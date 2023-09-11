ການສ້າງສຽງ AI ທີ່ແທ້ຈິງ: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະຄໍາຖາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຍົກຂຶ້ນມາ

ໃນໂລກທີ່ສຽງຂອງ AI ກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ຈາກຜູ້ຊ່ວຍ virtual ເຊັ່ນ Alexa ແລະ Siri ໄປຫາສຽງທີ່ໄດ້ຍິນໃນແອັບພລິເຄຊັນເຊັ່ນ TikTok, ລະບົບ AI ສາມາດຜະລິດສຽງເວົ້າທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນພາສາແລະສຽງຕ່າງໆ. ບໍ່ດົນມານີ້, ໃນ miniseries ສາມສ່ວນກ່ຽວກັບ AI, David Pierce, ບັນນາທິການທີ່ເຄົາລົບແລະເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງ The Vergecast, ໄດ້ທົດລອງການຝຶກອົບຮົມ AI bots ເພື່ອ replicate ສຽງຂອງລາວ.
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ AI bots ໂດຍໃຊ້ສະຄິບ, ສຽງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈາກຕອນ Vergecast ທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼືປະສົມປະສານຂອງທັງສອງ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອກຳນົດວ່າສາມາດສ້າງສຳເນົາ AI ຂອງສຽງຂອງລາວໄດ້ດີ ແລະໄວເທົ່າໃດ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ດ້ວຍສີ່ເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມສໍາເລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຈໍາລອງສຽງຂອງດາວິດ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີສຽງ AI ຄາດວ່າຈະມາແທນ David, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງປັບປຸງຢ່າງໄວວາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ສ້າງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບອັນໃດເມື່ອໃຊ້ AI ເພື່ອສຳເນົາສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ? ບຸກຄົນຄົ້ນຫາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຈັນຍາບັນແລະກົດຫມາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການໃຊ້ສຽງທີ່ສ້າງໂດຍ AI ແນວໃດ?
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດົນຕີ AI, ບ່ອນທີ່ສຽງຂອງຈິດຕະນາການຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງທີ່ສາມາດສ້າງເພງທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສຽງຂອງໃຜຜູ້ຫນຶ່ງ, ສະເຫນີບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດສິນຄະດີຂອງສານແລະການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງແລະການຍິນຍອມເຫັນດີ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາວິທີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ແລະວິທີການຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຄວນຈະຖືກປຶກສາຫາລື.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສະເຫນີໂດຍສຽງ AI ແມ່ນກວ້າງຂວາງແລະເປັນປະຊາທິປະໄຕ, ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ. ການປັບປຸງຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການສົນທະນາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໄວແທນທີ່ຈະຕໍ່ມາ. ການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ສຽງ AI ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້, ແລະມັນສໍາຄັນທີ່ຈະນໍາທາງພູມສັນຖານໃຫມ່ນີ້ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຈັນຍາບັນ.
ນິຍາມ:
- ສຽງ AI: ສຽງທີ່ສ້າງຂຶ້ນແບບທຽມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານຕົວແບບ AI ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດ.
– Deepfakes: ສື່ສັງເຄາະທີ່ລວມ ແລະເອົາຮູບພາບ ແລະວິດີໂອທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃສ່ໃນຮູບພາບ ຫຼືວິດີໂອແຫຼ່ງທີ່ມາ, ມັກຈະມີເຈດຕະນາຮ້າຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– David Pierce, “ຂ້ອຍສ້າງ bot ທີ່ສຽງເກືອບຄືກັບຂ້ອຍ. ມັນງ່າຍ ແລະດີກ່ວາທີ່ຂ້ອຍຄາດໄວ້. ນີ້ແມ່ນເຢັນຫຼືຫນ້າຢ້ານກົວ?", The Verge