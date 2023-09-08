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ຫູຟັງ Sennheiser ແລະຫູຟັງທີ່ວາງຂາຍຢູ່ Amazon: ຄວ້າຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດດຽວນີ້!

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຫູຟັງ Sennheiser ແລະຫູຟັງທີ່ວາງຂາຍຢູ່ Amazon: ຄວ້າຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດດຽວນີ້!

ປະຈຸບັນ Amazon ກໍາລັງສະເໜີລາຄາຫຼຸດລາຄາໃຫ້ກັບຫູຟັງ Sennheiser ແລະ ຫູຟັງເກີນຫູ, ລວມທັງຫູຟັງ Momentum True Wireless 3 ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄຸນນະພາບສຽງພິເສດຂອງພວກເຂົາ, ຜະລິດຕະພັນ Sennheiser ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບປ້າຍລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສະເຫນີເວລາຈໍາກັດຂອງ Amazon ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຫູຟັງຫູຟັງຊັ້ນນໍາເຫຼົ່ານີ້ໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ.

Momentum True Wireless 3 Earbuds ປົກກະຕິຂາຍໃນລາຄາ $399.95 ແຕ່ປະຈຸບັນມີຢູ່ໃນລາຄາຜ່ອນຜັນພຽງແຕ່ $265 ໃນ Amazon, ສະເຫນີການປະຫຍັດທີ່ສໍາຄັນ 34%. ຫູຟັງເອຍບັດເຫຼົ່ານີ້ມີໄດເວີ TrueResponse ແລະຕົວແປງສັນຍານ aptX Adaptive, ໃຫ້ປະສົບການສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງພ້ອມດ້ວຍສຽງເບດເລິກ. ພວກມັນຍັງມີຄຸນສົມບັດການຫຼຸດສຽງລົບກວນແບບປັບຕົວໄດ້, ກຳຈັດສິ່ງລົບກວນພາຍນອກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ໂໝດຄວາມໂປ່ງໃສຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັບຮູ້ສິ່ງອ້ອມຂ້າງໄດ້.

ການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມກັບຫູຟັງເອຍບັດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຄວາມພໍດີ, ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນເວລາໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊີວິດຫມໍ້ໄຟທີ່ປະທັບໃຈໃຫ້ເວລາຫຼິ້ນໄດ້ເຖິງ 28 ຊົ່ວໂມງດ້ວຍການສາກໄຟຕະຫຼອດ. ລູກຄ້າໄດ້ຍ້ອງຍໍຄວາມສະດວກສະບາຍພິເສດ, ຮູບລັກສະນະທີ່ທັນສະໄໝ, ແລະລຳໂພງທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ Momentum True Wireless 3 Earbuds.

ນອກເໜືອໄປຈາກຫູຟັງຫູຟັງແລ້ວ, ການຂາຍຂອງ Amazon ລວມມີສ່ວນຫຼຸດສຳລັບຫູຟັງຫູຟັງ ແລະລຸ້ນອື່ນໆຂອງ Sennheiser. ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເລີດສຳລັບຜູ້ມັກເທັກໂນໂລຍີ ແລະຜູ້ທີ່ມັກຮັກດົນຕີເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດລາຄາເຫຼົ່ານີ້ ແລະລົງທຶນໃນອຸປະກອນສຽງຄຸນນະພາບສູງຂອງ Sennheiser.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າລາຄາແມ່ນຖືກຕ້ອງໃນເວລາພິມຈຳໜ່າຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫູຟັງ Sennheiser ແລະຫູຟັງທີ່ Amazon.

By Vicky Stavropoulou

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