AGC, ຜູ້ຜະລິດແກ້ວ, ສານເຄມີ, ແລະວັດສະດຸເຕັກໂນໂລຢີສູງຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ, ໄດ້ປະກາດວ່າແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ Digital CurtainTM ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາສໍາລັບຮູບແບບ Century ຂອງ Toyota, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2023. ນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ. ແກ້ວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກສ່ວນປະຕູລົດ. ການຮັບຮອງເອົາ Digital CurtainTM ໃນບ່ອນນັ່ງທາງຫລັງຂອງຕົວແບບ Century ຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມການສົ່ງແສງສະຫວ່າງແລະການເບິ່ງເຫັນໄດ້ທັນທີ, ເພີ່ມຄວາມກວ້າງຂວາງແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ.
Digital CurtainTM ແມ່ນປະເພດຂອງແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງແດດໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມືດມົວແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປີດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຊັດເຈນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ໃຊ້ເປັນປ່ອງຢ້ຽມຄົງ, Digital CurtainTM ສະຫນອງທັງຄວາມທົນທານທາງເຄມີແລະຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວກັບສະພາບອາກາດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກແບບແກ້ວປ່ອງຢ້ຽມ, ດ້ວຍການອອກແບບເຊລາມິກສີດໍາບາງໆແລະລະອຽດ, ເສີມສ້າງຊື່ສຽງຂອງຕົວແບບສະຕະວັດ.
ການປະຕິບັດຂອງ Digital CurtainTM ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງຮົ່ມແລະສ້າງພື້ນທີ່ບ່ອນນັ່ງທາງຫລັງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ກ້າວຫນ້າ, ແລະສະດວກສະບາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ ລົດຍົນຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂແກ້ວທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ກຸ່ມ AGC ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັງຄົມເຄື່ອນທີ່ ໃໝ່ ໂດຍການສະ ໜອງ ວັດສະດຸແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ Digital CurtainTM ປະກອບດ້ວຍແກ້ວ laminated ທີ່ມີຮູບເງົາພິເສດ sandwiched ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນຂອງແກ້ວ. ຮູບເງົານີ້ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸພິເສດທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຮັງສີ UV ປະມານ 99% ໃນທັງໂໝດມືດ ແລະ ຖ່າຍທອດ. ການແຜ່ກະຈາຍແລະການປະຖົມນິເທດຂອງວັດສະດຸພິເສດພາຍໃນຮູບເງົາສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍຜ່ານແຮງດັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນທັນທີລະຫວ່າງໂຫມດ dimmed ແລະ transmissive.
ໃນຮູບແບບທີ່ມືດມົວ, ວັດສະດຸພິເສດຖືກຈັດລຽງແບບສຸ່ມ, ກະຈາຍແສງ ແລະປ່ຽນເປັນແກ້ວແກ້ວເພື່ອຫຼຸດແສງສະທ້ອນ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນໂຫມດການຖ່າຍທອດ, ເມື່ອມີແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ກັບຮູບເງົາ, ວັດສະດຸພິເສດຈະສອດຄ່ອງໃນທິດທາງດຽວກັນ, ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຜ່ານແກ້ວແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮັບຮອງເອົາແກ້ວຄວບຄຸມແສງ Digital CurtainTM ຂອງ AGC ໃນຮູບແບບ Century ຂອງໂຕໂຍຕ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນເທັກໂນໂລຍີແກ້ວລົດຍົນ, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສົບການພາຍໃນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະຫຼາກຫຼາຍກວ່າສຳລັບຜູ້ໂດຍສານໃນດ້ານການຄວບຄຸມແສງ, ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
ທີ່ມາ: AGC (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)