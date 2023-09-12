Picross e Games ຊອກຫາຊີວິດໃໝ່ໃນ Nintendo Switch

ເກມທັງໝົດ 3 ເກມໃນຊຸດ Picross e, ທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນ 3DS, ສຸດທ້າຍໄດ້ກ້າວໄປສູ່ Nintendo Switch. ເກມດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ ເມື່ອ XNUMXDS eShop ປິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກພັດທະນາ Jupiter ໄດ້ປະກາດວ່າເກມທໍາອິດໃນຊຸດ, Picross S+, ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນ Switch ໃນປີຫນ້າ.
Picross S+ ຈະມີໃຫ້ໃນລາຄາ £3.99 (ຫຼື €5/$5 ສໍາລັບຜູ້ອ່ານໃນພາກພື້ນອື່ນໆ), ໃນຂະນະທີ່ເກມ Picross e ທີ່ຍັງເຫຼືອຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນຊຸດເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມໃນລາຄາດຽວກັນ.
ຊຸດ Picross e ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງ 2011 ແລະ 2018. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກມສຸດທ້າຍໃນຊຸດ, Picross e9, ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາພຽງແຕ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ fans ຢູ່ນອກປະເທດຍີ່ປຸ່ນກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງເກມໃນທີ່ສຸດ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເພື່ອນໍາເອົາເກມ Picross e ໄປຫາ Nintendo Switch ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມວຸ່ນວາຍເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ມັນຮັບປະກັນວ່າເກມທີ່ຮັກແພງເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຫາຍໄປໃນຄວາມມືດ. ມູນນິທິປະຫວັດສາດວີດີໂອເກມໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ 87 ເປີເຊັນຂອງເກມທີ່ປ່ອຍອອກມາກ່ອນປີ 2010 ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ດ້ວຍຄວາມຄິດນີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າການຮັກສາເກມເຫຼົ່ານີ້ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມໃຫມ່ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ອາຍຸຍືນຂອງພວກເຂົາໃນປະຫວັດສາດຂອງເກມ.
Picross S+ ເປັນການຟົດຟື້ນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບຊຸດ Picross e ແລະໃຫ້ໂອກາດແຟນໆໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຜະຈົນໄພທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປິດສະໜາເຫຼົ່ານີ້ອີກຄັ້ງ. ດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງຊຸດເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະມາເຖິງ, ອະນາຄົດເບິ່ງຄືວ່າສົດໃສສໍາລັບແຟນຂອງແຟຣນໄຊ້ທີ່ນິຍົມນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Nintendo Life