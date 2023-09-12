Adobe ປ່ອຍອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ Zero-Day ໃນ Acrobat ແລະ Reader

Adobe ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ການອັບເດດຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ມີວັນຢູ່ໃນແອັບພລິເຄຊັນ Acrobat ແລະ Reader ຂອງມັນ. ຊ່ອງໂຫວ່, ທີ່ເອີ້ນວ່າ CVE-2023-26369, ໄດ້ຖືກຂູດຮີດໃນການໂຈມຕີທີ່ຈໍາກັດແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັງລະບົບ Windows ແລະ macOS.
ຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຮັບການປະຕິບັດລະຫັດໂດຍການຂຸດຄົ້ນຄວາມອ່ອນແອຂອງການຂຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດ. ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຕໍ່າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິດທິພິເສດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຊ່ອງໂຫວ່ສາມາດຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ໂຈມຕີທ້ອງຖິ່ນເທົ່ານັ້ນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບຂອງຜູ້ໃຊ້.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງບັນຫາ, Adobe ໄດ້ຈັດປະເພດ CVE-2023-26369 ດ້ວຍການຈັດອັນດັບຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດ. ບໍລິສັດແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຕິດຕັ້ງການປັບປຸງຄວາມປອດໄພໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ໂດຍສະເພາະພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມ 72 ຊົ່ວໂມງ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລວມມີ Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2020, ແລະ Acrobat Reader 2020. ສໍາລັບບັນຊີລາຍຊື່ຄົບຖ້ວນຂອງສະບັບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ກະລຸນາເບິ່ງຕາຕະລາງທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Adobe ຍັງໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງໃນມື້ນີ້. ຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊອບແວ Adobe Connect ແລະ Adobe Experience Manager ແລະສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຮັບການປະຕິບັດລະຫັດໂດຍຕົນເອງ. ຊ່ອງໂຫວ່, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ CVE-2023-29305, CVE-2023-29306, CVE-2023-38214, ແລະ CVE-2023-38215, ສາມາດຖືກຂູດຮີດເພື່ອເປີດການໂຈມຕີສະຄຣິບຂ້າມເວັບໄຊ (XSS). ປະເພດຂອງການໂຈມຕີນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ cookies ແລະ session tokens ທີ່ເກັບໄວ້ໂດຍຕົວທ່ອງເວັບເປົ້າຫມາຍ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບຜູ້ໃຊ້ຊອບແວ Adobe ທີ່ຈະລະມັດລະວັງແລະຕິດຕັ້ງການອັບເດດຄວາມປອດໄພທີ່ ຈຳ ເປັນໃນທັນທີເພື່ອປົກປ້ອງລະບົບຂອງພວກເຂົາຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ນິຍາມ:
– ຊ່ອງໂຫວ່ Zero-day: ຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຂາຍຊອບແວ ແລະສາມາດຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ໂຈມຕີກ່ອນທີ່ຈະມີ patch ຫຼືການແກ້ໄຂ.
- ການປະຕິບັດລະຫັດ: ຄວາມສາມາດທີ່ຈະດໍາເນີນການລະຫັດທີ່ຕົນເອງໃນລະບົບເປົ້າຫມາຍ, ອາດຈະໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີທີ່ຈະຄວບຄຸມຂອງລະບົບໄດ້.
- ຄວາມອ່ອນແອຂອງການຂຽນນອກຂອບເຂດ: ຄວາມຜິດພາດການຂຽນໂປຼແກຼມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີຂຽນຂໍ້ມູນຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງສະຖານທີ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາສະເພາະ, ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດລະຫັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
– Cross-site scripting (XSS): ປະເພດຂອງຊ່ອງໂຫວ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດໃສ່ສະຄຣິບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າໄປໃນຫນ້າເວັບທີ່ຜູ້ໃຊ້ເບິ່ງ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການລັກຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພຂອງ Adobe:
– ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນຊ່ອງໂຫວ່ທົ່ວໄປ v3.1 (CVSS v3.1):