໃຫ້

By Gabriel Botha

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