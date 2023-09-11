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Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອາວຸດໃຫມ່

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອາວຸດໃຫມ່

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ເປັນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແນະນໍາອາວຸດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະ wield. ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສະ​ຫນອງ​ເລື່ອງ​ສົດ​, ແຕ່​ຍັງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຫມ່​, ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​, ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​, ແລະ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​. ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດກັບເກມແມ່ນສານຫນູຂອງອາວຸດໃຫມ່.

ການປະກອບ V ດ້ວຍອາວຸດປືນທີ່ມີອໍານາດແລະອາວຸດ melee ແມ່ນຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດຂອງ Cyberpunk. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີ Cyberpunk 2077 ທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ສ້າງ, ເພື່ອເອົາຊະນະສັດຕູທີ່ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງງ່າຍດາຍ.

Phantom Liberty ແນະນຳອາວຸດໃໝ່ຫຼາຍອັນໃຫ້ກັບເກມ. ນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງພວກເຂົາ:

ຄໍາສັ່ງ:
ຄໍາສັ່ງແມ່ນປືນສອງຖັງທີ່ມີການດັດແປງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ສາຍ barbed ແລະສີດພົ່ນສີແດງ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດສະຫລາກເປັນ "ຜິດກົດຫມາຍ" ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທ້ອງຖິ່ນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດທີ່ຮ້າຍກາດຂອງມັນ.

ຂີດ:
Grit ເປັນ pistol ຫນາແຫນ້ນທີ່ມີວາລະສານຂະຫຍາຍ. ລູກປືນທີ່ເພີ່ມຂອງມັນມີປະໂຫຍດໃນການເອົາ opponents ຫຼາຍລົງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາສັ່ງ, Grit ຍັງຖືກພິຈາລະນາວ່າ "ຜິດກົດຫມາຍ" ແລະຄາດວ່າຈະເປັນອາວຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

Warden:
Warden ແມ່ນ SMG ທີ່ມີການອອກແບບສີດໍາແລະສີເຫຼືອງ. ກໍາລັງໄຟຂອງມັນຖືກປັບປຸງດ້ວຍຊຸດຫມໍ້ໄຟ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສາກໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບພະລັງງານການເຈາະທີ່ສູງຂຶ້ນ.

Osprey:
The Osprey ເປັນ sniper rifle ມີຖັງຍາວ, ວາລະສານ beefy, ແລະຂອບເຂດ sleek. ມັນເຫມາະສົມກັບການສູ້ຮົບໄລຍະຍາວ, ສະຫນອງຜູ້ນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາແລະພະລັງງານ.

Hercules:
Hercules ແມ່ນອາວຸດພິເສດທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍການເຜົາໄຫມ້ແລະສັນຍາລັກອັນຕະລາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະອັນຕະລາຍແລະການປ່ຽນແປງຂອງມັນ. ມັນຄາດວ່າຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນພິດຕໍ່ສັດຕູ.

Rasetsu:
Rasetsu ເປັນປືນ sniper ອື່ນ, ຍາວແລະ chunkier ກວ່າ Osprey. ອາວຸດ​ນີ້​ມີ​ທ່າ​ວ່າ​ສາມາດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ສັດຕູ​ທີ່​ມີ​ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ຢ່າງ​ໜັກ. ມັນໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍລະບົບປ້ອງກັນຄື້ນສຶນາມິ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນໍາຂອງພວກເຂົາ.

ຄາຕານາຄວາມຮ້ອນ:
Thermal Katana ເປັນອາວຸດ melee ທີ່ມີແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືສີແດງ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ລະ​ລາຍ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ເກາະ​ສັດ​ຕູ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ formidable ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ໃກ້​ຊິດ​.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງອາວຸດທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. ຢູ່ tuned ສໍາລັບການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຍ້ອນວ່າອາວຸດໃຫມ່ໄດ້ຖືກປະກາດ. ໃນເວລານີ້, ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມຫນ້າ Cyberpunk ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຂ່າວແລະຄໍາແນະນໍາລ້າສຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CD Projekt RED

ຫມາຍເຫດ: ຄໍານິຍາມຂອງຂໍ້ກໍານົດແລະແຫຼ່ງຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.

By Vicky Stavropoulou

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