Early Apple Black Friday Deals: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແລະບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາພວກເຂົາ

ລະດູການວັນພັກແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານແຈ, ແລະນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າມັນເຖິງເວລາທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຄິດກ່ຽວກັບການຊື້ເຄື່ອງໃນວັນພັກຂອງທ່ານ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກເທັກໂນໂລຍີ ແລະແຟນໆຂອງ Apple, Black Friday ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາຂໍ້ສະເໜີດີໆໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Apple. ໃນຂະນະທີ່ການຂາຍ Black Friday ຢ່າງເປັນທາງການຍັງເຫຼືອອີກສອງສາມອາທິດ, ຂໍ້ຕົກລົງ Apple Black Friday ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບ deals Black Friday, gadgets ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນສະເຫມີໄປເປັນປະເພດທີ່ນິຍົມ, ແລະອຸປະກອນ Apple ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ, ມີຂໍ້ສະເຫນີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະພົບເຫັນຖ້າທ່ານຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາ. ຈາກ Apple Watches ໄປຫາ AirPods, MacBooks, ແລະອື່ນໆອີກ, ທ່ານສາມາດປະຫຍັດ gadgets ສໍາລັບທຸກຄົນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທ່ານ.
ອີງຕາມການ John Thompson, Men's Health Gear and Commerce Editor, ບາງຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະຮັກສາຕາໃນລະດູການວັນພັກນີ້ປະກອບມີ AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, ແລະ Apple Watch Ultra. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີໃນປັດຈຸບັນ, ແລະມີ Apple ເປີດຕົວໃຫມ່ໃນຂອບເຂດ, ອາດຈະມີສ່ວນຫຼຸດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ເມື່ອມັນມາກັບ smartwatches, ທາງເລືອກຂອງ Apple ຈະປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດ iOS ຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການຫຼຸດລົງຫຼ້າສຸດຈາກຍີ່ຫໍ້, Apple Watch Series 8, ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດດ້ານສຸຂະພາບແລະການອອກກໍາລັງກາຍ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານຫຼາຍ, Apple Watch SE (1st Gen ແລະ 2nd Gen) ສະເຫນີການເຮັດວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລາຄາຕ່ໍາ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຫູຟັງໄຮ້ສາຍ, AirPods ຈາກ Apple ເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມ. AirPods Pro ແລະ AirPods Max ໃຫ້ຄຸນນະພາບສຽງສູງສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ AirPods ມາດຕະຖານ (2nd Gen) ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຫູຟັງຫູຟັງສໍາລັບຫ້ອງອອກກໍາລັງກາຍຫຼືການເດີນທາງ, ມີແບບ AirPod ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
iPads ຂອງ Apple ຍັງມີມູນຄ່າພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງການຂາຍ Black Friday. iPad Air ແລະ iPad Mini ແມ່ນທາງເລືອກໃນການເດີນທາງໄປມາ ແລະເປັນມິດກັບການເດີນທາງທີ່ສະຫນອງການພົກພາ ແລະຄວາມສະດວກ. iPad (ຮຸ່ນທີ 9) ເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກັບງົບປະມານທີ່ຍັງຄົງໃຫ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ໃນແທັບເລັດ.
ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກໃຫມ່, MacBook lineup ຂອງ Apple ສະເຫນີທາງເລືອກຕ່າງໆ. MacBook Air ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ MacBook Air 2020 ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ເຄີຍມີມາ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ສະ ເໜີ MacBook Pro ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈໃນຕອນນີ້, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນສ່ວນຫຼຸດທີ່ດີກວ່າໃກ້ກັບ Black Friday.
ຢ່າລືມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ Apple! ການຈັບຄູ່ອຸປະກອນ Apple ຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ເໝາະສົມສາມາດປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນໄດ້. ພິຈາລະນາຮັບສາຍສາກໂທລະສັບໃໝ່ ຫຼືສາຍ MagSafe, ເຊິ່ງມາພ້ອມສະເໝີ. AirTags ຍັງເປັນອຸປະກອນເສີມທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກວາງເຄື່ອງຂອງຜິດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມີສີສັນ, Beats Fit Pro ສະເຫນີທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ສາມາດປຽບທຽບກັບຫູຟັງຂອງ Apple.
ສໍາລັບວ່າ Apple ຈະມີການຂາຍ Black Friday ຂອງຕົນເອງ, ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຍີ່ຫໍ້ພຽງແຕ່ສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດກ່ຽວກັບບັດຂອງຂວັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ຈະຮັກສາຕາອອກສໍາລັບການປະກາດໃດໆຈາກ Apple.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການຊອກຫາຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Apple, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຊື້ປະມານ. ໃນຂະນະທີ່ Apple ເອງອາດຈະບໍ່ສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, ຜູ້ຄ້າປີກອື່ນໆມັກຈະເຮັດ. ຕິດຕາມຮ້ານຂາຍຍ່ອຍອອນໄລນ໌, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ, ແລະຮ້ານຄ້າທີ່ເນັ້ນໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີທີ່ສຸດ.
Black Friday ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ຈະໃຫ້ຄະແນນຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃນອຸປະກອນ Apple. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນຕະຫຼາດ smartwatch ໃໝ່, ຫູຟັງໄຮ້ສາຍ, ແທັບເລັດ, ຫຼືແລັບທັອບ, ມັນມີຂໍ້ສະ ເໜີ ຫຼາຍຢ່າງເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດ. ເລີ່ມການວາງແຜນການຊື້ເຄື່ອງໃນວັນພັກຂອງເຈົ້າດຽວນີ້ ແລະພ້ອມທີ່ຈະດຶງຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອຍອດຂາຍ Black Friday ຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊາຍ
– Apple.com