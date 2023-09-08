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Apple Inc: ການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບສູງກວ່າມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາຂອງມັນບໍ?

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Apple Inc: ການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບສູງກວ່າມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາຂອງມັນບໍ?

ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະປະເມີນມູນຄ່າພາຍໃນຂອງ Apple Inc. (AAPL) ໂດຍໃຊ້ຕົວແບບ Discounted Cash Flow (DCF). ຮູບແບບ DCF ພິຈາລະນາກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດທີ່ຄາດໄວ້ແລະຫຼຸດມູນຄ່າຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບມູນຄ່າປະຈຸບັນ.

ເພື່ອຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດ, ພວກເຮົາໃຊ້ຮູບແບບ 2 ຂັ້ນຕອນທີ່ມີສອງໄລຍະເວລາຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ຫນຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ສູງ​, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສອງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຕ​່​ໍ​າ​. ການຄາດຄະເນຂອງນັກວິເຄາະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີ, ພວກເຮົາ extrapolate ກະແສເງິນສົດຟຣີທີ່ຜ່ານມາ.

ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າບໍລິສັດທີ່ມີການຫົດຕົວຂອງເງິນສົດຟຣີຈະຫຼຸດລົງອັດຕາການຫົດຕົວຂອງພວກເຂົາ, ແລະບໍລິສັດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນສົດຟຣີຈະປະສົບກັບອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ຊ້າລົງໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຂະຫຍາຍຕົວມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຊ້າລົງຫຼາຍກ່ວາໃນປີຕໍ່ມາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດຈະຖືກຫຼຸດລົງເປັນມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ. ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າເງິນໂດລາໃນມື້ນີ້ມີຄ່າຫຼາຍກ່ວາເງິນໂດລາໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດໃນ 10 ປີແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນ 1.0 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ນອກເຫນືອຈາກກະແສເງິນສົດສໍາລັບສິບປີຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຮົາຄິດໄລ່ມູນຄ່າ Terminal, ເຊິ່ງກວມເອົາກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດທັງຫມົດນອກເຫນືອຈາກໄລຍະເວລາສິບປີ. ອັດຕາການເຕີບໂຕແບບອະນຸລັກແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບມູນຄ່າຢູ່ປາຍຍອດ, ໂດຍອີງໃສ່ສະເລ່ຍຂອງຜົນຜະລິດພັນທະບັດລັດຖະບານ 10 ປີ. ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ Terminal ຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 1.5 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ມູນຄ່າທຶນທັງໝົດ, ເຊິ່ງເປັນຜົນລວມຂອງມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງກະແສເງິນສົດ ແລະ ມູນຄ່າປັດຈຸບັນຂອງມູນຄ່າປາຍທາງ, ແມ່ນຄິດໄລ່ເປັນ 2.5 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ການແບ່ງມູນຄ່ານີ້ດ້ວຍຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ, ພວກເຮົາພົບວ່າຫຼັກຊັບປະກົດວ່າມີການຊື້ຂາຍປະມານມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການປະເມີນມູນຄ່າສາມາດບໍ່ຊັດເຈນ, ແລະການສົມມຸດຕິຖານຕ່າງໆສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ. ຮູບແບບ DCF ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາວົງຈອນອຸດສາຫະກໍາ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການທຶນໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໃຈອື່ນໆໃນເວລາປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງບໍລິສັດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບ DCF ແນະນໍາວ່າ Apple Inc. ກໍາລັງຊື້ຂາຍຢູ່ໃກ້ກັບມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາຂອງມັນ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນຫຼາຍປັດໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການປະເມີນການລົງທຶນ. ມັນແນະນໍາໃຫ້ກວດເບິ່ງດ້ານອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄວາມສ່ຽງ, ທ່າແຮງຂອງລາຍຮັບໃນອະນາຄົດເມື່ອທຽບກັບເພື່ອນມິດ, ແລະໂອກາດການລົງທຶນທາງເລືອກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຕົວ​ແບບ​ການ​ວິ​ເຄາະ Wall St ພຽງ​ແຕ່​

By Gabriel Botha

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