ປະສົບການ Nostalgia ກັບແວ່ນຕາ Easter Egg Mugs

ຖ້າທ່ານເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດໄອແລນແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງ Easter, ທ່ານອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບຈອກທີ່ເຄີຍມາພ້ອມກັບໄຂ່ຊັອກໂກແລັດຂອງເຈົ້າ. ຈອກເຫຼົ່ານີ້, ມັກຈະມາພ້ອມກັບໄຂ່ Nestlé ຫຼື Cadbury, ດີກວ່າຖ້ວຍສີຂາວພື້ນຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຖ້ວຍຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄວາມສະດວກ. ຫຼາຍຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືໃສ່ຈອກ nostalgic ເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບປີ.
Mick, ນັກສະສົມຈອກໄຂ່ Easter ທີ່ແປກໃໝ່ໃນຊຸມປີ 90, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກນີ້. ລາວໄດ້ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງເກັບມ້ຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍປີ, ລວມທັງຈອກທີ່ປະກອບດ້ວຍ Smarties, Jaffa Cakes, ແລະແຖບ Mars. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນທີ່ສຸດ Mick ພ້ອມທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງກັບຄໍເລັກຊັນຂອງລາວແລະຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຮ້ານ Pop Cup ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ Nick's Coffee ໃນ Ranelagh ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ.
Mick ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວ Betzy ແມ່ນຜູ້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການ, ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ flea ປະຈໍາເດືອນໃນ Liberties. ຄັ້ງນີ້, ເຂົາເຈົ້າຈະສະເໜີຂາຍຈອກປະມານ 50 ຈອກ, ພ້ອມກັບຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກຊຸດສະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈອກແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວແລະຢູ່ໃນສະພາບເດີມ, ລາຄາຕັ້ງແຕ່ €15 ຫາ €30 ຕໍ່ຊິ້ນ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າເປັນນັກສະສົມ ຫຼືພຽງແຕ່ຢາກໄດ້ສຳພັດກັບຄວາມຄຶດເຖິງໃນຕູ້ຂອງເຈົ້າ, ຈອກເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລາວຕໍ່ການຂາຍຄໍເລັກຊັນ, Mick ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະຊອກຫາເຮືອນໃຫມ່ສໍາລັບຈອກທີ່ຮັກຂອງລາວ. ລາວເຊື່ອວ່າທຸກຄົນມີຊັອກໂກແລັດທີ່ມັກ, ສະນັ້ນເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີຈອກທີ່ກົງກັນ? ນອກຈາກນັ້ນ, Mick ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍແຕ່ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄຸນນະພາບຂອງຈອກໄຂ່ Easter ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ລາວຈື່ຈໍາກ່ຽວກັບຂະຫນາດແລະຮູບຮ່າງຂອງຈອກຈາກ 90s ແລະຕົ້ນ 2000s, ໂດຍກ່າວວ່າການສະເຫນີຂາຍໃນປະຈຸບັນແມ່ນ subpar.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຈອກປີ 2010 ມີຄວາມຜິດຫວັງໂດຍສະເພາະ. ພວກມັນມັກຈະຂາດພື້ນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບຈອກຊາເຕັມ, ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການອອກແບບ, ເຊັ່ນ: ປາກທີ່ຫມຸນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມງາມຂອງມັນທໍາລາຍ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນເວລາທີ່ຖືເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນ. ໃນການສົມທຽບ, ການເກັບກໍາຂອງ Mick ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຝີມືທີ່ເຫນືອກວ່າໃນອະດີດ.
ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການຊື້ຫນຶ່ງໃນຈອກໄຂ່ Easter vintage ເຫຼົ່ານີ້, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຖືກລ້າງດ້ວຍມືເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸຂອງພວກເຂົາ. ຮ້ານ Pop Cup ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ຈະເປັນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມການສໍາພັດຂອງ nostalgia ກັບການເກັບກໍາຂອງທ່ານ. ຢ່າພາດໂອກາດນີ້ເພື່ອເປັນເຈົ້າຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງປະຫວັດສາດໄຂ່ Easter.
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