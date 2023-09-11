ຕົວແກ້ໄຂ Ising ທີ່ອີງໃສ່ຟີຊິກໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີ CMOS ມາດຕະຖານ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota ໄດ້ພັດທະນາຕົວແກ້ໄຂ Ising ທີ່ອີງໃສ່ຟີຊິກໂດຍອີງໃສ່ເທກໂນໂລຍີໂລຫະ oxide semiconductor (CMOS) ມາດຕະຖານ. Ising solver ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເພີ່ມປະສິດທິພາບປະສົມປະສານໂດຍການກໍານົດປະສິດທິພາບຂອງການປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຕົວແປພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈໍາກັດ.
ກຸນແຈສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລະບົບຮາດແວທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ node ທັງຫມົດ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ກາຟທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດຂອງບັນຫາທີ່ຈະແຜນທີ່ໂດຍກົງໃສ່ຮາດແວຄອມພິວເຕີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສ້າງຮາດແວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່ node ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບຈໍານວນຂອງ nodes ຄູ່, ເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນແລະ hardware overhead.
Ising solver ພັດທະນາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າປະກອບດ້ວຍ oscillators ວົງແຫວນຄູ່ແລະສະຖາປັດຕະຍະການເຊື່ອມຕໍ່ node ທັງຫມົດ. oscillators ໄດ້ຖືກສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນ array crossbar, ອະນຸຍາດໃຫ້ການຂະຫຍາຍພັນຂອງສັນຍານ oscillating ໃນທັງສອງທິດທາງອອກຕາມລວງນອນແລະຕັ້ງ. ໂດຍການວາງວົງຈອນ coupler ໃນແຕ່ລະຈຸດຕັດກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສ້າງ array ວົງຈອນທີ່ແຕ່ລະ node signal ສາມາດສື່ສານກັບສັນຍານ node ອື່ນໆທັງຫມົດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດສອບຕົວແກ້ໄຂ Ising ຂອງພວກເຂົາໂດຍປະຕິບັດການປະຕິບັດສະຖິຕິຕ່າງໆແລະກາຟແຜນທີ່ຂອງຂະຫນາດແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃສ່ຊິບຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າວິທີການຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແຜນທີ່ໂດຍກົງຂອງກາຟບັນຫາທີ່ມີເຖິງ 48 nodes, ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນກວ່າການອອກແບບທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນອະນາຄົດ, ຊິບທີ່ພັດທະນາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດແຈ້ງໃຫ້ເກີດການສ້າງເພີ່ມເຕີມການແກ້ໄຂ Ising ແລະອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການປັບປຸງປະສົມປະສານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະ, ເຊັ່ນ: ການຍ່ອຍສະຫຼາຍແລະ recomposing ບັນຫາຍ່ອຍໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການແກ້ໄຂ, ການສົມທຽບຄຸນນະພາບການແກ້ໄຂຂອງຮາດແວຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ algorithms ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະຊອກຫາວິທີການລະບົບເພີ່ມເຕີມໃນການສ້າງນ້ໍາຫນັກຄູ່ຂອງບັນຫາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການພັດທະນາຕົວແກ້ໄຂ Ising ນີ້ໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີ CMOS ມາດຕະຖານແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ດີຕໍ່ການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຄອມພິວເຕີ quantum ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ສັບສົນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Hao Lo et al, ຊິບຕົວແກ້ໄຂ An Ising ອີງໃສ່ oscillators ວົງແຫວນຄູ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ 48-node ເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດ, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y