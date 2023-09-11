ເອົາ Ultimate Portable Workstation ດ້ວຍ KYY Portable Monitor

ສະຫຼຸບ: ອັບເກຣດການຕິດຕັ້ງຫ້ອງການທາງໄກຂອງທ່ານດ້ວຍ KYY Portable Monitor, ຕອນນີ້ມີຂາຍໃນລາຄາ 48% ໃນ Amazon. ຈໍພາບທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະອະເນກປະສົງນີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແລັບທັອບ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມ, ແລະອື່ນໆອີກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສຳລັບການເຮັດວຽກ ແລະຫຼິ້ນໃນເວລາເດີນທາງ. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ ແລະປົກຫຸ້ມປ້ອງກັນຮອຍຂີດຂ່ວນ, KYY Portable Monitor ເປັນບ່ອນເຮັດວຽກແບບເຄື່ອນທີ່ສູງສຸດ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຮູບແບບການເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະປະສົມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍພາບເຄື່ອນທີ່ເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການເຄື່ອນໄຫວ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາດຈະມີລາຍການເຮັດວຽກຈາກເຮືອນທີ່ຈໍາເປັນແລ້ວ, ຈໍສະແດງຜົນແບບພົກພາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປ່ຽນຫ້ອງການຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງທ່ານໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານໄປ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກຈາກຄາເຟ່ ຫຼືຫ້ອງໂຮງແຮມແຄມທະເລ, KYY Portable Monitor ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍ.
ໃນປັດຈຸບັນ Amazon ກໍາລັງສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດ 48% ສໍາລັບ KYY Portable Monitor, ເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ $ 114.99 (ເດີມ $ 219.99). ດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 4.5 ດາວ ແລະຕິດສະຫຼາກເປັນທາງເລືອກ Amazon ສໍາລັບ Monitors ຄອມພິວເຕີໂດຍ KYY, ຈໍພາບນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະລາຄາບໍ່ແພງ.
ສິ່ງທີ່ກໍານົດ KYY Portable Monitor ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນ versatility ແລະ portable ຂອງຕົນ. ມັນສາມາດໃສ່ໃນກະເປົ໋າຫຼືກະເປົ໋າເດີນທາງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຍ້ອນການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ມີນ້ໍາຫນັກປະມານ 1.7 ປອນ. ຈໍສະແດງຜົນມີຫນ້າຈໍ 15.6 ນິ້ວແລະມາພ້ອມກັບຝາປ້ອງກັນທີ່ເຮັດຈາກຫນັງ PU ປ້ອງກັນຮອຍຂີດຂ່ວນ. ທ່ານສາມາດປັບມຸມຂອງຈໍພາບຕາມຄວາມມັກຂອງທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກສະບາຍໃນການນໍາໃຊ້ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ.
KYY Portable Monitor ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ, ສະມາດໂຟນ, ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມຕ່າງໆເຊັ່ນ PS4, Xbox, ແລະ Nintendo Switch. ມັນສະຫນອງສອງພອດ USB Type-C ແລະພອດ Mini-HDMI ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄວແລະງ່າຍດາຍກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ດ້ວຍພາບຄຸນນະພາບສູງຂອງມັນ, ນັກວິຈານກຳລັງຍົກຍ້ອງຈໍພາບສຳລັບ “ຄວາມພໍໃຈໃນທັນທີ” ແລະປະສົບການທາງສາຍຕາທີ່ງົດງາມ.
ຢ່າພາດຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າອັດສະຈັນນີ້. ອັບເກຣດການຕິດຕັ້ງຫ້ອງການຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງທ່ານດ້ວຍ KYY Portable Monitor ແລະເພີດເພີນໄປກັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການເຮັດວຽກຈາກທຸກບ່ອນ. ກະລຸນາກວດສອບການແນະນຳຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງຂໍ້ສະເໜີຂອງແລັບທັອບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫູຟັງ Bluetooth ແລະ ຕົວຂະຫຍາຍ WiFi.
ນິຍາມ:
1. ຈໍສະແດງຜົນແບບພົກພາ: ເປັນອຸປະກອນຈໍສະແດງຜົນສຳຮອງທີ່ສາມາດເອົາໄປມາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງ.
2. ຮູບແບບໄລຍະໄກ ຫຼື ແບບປະສົມ: ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ພະນັກງານມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ຫຼືແບ່ງເວລາລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຈາກໄລຍະໄກ ແລະ ໃນຫ້ອງການ.
3. Amazon Choice: ປ້າຍທີ່ Amazon ມອບໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບສູງແລະການທົບທວນຄືນໃນທາງບວກ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນທີ່ນິຍົມແລະເປັນທີ່ນິຍົມຂອງລູກຄ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– https://www.billboard.com/articles/news/lifestyle/9648644/portable-monitor-for-laptops-amazon-sale/ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)