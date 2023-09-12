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Amanda Holden Stuns ໃນຊຸດຫນັງສັ້ນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Amanda Holden Stuns ໃນຊຸດຫນັງສັ້ນ

Amanda Holden, ບຸກຄະລິກກະພາບທາງໂທລະພາບຂອງອັງກິດ, ອາຍຸ 52 ປີ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຫັນຫົວໃນຊຸດກະໂປງຫນັງສີດໍາ, ພິສູດວ່າອາຍຸແມ່ນພຽງແຕ່ຕົວເລກເມື່ອເວົ້າເຖິງຄົນອັບເດດ:. ເຖິງວ່າຈະມີຮູບລັກສະນະທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງນາງ, ນາງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່ານາງຍັງ indulges ໃນຫນຶ່ງ Aperol Spritz ຕໍ່ມື້, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພະຍາຍາມ detox.

ການເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ Holden ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງນາງແລະແບບຄົນອັບເດດ: ໄປຂ້າງຫນ້າ. ຊຸດກະໂປ່ງໜັງສີດຳໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຮູບຂອງນາງ, ເຮັດໃຫ້ນາງມີທັງຄວາມສະຫງ່າງາມ ແລະ ສະຫງ່າງາມໄປພ້ອມໆກັນ. ການ​ເລືອກ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ຂອງ​ນາງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ຈາກ​ແຟນ​ໆ ແລະ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ແຟ​ຊັນ.

ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອັບເດດ: ທີ່ບໍ່ມີເລີດຂອງນາງ, Holden ຍັງເປີດໃຈກ່ຽວກັບນິໄສການດື່ມຂອງນາງ. ເຖິງວ່າຈະມີສະຕິສຸຂະພາບຂອງນາງແລະຮັກສາຊີວິດທີ່ສົມດູນ, ນາງໄດ້ຍອມຮັບວ່າມີຄວາມສຸກກັບ Aperol Spritz ຕໍ່ມື້. ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ເປັນ​ຄວາມ​ແປກ​ໃຈ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ມັນ​ຂັດ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ນາງ​ໃນ​ການ​ຂັບ​ລ້າງ​ສານ​ພິດ.

ໃນຂະນະທີ່ indulging ໃນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອນກໍຮໍປະຈໍາວັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຕ້ານການ detox, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າປານກາງແມ່ນສໍາຄັນ. Aperol Spritz, ຄັອກເທນຍອດນິຍົມທີ່ເຮັດດ້ວຍ Aperol, Prosecco, ແລະນ້ໍາໂຊດາ, ສາມາດມີຄວາມສຸກໃນລະດັບປານກາງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍເປົ້າຫມາຍສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ແບບສ່ວນຕົວ, ແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງ Holden ກ່ຽວກັບການເລືອກວິຖີຊີວິດຂອງນາງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຄົນ. ໂດຍການຮັກສາຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມອິດສາແລະການປານກາງ, ນາງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນອື່ນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສະຫວັດດີການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມແຫຼ່ງໂດຍ Sarah Packer ແລະ Geraint Llewellyn ສໍາລັບ Mailonline (ບໍ່ມີ URLs)

By Vicky Stavropoulou

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