ສະມາຄົມຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ Bureaux De Change ຂອງໄນຈີເຣຍຂໍອຸທອນເພື່ອການປົກຄອງດິຈິຕອນ

ສະມາຄົມຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ Bureaux De Change ຂອງໄນຈີເຣຍ (ABCON) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານກາງຂອງໄນຈີເຣຍ (CBN) ໃຫ້ການອະນຸມັດທາງດ້ານດິຈິຕອນຂອງ Bureaux De Change (BDCs) ເພື່ອບັນລຸອັດຕາແລກປ່ຽນ. ປະທານ ABCON, ທ່ານດຣ Aminu Gwadabe, ໄດ້ອອກບົດລາຍງານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານ apex ສະຫນອງການອະນຸມັດທີ່ບໍ່ມີການຄັດຄ້ານສໍາລັບ BDCs ເພື່ອຫັນໄປສູ່ການດໍາເນີນງານດິຈິຕອນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ການໃຫ້ສິດເສລີທາງດ້ານດິຈິຕອລໃຫ້ແກ່ BDCs ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນອັດຕາແລກປ່ຽນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ແລະກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ABCON ມີບັນທຶກການຕິດຕາມການບັນລຸອັດຕາການປ່ຽນແປງໃນອະດີດ, ລວມທັງໃນປີ 2006, 2009, ແລະຈາກ 2018 ຫາ 2020, ກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດ Covid-19.
ອີງຕາມທ່ານດຣ Gwadabe, ການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດິຈິຕອນເປັນເອກະລາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄົ້ນພົບອັດຕາຕະຫຼາດທີ່ແທ້ຈິງ, ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມກົມກຽວຂອງລັດຖະບານກາງຂອງລັດຖະບານກາງ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກໍາ BDC ສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບ.
ABCON ໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຍຶດເອົາເທກໂນໂລຍີແລະໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ແລະການປະຕິບັດການແກ້ໄຂດິຈິຕອນຕ່າງໆນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016. ປະຈຸບັນນີ້ຜູ້ປະຕິບັດງານ BDC ມີລະບົບການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາ, ຕິດຕັ້ງຫ້ອງການ IT ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ Amazon Web Service (AWS) ອອນໄລນ໌ໃນເວລາຈິງແລະສະກັດບົດລາຍງານປະຈໍາວັນສໍາລັບການສົ່ງຄືນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການໄດ້ປະສົມປະສານກັບລະບົບການຕັ້ງຖິ່ນຖານລະຫວ່າງທະນາຄານຂອງໄນຈີເຣຍ (NIBSS) ແລະລະຫັດຢືນຢັນທະນາຄານ (BVN).
ການປະຕິຮູບດິຈິຕອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂດຍລວມແລະຄວາມທັນສະໄຫມຂອງຂະແຫນງ BDC. ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ ABCON ສໍາລັບການປົກຄອງຕົນເອງດິຈິຕອນສອດຄ່ອງກັບການປະຕິຮູບທີ່ວາງແຜນຂອງ CBN ສໍາລັບ BDCs, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດລາຍງານ ABCON
- ສະມາຄົມຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງ Bureaux De Change ຂອງໄນຈີເຣຍ