ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຫ້ອງການລວມເຕັກນິກຂອງກອງທັບອາກາດປະເຊີນກັບຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນແຜນການດິຈິຕອນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ຫ້ອງການລວມເຕັກນິກຂອງກອງທັບອາກາດປະເຊີນກັບຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນແຜນການດິຈິຕອນ

ຫ້ອງການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ຂອງກອງທັບອາກາດກໍາລັງປະເຊີນກັບການຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດແຜນການດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ. ຫ້ອງການ, ເຊິ່ງມີອາຍຸພຽງແຕ່ 2024 ປີ, ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາເອົາລະບົບຄໍາສັ່ງແລະການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ເມຄແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານດິຈິຕອນອື່ນໆໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ XNUMX.

ວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງ​ກອງທັບ​ອາກາດ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ ບັນດາ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ​ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ແລະ ປັບປຸງ​ຂະ​ບວນການ. ລະບົບຄໍາສັ່ງ ແລະການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ Cloud ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ, ປັບປຸງການຕັດສິນໃຈ ແລະປະສິດທິພາບຂອງພາລະກິດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຄວາມລ່າຊ້າດ້ານງົບປະມານ, ກອງທັບອາກາດອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊ້າລົງຄວາມພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງຕົນ. ຄວາມລ່າຊ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໄລຍະເວລາສໍາລັບການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫມ່, ຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບອາກາດທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຄອມພິວເຕີ້ຟັງແລະການປະດິດສ້າງດິຈິຕອນອື່ນໆ.

ຫ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະເຕັກໂນໂລຢີ. ພາລະກິດຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອກໍານົດ, ພັດທະນາ, ແລະປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບອາກາດ. ໂດຍການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອລແລະການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຫ້ອງການມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພ້ອມຂອງພາລະກິດລວມແລະປະສິດທິຜົນຂອງກອງທັບອາກາດ.

ການຊັກຊ້າງົບປະມານທີ່ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບປະກັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ພຽງພໍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນກອງທັບ. ​ໃນ​ຍຸກ​ທີ່​ຄວາມ​ສາມາດ​ດ້ານ​ດິຈິ​ຕອລ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ກອງທັບ​ອາກາດ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ແກ່​ການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ແຜນການດິຈິຕອນຂອງຕົນ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວກັບໄລຍະເວລາ. ກອງທັບອາກາດຈະຕ້ອງປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບບູລິມະສິດຂອງຕົນແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງຕົນຍັງຄົງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຫນຶ່ງ​

– ຫ້ອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​

By Mampho Brescia

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