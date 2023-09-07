ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Meijo ແລະມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະເທັກໂນໂລຍີ King Abdullah (KAUST) ໄດ້ພັດທະນາ ໄດໂອດປ່ອຍແສງ (LEDs) ລາຄາຖືກ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ສາມາດປັບປຸງຈໍສະແດງຜົນໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ໄຟ LED ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍຮູບເຕັມສີໃນຄວາມລະອຽດສູງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບປະສົບການຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ virtual ແລະ augmented. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ stacked ສີຟ້າ, ສີຂຽວ, ແລະສີແດງ arrays micro-LED ໃສ່ substrate ດຽວກັນແລະບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ pixels ລວງຂອງ 330 pixels ຕໍ່ນິ້ວ.
ກາລຽມ indium nitride semiconductors ທີ່ໃຊ້ໃນ LEDs ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມລະອຽດ, ລາຍລະອຽດ, ແລະຄວາມກວ້າງຂອງສີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະສົບການທາງສາຍຕາທີ່ແທ້ຈິງ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະສ້າງ LEDs ເປັນຫນ່ວຍດຽວໃນ substrate ດຽວກັນ, ແທນທີ່ຈະເປັນອົງປະກອບແຍກຕ່າງຫາກ.
ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນການປ່ອຍອາຍພິດຂອງ LEDs ແມ່ນ 486, 514, ແລະ 604 nanometers, ມີ spectrum ການປ່ອຍອາຍພິດແຄບພຽງພໍທີ່ຈະປ່ອຍແສງສີແດງ, ສີຟ້າ, ແລະສີຂຽວແລະຈໍາແນກລະຫວ່າງພວກມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີບາງຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກພາຍນອກແລະການປ່ອຍອາຍພິດສີແດງແລະສີຟ້າແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າການປ່ອຍອາຍພິດສີຂຽວເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການຜະລິດອຸປະກອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການເພີ່ມປະສິດທິພາບເງື່ອນໄຂການເຕີບໂຕຂອງຜລຶກສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.
ການພັດທະນາຂອງ LEDs ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການບັນລຸຄວາມເປັນຈິງໃນລະດັບຕໍ່ໄປໃນການສະແດງ immersive. ໂດຍການລວມເອົາໄຟ LED ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນແອັບພລິເຄຊັນ metaverse ທີ່ທັນສະໄຫມ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງແລະສົດໃສຫຼາຍຂື້ນໃນການຫຼີ້ນເກມ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ. ໃນປັດຈຸບັນນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການກະກຽມອຸປະກອນກ່ຽວກັບ substrates sapphire ລາຄາຖືກສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດໄດ້.
ການອອກແບບ LED ໃໝ່ນີ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບການສ້າງຄວາມສະຫວ່າງ ແລະຄວາມລະອຽດສູງສຸດໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ສົມຈິງ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະສົບການທາງພາບທີ່ສົມຈິງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Meijo, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)