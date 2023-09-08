ການກວດສອບຍອດເງິນ Airtel: ວິທີງ່າຍໆເພື່ອຊອກຫາຍອດເງິນລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານ

ການຕິດຕາມຍອດເງິນທີ່ຈ່າຍລ່ວງໜ້າຂອງ Airtel ຂອງທ່ານແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນການບໍລິການມືຖືຂອງທ່ານ. ໂຊກດີ, ມີສອງວິທີງ່າຍໆໃນການກວດສອບຍອດເງິນຂອງ Airtel ແລະໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ຍອດເງິນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ, ການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ແລະການເຕີມເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ວິທີການທໍາອິດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໃນໂທລະສັບທຸກປະເພດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນຈໍາກັດເມື່ອທຽບກັບວິທີການທີສອງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາວໂຫຼດ app Airtel ຢ່າງເປັນທາງການ.
ຖ້າທ່ານມີສະມາດໂຟນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ທັງສອງວິທີເພື່ອກວດສອບຍອດເງິນ Airtel ຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືພື້ນຖານຫຼືການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ກວດສອບຍອດເງິນ Airtel ໂດຍໃຊ້ລະຫັດ USSD:
- ເປີດໂທລະສັບຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານຫຼືໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ.
- ພິມ *123*10# ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມກົດຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
- ກົດປຸ່ມໂທເພື່ອສົ່ງລະຫັດ USSD.
- ເບິ່ງລາຍລະອຽດຍອດເງິນຂອງທ່ານແລະໃສ່ຕົວເລກເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ກວດສອບຍອດເງິນ Airtel ໂດຍໃຊ້ແອັບ Airtel ຂອບໃຈ:
- ດາວໂຫຼດແອັບ Airtel Thanks ຈາກ App Store ຫຼື Google Play store.
- ເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍໃຊ້ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານແລະໃສ່ OTP ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ SMS.
- ແຕະທີ່ "ບໍລິການ" ຢູ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງຫນ້າຈໍ.
- ເລືອກເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ຍອດເງິນປະຈຸບັນ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບຍອດເງິນຂອງ Airtel ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນຊີຊໍາລະລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານ. ຢ່າລືມບັນທຶກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂາອອກແລະຂາເຂົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າໂທຂອງທ່ານເມື່ອຈໍາເປັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Airtel