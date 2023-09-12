ຫ້ອງການລວມເຕັກນິກຂອງກອງທັບອາກາດປະເຊີນກັບຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນແຜນການດິຈິຕອນ

ຫ້ອງການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ຂອງກອງທັບອາກາດກໍາລັງປະເຊີນກັບການຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດແຜນການດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ. ຫ້ອງການ, ເຊິ່ງມີອາຍຸພຽງແຕ່ 2024 ປີ, ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາເອົາລະບົບຄໍາສັ່ງແລະການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ເມຄແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານດິຈິຕອນອື່ນໆໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ XNUMX.
ວິໄສທັດຂອງກອງທັບອາກາດແມ່ນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ບັນດາວິທີແກ້ໄຂດີຈີຕອນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດປະຕິບັດງານ ແລະ ປັບປຸງຂະບວນການ. ລະບົບຄໍາສັ່ງ ແລະການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ Cloud ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ, ປັບປຸງການຕັດສິນໃຈ ແລະປະສິດທິພາບຂອງພາລະກິດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຄວາມລ່າຊ້າດ້ານງົບປະມານ, ກອງທັບອາກາດອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊ້າລົງຄວາມພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງຕົນ. ຄວາມລ່າຊ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໄລຍະເວລາສໍາລັບການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫມ່, ຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບອາກາດທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຄອມພິວເຕີ້ຟັງແລະການປະດິດສ້າງດິຈິຕອນອື່ນໆ.
ຫ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການແລະເຕັກໂນໂລຢີ. ພາລະກິດຂອງຕົນແມ່ນເພື່ອກໍານົດ, ພັດທະນາ, ແລະປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບອາກາດ. ໂດຍການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອລແລະການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ, ຫ້ອງການມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພ້ອມຂອງພາລະກິດລວມແລະປະສິດທິຜົນຂອງກອງທັບອາກາດ.
ການຊັກຊ້າງົບປະມານທີ່ອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບປະກັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ພຽງພໍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນກອງທັບ. ໃນຍຸກທີ່ຄວາມສາມາດດ້ານດິຈິຕອລນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ກອງທັບອາກາດຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ໃນຂະນະທີ່ຫ້ອງການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ແຜນການດິຈິຕອນຂອງຕົນ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕົວກັບໄລຍະເວລາ. ກອງທັບອາກາດຈະຕ້ອງປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບບູລິມະສິດຂອງຕົນແລະການຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມພະຍາຍາມຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນຂອງຕົນຍັງຄົງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ປ້ອງກັນປະເທດຫນຶ່ງ
– ຫ້ອງການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຊີກອງທັບອາກາດ