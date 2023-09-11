Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອາວຸດໃຫມ່

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແນະນໍາອາວຸດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະ wield. ການຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງເລື່ອງສົດ, ແຕ່ຍັງປະກອບມີຄວາມສາມາດໃຫມ່, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຍານພາຫະນະ, ແລະການຄົ້ນຫາ. ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດກັບເກມແມ່ນສານຫນູຂອງອາວຸດໃຫມ່.
ການປະກອບ V ດ້ວຍອາວຸດປືນທີ່ມີອໍານາດແລະອາວຸດ melee ແມ່ນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດຂອງ Cyberpunk. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີ Cyberpunk 2077 ທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ສ້າງ, ເພື່ອເອົາຊະນະສັດຕູທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງງ່າຍດາຍ.
Phantom Liberty ແນະນຳອາວຸດໃໝ່ຫຼາຍອັນໃຫ້ກັບເກມ. ນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງພວກເຂົາ:
ຄໍາສັ່ງ:
ຄໍາສັ່ງແມ່ນປືນສອງຖັງທີ່ມີການດັດແປງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ສາຍ barbed ແລະສີດພົ່ນສີແດງ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດສະຫລາກເປັນ "ຜິດກົດຫມາຍ" ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດທີ່ຮ້າຍກາດຂອງມັນ.
ຂີດ:
Grit ເປັນ pistol ຫນາແຫນ້ນທີ່ມີວາລະສານຂະຫຍາຍ. ລູກປືນທີ່ເພີ່ມຂອງມັນມີປະໂຫຍດໃນການເອົາ opponents ຫຼາຍລົງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາສັ່ງ, Grit ຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າ "ຜິດກົດຫມາຍ" ແລະຄາດວ່າຈະເປັນອາວຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
Warden:
Warden ແມ່ນ SMG ທີ່ມີການອອກແບບສີດໍາແລະສີເຫຼືອງ. ກໍາລັງໄຟຂອງມັນຖືກປັບປຸງດ້ວຍຊຸດຫມໍ້ໄຟ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສາກໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບພະລັງງານການເຈາະທີ່ສູງຂຶ້ນ.
Osprey:
The Osprey ເປັນ sniper rifle ມີຖັງຍາວ, ວາລະສານ beefy, ແລະຂອບເຂດ sleek. ມັນເຫມາະສົມກັບການສູ້ຮົບໄລຍະຍາວ, ສະຫນອງຜູ້ນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະພະລັງງານ.
Hercules:
Hercules ແມ່ນອາວຸດພິເສດທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍການເຜົາໄຫມ້ແລະສັນຍາລັກອັນຕະລາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະອັນຕະລາຍແລະການປ່ຽນແປງຂອງມັນ. ມັນຄາດວ່າຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນພິດຕໍ່ສັດຕູ.
Rasetsu:
Rasetsu ເປັນປືນ sniper ອື່ນ, ຍາວແລະ chunkier ກວ່າ Osprey. ອາວຸດນີ້ມີທ່າວ່າສາມາດບຸກໂຈມຕີສັດຕູທີ່ມີລົດຫຸ້ມເກາະຢ່າງໜັກ. ມັນໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍລະບົບປ້ອງກັນຄື້ນສຶນາມິ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນໍາຂອງພວກເຂົາ.
ຄາຕານາຄວາມຮ້ອນ:
Thermal Katana ເປັນອາວຸດ melee ທີ່ມີແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືສີແດງ. ມັນສາມາດລະລາຍໂດຍຜ່ານການເກາະສັດຕູ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກ formidable ສໍາລັບການຕໍ່ສູ້ໃນໄຕມາດໃກ້ຊິດ.
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງອາວຸດທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. ຢູ່ tuned ສໍາລັບການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຍ້ອນວ່າອາວຸດໃຫມ່ໄດ້ຖືກປະກາດ. ໃນເວລານີ້, ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມຫນ້າ Cyberpunk ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຂ່າວແລະຄໍາແນະນໍາລ້າສຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CD Projekt RED
ຫມາຍເຫດ: ຄໍານິຍາມຂອງຂໍ້ກໍານົດແລະແຫຼ່ງຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.