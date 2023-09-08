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ການກວດສອບຍອດເງິນ Airtel: ວິທີງ່າຍໆເພື່ອຊອກຫາຍອດເງິນລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ການກວດສອບຍອດເງິນ Airtel: ວິທີງ່າຍໆເພື່ອຊອກຫາຍອດເງິນລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານ

ການຕິດຕາມຍອດເງິນທີ່ຈ່າຍລ່ວງໜ້າຂອງ Airtel ຂອງທ່ານແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນການບໍລິການມືຖືຂອງທ່ານ. ໂຊກດີ, ມີສອງວິທີງ່າຍໆໃນການກວດສອບຍອດເງິນຂອງ Airtel ແລະໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ຍອດເງິນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ, ການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ແລະການເຕີມເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ວິ​ທີ​ການ​ທໍາ​ອິດ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ແລະ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ໂທລະ​ສັບ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນຈໍາກັດເມື່ອທຽບກັບວິທີການທີສອງ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາວໂຫຼດ app Airtel ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຖ້າທ່ານມີສະມາດໂຟນ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ທັງສອງວິທີເພື່ອກວດສອບຍອດເງິນ Airtel ຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືພື້ນຖານຫຼືການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ກວດສອບຍອດເງິນ Airtel ໂດຍໃຊ້ລະຫັດ USSD:

  1. ເປີດ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຫຼື​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ໂທລະ​ສັບ​ສະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫຼື​ໂທລະ​ສັບ​ສະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ທ່ານ​.
  2. ພິມ *123*10# ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມກົດຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
  3. ກົດປຸ່ມໂທເພື່ອສົ່ງລະຫັດ USSD.
  4. ເບິ່ງລາຍລະອຽດຍອດເງິນຂອງທ່ານແລະໃສ່ຕົວເລກເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ກວດສອບຍອດເງິນ Airtel ໂດຍໃຊ້ແອັບ Airtel ຂອບໃຈ:

  1. ດາວໂຫຼດແອັບ Airtel Thanks ຈາກ App Store ຫຼື Google Play store.
  2. ເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍໃຊ້ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານແລະໃສ່ OTP ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ SMS.
  3. ແຕະທີ່ "ບໍລິການ" ຢູ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງຫນ້າຈໍ.
  4. ເລືອກເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ຍອດເງິນປະຈຸບັນ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບຍອດເງິນຂອງ Airtel ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນຊີຊໍາລະລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານ. ຢ່າລືມບັນທຶກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂາອອກແລະຂາເຂົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າໂທຂອງທ່ານເມື່ອຈໍາເປັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Airtel

By Gabriel Botha

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