Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນໄວໆນີ້

ກູໂກອາດຈະກຽມພ້ອມສໍາລັບການປ່ອຍ Chromecast ໃຫມ່ກັບ Google TV. ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ 9to5Google, ຮູບແບບທີ່ສູງກວ່າທີ່ມີການປັບປຸງຄວາມໄວຄາດວ່າຈະຕີຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ມີການຄົ້ນພົບ Chromecast ໃໝ່ໃນແອັບ Google Home, ເຊິ່ງແນະນຳວ່າການອັບເກຣດຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ.
ໃນການພັດທະນາຫລ້າສຸດ, 9to5Google ໄດ້ເຫັນ Chromecast ໃຫມ່ທີ່ມີທາງໄກກູໂກ TV ໃນ Android 14 Beta. ໃນຂະນະທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຮັກສາການອອກແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ມັນມີຮູບແບບໃຫມ່. ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນຣີໂໝດໃໝ່ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ 9to5Google.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ດົນມານີ້, Walmart ໄດ້ເປີດຕົວ dongle Google TV ຂອງຕົນເອງທີ່ມີລາຄາຖືກ, Google TV Onn dongle, ລາຄາພຽງແຕ່ $ 19.88. ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ອຸປະກອນນີ້ສະຫນອງຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ລວມທັງຄວາມລະອຽດ 4K ແລະພະລັງງານການປຸງແຕ່ງທີ່ເຫມາະສົມ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ມີອໍານາດເທົ່າກັບ Chromecast $50 ກັບ Google TV 4K, Walmart dongle ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີງົບປະມານ.
ໂດຍສະເພາະ, Walmart ຍັງມີຂ່າວລືວ່າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນ Google TV ອື່ນ. ການຍື່ນເອກະສານ FCC ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການສໍາລັບສະຕຣີມມິງເພງ Google TV ທີ່ຄາດວ່າຈະໃຫ້ວິດີໂອ HD ແລະອາດຈະຂາຍໃນລາຄາປະມານ 15 ໂດລາ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Google ເພື່ອເສີມສ້າງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດ Google TV.
ສໍາລັບວັນທີເປີດຕົວທີ່ມີທ່າແຮງ, ມັນຄາດວ່າ Google ອາດຈະເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດ Pixel 8 ລຸ້ນ ໃໝ່ ໃນເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະນໍາສະເຫນີ Chromecast ໃຫມ່ເຊັ່ນກັນ. ຕິດຕາມການອັບເດດກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.
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