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ຄະນິດສາດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງຊຸດ Kakeya

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ຄະນິດສາດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງຊຸດ Kakeya

ນັກຄະນິດສາດໄດ້ຖືກຈັບໃຈມາດົນນານໂດຍບັນຫາທີ່ເອີ້ນວ່າການຄາດເດົາຂອງ Kakeya, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດລຽງຂອງເຂັມແລະຄວາມສາມາດໃນການກວາດພື້ນທີ່. ໃນຂະນະທີ່ການຄາດເດົາຕົວມັນເອງອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍ, ຜົນສະທ້ອນຂອງມັນຢູ່ໃນສາຂາຕ່າງໆຂອງຄະນິດສາດແມ່ນກວ້າງໄກແລະມີຄວາມສໍາຄັນ.

ຈຸດໃຈກາງຂອງການຄາດເດົາຂອງ Kakeya ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງຊຸດ Kakeya, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຈັດການຂອງເຂັມທີ່ສາມາດກວມເອົາພື້ນທີ່ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ນັກຄະນິດສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຊຸດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຫຼືປະລິມານ, ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດທີ່ພວກມັນຖືກຈັດໃສ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຕົວວັດແທກທີ່ເອີ້ນວ່າຂະຫນາດ Hausdorff ທີ່ແນະນໍາວ່າຊຸດ Kakeya ຕ້ອງມີຂະຫນາດໃຫຍ່ສະເຫມີ.

ການຄາດເດົາ Kakeya ປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງລໍາດັບຊັ້ນຂອງບັນຫາໃນການວິເຄາະປະສົມກົມກຽວ, ສາຂາຂອງຄະນິດສາດທີ່ສຶກສາການເປັນຕົວແທນຂອງຫນ້າທີ່ເປັນຜົນລວມຂອງຫນ້າທີ່ແຕ່ລະໄລຍະ. ສອງບັນຫາທໍາອິດໃນລໍາດັບນີ້ແມ່ນການຄາດເດົາການຈໍາກັດແລະການຄາດເດົາ Bochner-Riesz, ເຊິ່ງທັງສອງຈັດການກັບພຶດຕິກໍາຂອງ Fourier ຫັນປ່ຽນໃນການສະແດງຫນ້າທີ່ເປັນຜົນລວມຂອງຄື້ນ sine.

ຖ້າການຄາດເດົາຂອງ Kakeya ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການຄາດເດົາອື່ນໆໃນລໍາດັບຊັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການພິສູດການຄາດເດົາຂອງ Kakeya ເປັນຄວາມຈິງຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກຄະນິດສາດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫຼົ່ານີ້.

ຫນ້າສົນໃຈ, ນັກຄະນິດສາດຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າເຕັກນິກທີ່ພັດທະນາເພື່ອຮັບມືກັບການຄາດເດົາຂອງ Kakeya ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບທິດສະດີຕົວເລກ, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໃຫມ່​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແລະ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຈໍາ​ນວນ​.

ເລື່ອງຂອງການຄາດຄະເນຂອງ Kakeya ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຫັນປ່ຽນ Fourier, ເຄື່ອງມືທາງຄະນິດສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫນ້າທີ່ຖືກທໍາລາຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍແລະວິເຄາະ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຫຼາຍມິຕິ, ການຫັນປ່ຽນ Fourier ສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍໃຊ້ຊຸດ Kakeya.

ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການຄາດເດົາຂອງ Kakeya ແລະການຄາດເດົາຂອງ Bochner-Riesz, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຄາດຄະເນການຈໍາກັດ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງວິທີການທາງເລືອກສໍາລັບການຟື້ນຕົວຫນ້າທີ່ຕົ້ນສະບັບໂດຍບໍ່ມີການພົບກັບການທໍາລາຍຫຼືຄວາມຜິດພາດ.

ບັນຫາມົງກຸດໃນລໍາດັບຊັ້ນ, ເອີ້ນວ່າການຄາດເດົາຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສຸມໃສ່ການຜູກມັດຂະຫນາດຂອງການແກ້ໄຂກັບສົມຜົນຄື້ນ. ການຄາດເດົານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເລຂາຄະນິດຂອງເສັ້ນໃນຊຸດ Kakeya ແລະຢືນຢັນວ່າຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນການແກ້ໄຂຄວນສະເລ່ຍໃນໄລຍະເວລາ.

ການສຶກສາຂອງຊຸດ Kakeya ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນໃນການວິເຄາະປະສົມກົມກຽວແລະທິດສະດີຕົວເລກຍັງສືບຕໍ່ດຶງດູດນັກຄະນິດສາດທົ່ວໂລກ. ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ສັບສົນຂອງຄະນິດສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ, ຈາກຟີຊິກຈົນເຖິງການປະມວນຜົນສັນຍານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Quanta: "ໂລກທໍາມະຊາດຂອງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຫມຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ"
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Edinburgh
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin, Madison
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Pennsylvania

By Gabriel Botha

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