ວັນນະຄະດີອາຟຣິກາໃນຍຸກດິຈິຕອລ ສຳຫຼວດຜູ້ຊົມ ແລະຫົວຂໍ້ໃໝ່

ການສຶກສາຫນັງສືຄວາມຍາວຄັ້ງທໍາອິດຂອງວັນນະຄະດີດິຈິຕອນໃນອາຟຣິກາ, "ວັນນະຄະດີອາຟຣິກາໃນຍຸກດິຈິຕອນ: ຫ້ອງຮຽນແລະການເມືອງທາງເພດໃນການຂຽນໃຫມ່ຈາກ Kenya ແລະໄນຈີເລຍ," ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທາງວິຊາການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຂຽນໂດຍ Shola Adenekan, ອະດີດນັກຂ່າວແລະຮອງສາດສະດາຈານຂອງການສຶກສາອາຟຣິກາ, ປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ກວດເບິ່ງບົດບາດຂອງອິນເຕີເນັດແລະສື່ໃຫມ່ໃນການສ້າງຜູ້ຊົມໃຫມ່ສໍາລັບວັນນະຄະດີອາຟຣິກາ.
ແຮງບັນດານໃຈຂອງ Adenekan ໃນການຂຽນປື້ມແມ່ນມາຈາກປະສົບການຂອງຕົນເອງກັບອິນເຕີເນັດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລາວເຮັດກັບນັກຂຽນແລະນັກຄິດໂດຍຜ່ານ email listservs ແລະເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ລາວສັງເກດເຫັນທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວັນນະຄະດີອາຟຣິກາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາອອນໄລນ໌, ໃນເວທີເຊັ່ນ blogs, ເວັບໄຊທ໌, ແລະຕໍ່ມາ, ເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ MySpace, Facebook, ແລະ Tumblr.
ພູມສັນຖານດິຈິຕອນໄດ້ສະຫນອງພື້ນທີ່ອິນຊີຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບສຽງທີ່ເກີດຂື້ນເຫຼົ່ານີ້, ຍ້ອນວ່າຜູ້ຊົມຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນສາທາລະນະດິຈິຕອນໃນອາຟຣິກາຫຼາຍກວ່າຜູ້ເຜີຍແຜ່ແບບດັ້ງເດີມ. ນັກຂຽນແລະນັກຄິດຫຼາຍຄົນແມ່ນແມ່ຍິງແລະຊາວອາຟຣິກາທີ່ຫຼົງໄຫຼທີ່ວຽກງານບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າມີຄ່າຄວນໂດຍຜູ້ເຜີຍແຜ່ແບບດັ້ງເດີມ. ເວທີເຊັ່ນ: ບລັອກຂອງ Sokari Ekine, ເຄືອຂ່າຍວັດທະນະທໍາ ແລະວັນນະຄະດີ, ໄດ້ໃຫ້ພື້ນທີ່ສໍາລັບນັກຂຽນທີ່ມາຈາກ Kenya, Somalia, ແລະອາຟຣິກາໃຕ້ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ແລະແບ່ງປັນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອິນເຕີເນັດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວັນນະຄະດີ Kenyan ແລະໄນຈີເຣຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ວຽກງານຕົ້ນໆຂອງນັກຂຽນນິຍາຍຊາວໄນຈີເຣຍ Chimamanda Ngozi Adichie ໄດ້ຖືກຕີພິມເປັນຄັ້ງທໍາອິດທາງອອນໄລນ໌, ໃນຂະນະທີ່ນັກຂຽນ Kenyan ຂອງ Billy Kahora ບໍ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ຕີພິມຢູ່ໃນ blog ທີ່ບໍ່ມີປະຈຸບັນ. ວາລະສານດິຈິຕອລໃນອາຟຣິກາເຊັ່ນ: ນັກຂຽນອາຟຣິກາ, ການຂຽນອາຟຣິກາ, ແລະ Kwani ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຫນອງເວທີສໍາລັບນັກຂຽນອາຟຣິກາຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນມື້ນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວ Queer ພົບເຮືອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດິຈິຕອນ. ນັກຂຽນທີ່ຫຼົງໄຫຼຫຼາຍຄົນ, ປະເຊີນກັບ homophobia, ຍ້າຍໄປເອີຣົບແລະອາເມລິກາແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການຈໍາແນກ. ເວທີອອນໄລນ໌ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາບອກປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊີວິດໃນອາຟຣິກາ queer. ວຽກງານຂອງນັກຂຽນ queer ເຊັ່ນ Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah, ແລະ Romeo Oriogun ປະກອບເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈແລະທິດສະດີຂອງອາຟຣິກາດິຈິຕອນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດຕັດກັນຂອງຄວາມວຸ່ນວາຍ, ການເມືອງ, ແລະສິດທິພົນລະເຮືອນ.
ຫ້ອງຮຽນຍັງມີບົດບາດໃນພູມສັນຖານວັນນະຄະດີດິຈິຕອນ. ໃນຂະນະທີ່ຊາວອາຟຣິກາຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານຕ່າງໆໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ຜູ້ບຸກເບີກຈໍານວນຫຼາຍຂອງຊຸມຊົນວັນນະຄະດີດິຈິຕອນແມ່ນມາຈາກພື້ນຖານຂອງຊົນຊັ້ນກາງ. ນັກຂຽນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີສິດທິພິເສດໃນການເປັນທູດວັດທະນະທໍາຂອງທະວີບແລະສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຫ້າມເຊັ່ນ: ເພດໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Adenekan ຫວັງວ່າປື້ມຂອງລາວຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນຄົ້ນຫາດິຈິຕອລໃນອາຟຣິກາແລະຊີວິດທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນການຂຽນຂອງພວກເຂົາ. ລາວເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງອາຟຣິກາ, ຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອການສຸມໃສ່ການປະທັບໃຈແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບພິທີກໍາປະຈໍາວັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, "ວັນນະຄະດີອາຟຣິກາໃນຍຸກດິຈິຕອລ" ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງແຫ່ງການຫັນປ່ຽນ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງອິນເຕີເນັດໃນການຈັດຮູບແບບວັນນະຄະດີອາຟຣິກາ, ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລົ່າເລື່ອງຂອງຊາວອາຟຣິກາ ແລະສຽງທີ່ທ້າທາຍມາດຕະຖານການພິມເຜີຍແຜ່ແບບດັ້ງເດີມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: ວັນນະຄະດີອາຟຣິກາໃນຍຸກດິຈິຕອນ: ຫ້ອງຮຽນແລະການເມືອງທາງເພດໃນການຂຽນໃຫມ່ຈາກ Kenya ແລະໄນຈີເລຍໂດຍ Shola Adenekan.