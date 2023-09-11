Character.ai ໄດ້ຮັບພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ChatGPT ໃນການນໍາໃຊ້ແອັບຯມືຖື

Character.ai, ຜູ້ຜະລິດແອັບ AI ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດອອກແບບຕົວອັກສອນ AI ຂອງຕົນເອງ, ກໍາລັງປະສົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການນໍາໃຊ້ແອັບຯມືຖື. ອີງຕາມການວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາໂດຍບໍລິສັດປັນຍາຕະຫຼາດ Similarweb, ແອັບຯ iOS ແລະ Android ສໍາລັບ Character.ai ໃນປັດຈຸບັນມີ 4.2 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ວຽກປະຈໍາເດືອນໃນສະຫະລັດ, ເມື່ອທຽບກັບ ChatGPT ເກືອບ 6 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ປະຈໍາເດືອນໃນສະຫະລັດ.
ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Character.ai ເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ChatGPT ຍັງຮັກສາການປະກົດຕົວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ໃນເວັບ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້ Character.ai ທີ່ຈະສ້າງແລະພົວພັນກັບ AI chatbots ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງພວກເຂົາແທນທີ່ຈະຜ່ານເວັບໄຊທ໌. ທົ່ວໂລກ, ChatGPT ຍັງລື່ນກາຍ Character.ai ໃນແງ່ຂອງການນໍາໃຊ້ມືຖື, ມີ 22.5 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ວຽກປະຈໍາເດືອນສໍາລັບ ChatGPT ທຽບກັບ 5.27 ລ້ານຄົນສໍາລັບ Character.ai.
ລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈອັນຫນຶ່ງແມ່ນວ່າ Character.ai ດຶງດູດປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບແອັບຯ AI ອື່ນໆ, ລວມທັງ ChatGPT. ເກືອບ 60% ຂອງຜູ້ຊົມເວັບຂອງ Character.ai ມາຈາກວົງເລັບອາຍຸ 18-24 ປີ, ເຊິ່ງຍັງຄົງສອດຄ່ອງເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າຊົມເວັບຂອງ ChatGPT ຫຼຸດລົງ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 18-24 ປີມີພຽງ 27% ຂອງການເຂົ້າຊົມເວັບຂອງ ChatGPT.
ການວິເຄາະຍັງເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ AI ອື່ນໆມີອັດຕາການຮັບຮອງເອົາຕໍ່າກວ່າໃນບັນດາກຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, ແລະ Bard ຂອງ Google ມີອັດຕາສ່ວນຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ (ຕັ້ງແຕ່ 18.46% ຫາ 25.3%) ຂອງປະຊາກອນ 18-24 ເມື່ອທຽບກັບ Character.ai ຂອງ 60%.
ChatGPT ໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກໃນສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຂໍ້ມູນຂອງ Similarweb ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງຍ້ອນວ່າປີຮຽນໄດ້ສືບຕໍ່. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Character.ai ຮັກສາການນໍາໃຊ້ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນເນື່ອງຈາກມັນສຸມໃສ່ການບັນເທີງແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກບ້ານຫຼືຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າເທົ່ານັ້ນ.
Character.ai ມີທ່າແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຖານຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກປະທັບໃຈຂອງຕົນ $ 150 ລ້ານໃນກອງທຶນ Series A, ເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນມີມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາ. ແອັບດັ່ງກ່າວໂດດເດັ່ນໃນບັນດາເຄື່ອງສ້າງລັກສະນະ AI ອື່ນໆ, ໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນຄື Noam Shazeer ແລະ Daniel De Freitas, ຜູ້ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ AI ຢູ່ Google.
ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮອງເອົາ Character.ai ໃນອະນາຄົດຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ app ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນ trailblazers ໃນຂົງເຂດ AI, ແລະການເລີ່ມຕົ້ນມີຫ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບການປັບປຸງຍ້ອນວ່າຜູ້ໃຊ້ສ້າງແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບຕົວລະຄອນຂອງມັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Similarweb, Reuters