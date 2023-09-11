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ແອັບ AI ຂອງ Character.ai ເຫັນວ່າການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ແອັບ AI ຂອງ Character.ai ເຫັນວ່າການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

Character.ai, ຜູ້ພັດທະນາແອັບ AI ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຕົວລະຄອນ AI ຂອງຕົນເອງ, ກໍາລັງເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນແອັບຯມືຖືຂອງມັນ. ການວິເຄາະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍບໍລິສັດຂ່າວຕະຫຼາດ Similarweb ເປີດເຜີຍວ່າແອັບ iOS ແລະ Android ສໍາລັບ Character.ai ປະຈຸບັນມີ 4.2 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ວຽກປະຈໍາເດືອນຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແອັບຯມືຖືຂອງ ChatGPT, ເຊິ່ງມີເກືອບ 6 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ວຽກປະຈໍາເດືອນໃນສະຫະລັດ.

Character.ai ໄດ້ປະສົບກັບການເຕີບໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023, ເກີນ 1.7 ລ້ານການຕິດຕັ້ງໃນອາທິດທໍາອິດ. ການຮັກສາຜູ້ໃຊ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບແອັບຯມືຖືສ່ວນໃຫຍ່, ອັດຕາການຮັກສາໄວ້ໂດຍສະເລ່ຍ 30 ມື້ແມ່ນ 3-4% ແລະອັດຕາການຖອນການຕິດຕັ້ງເກີນ 40% ຫຼັງຈາກ 30 ມື້. Character.ai ໄດ້ຈັດການເພື່ອຮັກສາຜູ້ຮັບຮອງເອົາຕົ້ນໆ ແລະເພີ່ມການໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ChatGPT ຍັງຄົງຮັກສາຜູ້ນໍາ Character.ai ໃນເວັບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນມັກສ້າງແລະພົວພັນກັບ AI chatbots ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອຸປະກອນມືຖືແທນທີ່ຈະຜ່ານເວັບໄຊທ໌. ໃນທົ່ວໂລກ, ຂໍ້ມູນ Android ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ChatGPT ມີຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ປະຈໍາເດືອນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນມືຖືທຽບກັບ Character.ai.

ພື້ນທີ່ຫນຶ່ງທີ່ Character.ai ໂດດເດັ່ນແມ່ນປະຊາກອນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ. ປະມານ 60% ຂອງຜູ້ຊົມເວັບໄຊຕ໌ຂອງຕົນປະກອບດ້ວຍອາຍຸ 18-24 ປີ, ເຊິ່ງຍັງຄົງສອດຄ່ອງໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ໄປຫາ ChatGPT ໄດ້ຫຼຸດລົງ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ AI ອື່ນໆຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮັບຮອງເອົາຕ່ໍາກວ່າໃນບັນດາກຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ.

ຂໍ້ມູນຂອງ Similarweb ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ChatGPT ໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກເປັນເວລາສາມເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເປີດຮຽນໃໝ່ຂອງປີຮຽນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກັບມາຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ ChatGPT, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານການຫັນປ່ຽນ. Character.ai, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຫັນວ່າການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງມັນຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນແຕ່ໄດ້ຊົດເຊີຍມັນໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົາແອັບຯມືຖືຂອງມັນ.

Character.ai ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຂະຫຍາຍພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນຕື່ມອີກ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກການສະຫນອງທຶນ Series A ຈໍານວນ 150 ລ້ານໂດລາແລະການປະເມີນມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ startup, Noam Shazeer ແລະ Daniel De Freitas, ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນພາກສະຫນາມຂອງ AI ແລະໄດ້ສ້າງເວທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Character.ai ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນກໍາລັງໃຈ, ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັນຈະຍືນຍົງຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄວຫນຸ່ມຫຼືຫຼຸດລົງເປັນແນວໂນ້ມ AI ອື່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Similarweb

By Gabriel Botha

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