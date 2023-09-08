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ແວ່ນຄວບຄຸມແສງ Digital CurtainTM ຂອງ AGC ຖືກນຳມາໃຊ້ສຳລັບ “ສະຕະວັດ” ຂອງໂຕໂຍຕ້າ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ແວ່ນຄວບຄຸມແສງ Digital CurtainTM ຂອງ AGC ຖືກນຳມາໃຊ້ສຳລັບ “ສະຕະວັດ” ຂອງໂຕໂຍຕ້າ

AGC, ຜູ້ຜະລິດແກ້ວ, ສານເຄມີ, ແລະວັດສະດຸເຕັກໂນໂລຢີສູງຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ, ໄດ້ປະກາດວ່າແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ Digital CurtainTM ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາສໍາລັບຮູບແບບ Century ຂອງ Toyota, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2023. ນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ. ແກ້ວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາກສ່ວນປະຕູລົດ. ການຮັບຮອງເອົາ Digital CurtainTM ໃນບ່ອນນັ່ງທາງຫລັງຂອງຕົວແບບ Century ຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມການສົ່ງແສງສະຫວ່າງແລະການເບິ່ງເຫັນໄດ້ທັນທີ, ເພີ່ມຄວາມກວ້າງຂວາງແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ.

Digital CurtainTM ແມ່ນປະເພດຂອງແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງແດດໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມືດມົວແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປີດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຊັດເຈນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ໃຊ້ເປັນປ່ອງຢ້ຽມຄົງ, Digital CurtainTM ສະຫນອງທັງຄວາມທົນທານທາງເຄມີແລະຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວກັບສະພາບອາກາດຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກແບບແກ້ວປ່ອງຢ້ຽມ, ດ້ວຍການອອກແບບເຊລາມິກສີດໍາບາງໆແລະລະອຽດ, ເສີມສ້າງຊື່ສຽງຂອງຕົວແບບສະຕະວັດ.

ການປະຕິບັດຂອງ Digital CurtainTM ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງຮົ່ມແລະສ້າງພື້ນທີ່ບ່ອນນັ່ງທາງຫລັງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ກ້າວຫນ້າ, ແລະສະດວກສະບາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ ລົດຍົນຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂແກ້ວທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ກຸ່ມ AGC ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັງຄົມເຄື່ອນທີ່ ໃໝ່ ໂດຍການສະ ໜອງ ວັດສະດຸແລະວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ແກ້ວຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ Digital CurtainTM ປະກອບດ້ວຍແກ້ວ laminated ທີ່ມີຮູບເງົາພິເສດ sandwiched ລະຫວ່າງສອງແຜ່ນຂອງແກ້ວ. ຮູບເງົານີ້ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸພິເສດທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຮັງສີ UV ປະມານ 99% ໃນທັງໂໝດມືດ ແລະ ຖ່າຍທອດ. ການແຜ່ກະຈາຍແລະການປະຖົມນິເທດຂອງວັດສະດຸພິເສດພາຍໃນຮູບເງົາສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍຜ່ານແຮງດັນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນທັນທີລະຫວ່າງໂຫມດ dimmed ແລະ transmissive.

ໃນຮູບແບບທີ່ມືດມົວ, ວັດສະດຸພິເສດຖືກຈັດລຽງແບບສຸ່ມ, ກະຈາຍແສງ ແລະປ່ຽນເປັນແກ້ວແກ້ວເພື່ອຫຼຸດແສງສະທ້ອນ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນໂຫມດການຖ່າຍທອດ, ເມື່ອມີແຮງດັນໄຟຟ້າຖືກນໍາໃຊ້ກັບຮູບເງົາ, ວັດສະດຸພິເສດຈະສອດຄ່ອງໃນທິດທາງດຽວກັນ, ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຜ່ານແກ້ວແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮັບຮອງເອົາແກ້ວຄວບຄຸມແສງ Digital CurtainTM ຂອງ AGC ໃນຮູບແບບ Century ຂອງໂຕໂຍຕ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນເທັກໂນໂລຍີແກ້ວລົດຍົນ, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສົບການພາຍໃນທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະຫຼາກຫຼາຍກວ່າສຳລັບຜູ້ໂດຍສານໃນດ້ານການຄວບຄຸມແສງ, ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ທີ່ມາ: AGC (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)

By Robert Andrew

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