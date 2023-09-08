ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Atlanta Journal-Constitution ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Imani Dennis ແລະ Abbey Edmonson ກັບທີມງານດິຈິຕອນ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Atlanta Journal-Constitution ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Imani Dennis ແລະ Abbey Edmonson ກັບທີມງານດິຈິຕອນ

Atlanta Journal-Constitution (AJC) ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະປະກາດການເພີ່ມ Imani Dennis ແລະ Abbey Edmonson ກັບທີມງານດິຈິຕອນຂອງຕົນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເນື້ອໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, Dennis ແລະ Edmonson ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນໂຄງການເວທີສັງຄົມຂອງຫ້ອງຂ່າວ, ລວມທັງ Facebook, Twitter, ແລະ Instagram. ພວກເຂົາຈະຮ່ວມມືເພື່ອສະແດງວາລະສານອັນດັບຕົ້ນໆຂອງ AJC ແລະສ້າງເນື້ອຫາດິຈິຕອນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ.

Imani Dennis ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບ AJC ໃນຖານະທີ່ເປັນອິດສະລະແລະໃນປັດຈຸບັນຈະເຂົ້າຮ່ວມທີມງານເຕັມເວລາ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຫນັງສືພິມ, ນາງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນນັກຝຶກງານດ້ານດິຈິຕອລໃນລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງໃນປີ 2020, ໄດ້ຮັບປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂຫນ້າເວັບທໍາອິດ, ແລະການສ້າງຈົດຫມາຍຂ່າວ. Dennis ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2020 ປະຫວັດສາດ. ການອຸທິດຕົນ ແລະວຽກງານທີ່ປະທັບໃຈຂອງນາງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ດ້ວຍລາງວັນເຊັ່ນ: ອັນດັບທີ 2 ສໍາລັບຄຸນສົມບັດການບັນເທີງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, ປະລິນຍາໂທສິລະປະສາດດ້ານການຂຽນຈາກວິທະຍາໄລສິລະປະແລະການອອກແບບ Savannah, ເອົາພອນສະຫວັນສ້າງສັນຂອງນາງໃຫ້ກັບທີມງານສື່ສັງຄົມຂອງ AJC. ກ່ອນຫນ້ານີ້ນາງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການສໍາລັບວາລະສານເຊີນແລະເປັນຜູ້ອໍານວຍການສ້າງສັນສໍາລັບ Atlanta Legacy Trail. ຄວາມສົນໃຈຂອງ Edmonson ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການຂຽນ; ນາງຍັງໃຊ້ເວລາຫວ່າງຂອງນາງໃນການແຕ້ມຮູບກາຕູນ ແລະຮູບຄົນ.

Atlanta Journal-Constitution ເປັນອົງການຂ່າວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ເລື່ອງທ້ອງຖິ່ນ, ກວມເອົາລັດຖະບານຂອງລັດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ, ເສດຖະກິດ, ການບັນເທີງ ແລະກິລາ. ທີມງານນັກຂ່າວທີ່ອຸທິດຕົນຂອງຕົນພະຍາຍາມເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ, ປົກປ້ອງສິດທິຂອງສາທາລະນະທີ່ຈະຮູ້, ແລະໃຫ້ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ. ດ້ວຍປະຫວັດສາດອັນອຸດົມສົມບູນທີ່ຕິດຕາມກັບການກໍ່ຕັ້ງຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ Atlanta ໃນປີ 1868 ແລະ The Atlanta Journal ໃນປີ 1883, AJC ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕົນເອງເປັນແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເລິກເຊິ່ງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Atlanta Journal-Constitution

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ (ແລະບໍ່ຄາດຫວັງ) ຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ເຫດການ Apple 2023: ການເປີດຕົວ iPhone 15 Series ແລະຄວາມຄາດຫວັງ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ເຕັກໂນໂລຊີ

Garena Free Fire MAX: ລຸ້ນໃໝ່ຂອງເກມ Battle Royale ຍອດນິຍົມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ (ແລະບໍ່ຄາດຫວັງ) ຈາກເຫດການ Wonderlust ຂອງ Apple

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ເຫດການ Apple 2023: ການເປີດຕົວ iPhone 15 Series ແລະຄວາມຄາດຫວັງ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Garena Free Fire MAX: ລຸ້ນໃໝ່ຂອງເກມ Battle Royale ຍອດນິຍົມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

MetaStealer: ຜູ້ລັກຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍທຸລະກິດ macOS

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ