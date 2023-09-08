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Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນໄວໆນີ້

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນໄວໆນີ້

ກູໂກອາດຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການປ່ອຍ Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV. ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ 9to5Google, ຮູບແບບທີ່ສູງກວ່າທີ່ມີການປັບປຸງຄວາມໄວຄາດວ່າຈະຕີຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ມີການຄົ້ນພົບ Chromecast ໃໝ່ໃນແອັບ Google Home, ເຊິ່ງແນະນຳວ່າການອັບເກຣດຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ.

ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫລ້າ​ສຸດ​, 9to5Google ໄດ້​ເຫັນ Chromecast ໃຫມ່​ທີ່​ມີ​ທາງ​ໄກ​ກູ​ໂກ TV ໃນ Android 14 Beta​. ໃນຂະນະທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຮັກສາການອອກແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ມັນມີຮູບແບບໃຫມ່. ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນຣີໂໝດໃໝ່ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ 9to5Google.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ດົນມານີ້, Walmart ໄດ້ເປີດຕົວ dongle Google TV ຂອງຕົນເອງທີ່ມີລາຄາຖືກ, Google TV Onn dongle, ລາຄາພຽງແຕ່ $ 19.88. ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ອຸປະກອນນີ້ສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ລວມທັງຄວາມລະອຽດ 4K ແລະພະລັງງານການປຸງແຕ່ງທີ່ເຫມາະສົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ມີອໍານາດເທົ່າກັບ Chromecast $50 ກັບ Google TV 4K, Walmart dongle ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີງົບປະມານ.

ໂດຍສະເພາະ, Walmart ຍັງມີຂ່າວລືວ່າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນ Google TV ອື່ນ. ການຍື່ນເອກະສານ FCC ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການສໍາລັບສະຕຣີມມິງເພງ Google TV ທີ່ຄາດວ່າຈະໃຫ້ວິດີໂອ HD ແລະອາດຈະຂາຍໃນລາຄາປະມານ 15 ໂດລາ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Google ເພື່ອເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດ Google TV.

ສໍາລັບວັນທີເປີດຕົວທີ່ມີທ່າແຮງ, ມັນຄາດວ່າ Google ອາດຈະເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດ Pixel 8 ລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະນໍາສະເຫນີ Chromecast ໃຫມ່ເຊັ່ນກັນ. ຕິດຕາມການອັບເດດກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

9to5Google

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By Gabriel Botha

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